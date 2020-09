POLITI: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Monica Mæland (H) fikk høre om corona-utfordringer fra politimester Ida Melbo Øystese i Øst Politidistrikt. Foto: Eirik Røsvik

Mæland i strupen på Sp-Vedum: Lover 400 nye politistillinger

SVINESUND (VG) Monica Mæland varsler en historisk økning i politibemanningen, får fagforeningsskryt og tar et oppgjør med politireformens største kritiker: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Justisminister Monica Mæland (H) hadde med seg gode nyheter til politifolkene i Øst politidistrikt da VG møtte henne og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ved tollstasjonen på Svinesund.

De varsler at regjeringen vil bruke 518 millioner kroner ekstra til politibemanning i neste års statsbudsjett. Det blir lagt frem 7. oktober.

Det betyr at de 400 midlertidige politistillingene som ble opprettet i vår på grunn av corona-krisen nå blir permanente i løpet av året.

– Det er en bemanningsøkning som er helt historisk i nyere tid når det gjelder politistillinger. Det betyr at vi siden 2013 har fått over 2000 nye stillinger i politiet og over 1000 sivile stillinger, som også er veldig viktig, sier justisminister Monica Mæland (H) til VG.

Øker politibudsjettene Regjeringen foreslår å styrke politibudsjettet med 478 millioner for å sørge for at politiet permanent kan besette de 400 stillingene som ble opprettet i vår. Dette er en varig økning som skal overføres til de geografiske driftsenhetene i politidistriktene når det ekstraordinære bemanningsbehovet som følge av virusutbruddet har falt bort, skriver Justisdepartementet til VG. I utgangspunktet blir de 400 midlertidige stillingene videreført i et halvt år til på grunn av corona-situasjonen, før de blir permanente og spredd fra distrikter med særlige grenseproblemer i dag til politidistrikter rundt i landet. I tillegg foreslår regjeringen en satsing på 40 millioner kroner til personellavgivelse til Frontex, tilsvarende 23 årsverk. Dette gjør at satsingen på politibemanning i 2021-budsjettet foreslås på over en halv milliard (518 millioner), og at satsingen på politiet dermed nærmer seg 3 200 årsverk og 4 milliarder kroner siden vi tiltrådte i 2013, ifølge Justisdepartementet. Vis mer

Jobbene fordeles mellom politidistriktene over hele landet og lyses ut på vanlig måte.

De konkrete prioriteringene innad i politidistriktet blir opp til politimestrene, som Ida Melbo Øystese i Øst politidistrikt - men stillingene skal være i det ytre leddet, som jobber nær folk.

I strupen på Vedum

Politireformen ble innført i 2015 og ble lenge kalt «nærpolitireformen» av sine støttespillere. Mæland mener at reformen har vært en suksess og forsvarer den mot Senterpartiets sterke og vedvarende kritikk.

– Nærpolitireformen ble kritisert fordi det ifølge kritikerne ble lite nærpoliti og topptungt. Er dette en innrømmelse av at dere gjorde feil?

– Nei, jeg mener ikke at det er topptungt. Jeg mener ikke at det har blitt mindre politi. Det nærmeste politiet du har er operasjonssentralen som er den du snakker med når noe skjer. Eller den nettpatruljen som avdekker overgrep mens det skjer, på en måte som ikke var mulig for bare få år siden, sier Mæland.

OPP! Mæland vil øke politibemanningen. Foto: Eirik Røsvik

Hun sier at reformen har økt politiets kvalitet og at de 400 nye stillingene svarer ut mye av reform-kritikken.

– Men vi må også anerkjenne at når det gjelder det ytterste leddet, så kan det styrkes og det gjør vi. Det varslet vi i politimeldingen som vi la frem i juni, sier Mæland.

Vedum-oppgjør

Mæland tar nå et oppgjør med Senterpartiet og går i strupen på politireformens sterkeste kritiker: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Jeg vil gjerne utfordre han på hva hans svar vil være hvis de tar over Justisdepartementet neste år, hvilket jeg håper aldri må skje, sier hun til VG.

– De skal jo skrote hele reformen. Det betyr jo at de mener at måten politiet nå jobber på, for eksempel med å avdekke overgrep mot barn, er feil. De vil isteden bruke penger og ressurser på å åpne flere lensmannskontor. Deres svar er å skru klokken tyve år tilbake og legge ned Politidirektoratet. Man skal altså politisere det å drive politi, sier hun.

fullskjerm neste MOBIL: Bjørn Ivar Hansen viser frem politiets mobile kontor til politikerne.

– Store ord

Sp-leder Trygve Slagvold Vedum reagerer på det han mener er en sammenligning mellom behovet for et nærpoliti og politiets arbeid mot overgrep på nett.

– Det er en helt kunstig motsetning. I 2001 begynte Kripos med tunge prosjekter om seksuelle overgrep og daværende justisminister Knut Storberget fra Ap startet kraftfulle prosjekt i 2008. Kampen mot nettovergrep har vært en oppbygging over tid, sier han til VG.

Han sier at regjeringen har skrytt av oppbemanning mange ganger, men at stillinger står tomme ute i politidistriktene fordi man ikke har penger i budsjettene til å erstatte pensjonister og folk i permisjon.

UTFORDRET: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Eirik Røsvik

I slutten av 2019 styrte politiet mot 72 ubesatte stillinger ifølge Politidirektoratet, skriver ABC Nyheter. VG har ikke fått tall på dagens status.

– Denne regjeringens kjennemerke når det gjelder politi er store ord og selvskryt. De kalte det jo en nærpolitireform, men det er tidenes sentralisering av norsk politi. Det var et sterkt feilaktig navn, sier Vedum.

– Hovedtyngden av kriminalitet er den vanlige kriminaliteten: ran, vold, innbrudd, plaging av folk, voldsalarmer, og kvinner som er utsatt for menn de må beskyttes mot. Da er det viktig medpoliti i nærmiljøet. Har du voldsalarm i Lom er det et problem at nærmeste politi er på Hamar, sier han.

Mæland-støtte fra fagforeningen

Leder Sigve Bolstad i fagforeningen Politiets Fellesforbund roser justisminister Mæland for at hun tar grep i det han mener er en prekær situasjon.

Han sier at norsk politi har styrket den spisse beredskapen og blitt mer kunnskapsstyrt under politireformen, men at man så langt ikke har lyktes med lovnadene om et lokalt forankret, synlig nærpoliti.

– Derfor er signalet og budsjettlekkasjen gledelig, fordi man velger å styrke de geografiske driftsenhetene, som betyr mer politi ut der folk bor, sier han.

GLAD: Sigve Bolstad liker Mælands nyheter fra neste års statsbudsjett. Foto: Trond Solberg

Regjeringen sier at de vil nå målet om to tjenestepersoner per 1000 innbyggere i 2020 og øke antallet politifolk neste år. Bolstad mener det er viktig at man opprettholder dagens nivå som et minimumsnivå fremover.

Han tar forbehold om at han ikke har sett hele budsjettet.

Nå mener han det blir viktig at de nye politifolkene gjør politiarbeid, ikke oppgaver som kan løses av sivile:

– Det er viktig at vi får styrket den sivile kompetansen i norsk politi. Det må ikke bli sånn at politi går inn i sivile stillinger.

Publisert: 19.09.20 kl. 19:18

