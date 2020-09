SENTRALT: Politiet har gjennomført omfattende undersøkelser av Tom Hagens hjem i Lørenskog etter pågripelsen – og tatt en rekke beslag. Foto: Terje Bringedal, VG

Fjernet sperrebånd fra Hagen-tomten

I snart fem måneder har politiet nektet Tom Hagen (70) å flytte hjem. Nå har politiet fjernet sperrebåndene rundt tomten.

Oppdatert nå nettopp

Den drapssiktede milliardæren har ikke vært i eneboligen på Fjellhamar i Lørenskog siden han ble pågrepet på vei til jobb 28. april.

Politiet mener huset i Sloraveien 4 er et viktig bevis i drapsetterforskningen mot milliardæren. De mener også at det er skjellig grunn til å mistenke at Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen og at ektemannen står bak.

Tom Hagen nekter straffskyld – og har hele tiden gjort det klart at han ønsker å flytte hjem.

Fredag formiddag fortalte et vitne til VG at politiet fjerner sperrebåndene rundt boligen. I tillegg skal overvåkingskameraer og skilt om overvåking ha blitt tatt ned.

Vitnet forteller at både politifolk og ansatte i Bravida har vært på eiendommen fredag formiddag.

– Alt av sperringer er tatt bort, sier VGs fotograf Terje Bringedal. Han er nå utenfor huset på Fjellhamar.

VG har vært i kontakt med Hagens forsvarer, advokat Svein Holden. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

Øst politidistrikt har ikke besvart VGs henvendelser fredag.

I august kjempet den drapssiktede 70-åringen i retten for å få huset tilbake fra politiet, men tapte. Politiet fikk imidlertid ikke innfridd sitt ønske om å beholde huset i ytterligere tre måneder.

Lagmannsretten besluttet isteden at politiet fikk beholde huset frem til 21. september. Fredagens utvikling kan tyde på at politiet ikke kommer til å be om å forlenge beslaget av huset, og at Tom Hagen vil kunne flytte hjem på mandag.

Den siste tiden har etterforskerne blant annet gjennomført ulike mobilundersøkelser i boligen.

Les mer om disse undersøkelsene her:

les også Nye mobilundersøkelser i Lørenskog-saken: «Nybrottsarbeid»

Langvarig strid

Øst politidistrikt har siden pågripelsen beskrevet arbeidet i Sloraveien 4 som tidkrevende og som «et sammensatt arbeid av svært dynamisk karakter». De har imidlertid ikke ønsket å kommentere detaljer fra arbeidet, utover å uttale at man har gjort relevante funn.

Hagen og hans forsvarer har imidlertid vært skeptiske til tidsbruken og de gjentatte undersøkelsene, siden de mener at muligheten for å finne nye spor, så lenge etter forsvinningen, antas å være små.

Holden har blant annet argumentert med at politiet gjennomførte en fullstendig åstedsundersøkelse i 2018 og flere etterforskningsskritt i boligen i 2019.

LØSLATT: Etter ti dager i varetekt ble drapssiktede Tom Hagen sluppet fri, da Eidsivating lagmannsrett slo fast at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke mot ham. Her er han på vei ut av Oslo fengsel. Foto: GISLE ODDSTAD

Publisert: 18.09.20 kl. 10:49 Oppdatert: 18.09.20 kl. 11:44

Mer om Lørenskog-forsvinningen Krim