FORSVARER: Advokat Nils Christian Nordhus representerer den norske statsborgeren. Foto: FRODE HANSEN

Krekar-saken: Terrordømt nordmann kan få sone i Norge

Den norske statsborgeren som er dømt til fengsel i Italia i mulla Krekar-saken, vil kunne få sone hele dommen i Norge.

Nå nettopp

I en fersk avgjørelse har Oslo tingrett bestemt at den norske statsborgeren kan overleveres til italienske myndigheter, men det er satt et vilkår om at han kan sone straffen i Norge når dommen mot ham i Italia er rettskraftig, ifølge VGs opplysninger.

Nordmannen, som er bosatt i Viken, ble tidligere i sommer dømt til ni års fengsel i en italiensk domstols, for deltagelse i en terrororganisasjon i samme sak som mulla Krekar i Italia.

Han var ikke selv til stede under rettsforhandlingene, men har senere bestridt dommen.

– Han føler på stor lettelse over norske myndigheters avgjørelse om at en eventuell soning skal skje i Norge. Dette av hensyn til at han har ektefelle og barn i Norge, sier hans forsvarer Nils Christian Nordhus til VG.

les også Oslo tingrett vil løslate pågrepet mann i Krekar-saken

I begynnelsen av august ble mannen pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), etter at italienske myndigheter etterlyste ham for straffeforfølging.

Nordmannen, som har en kone som er norsk statsborger og to barn, bestrider også grunnlaget for utleveringen. Det er imidlertid ventet at han overleveres til Italia for en svært kort periode.

Dommen mot ham i Italia forventes å være rettskraftig allerede 8. oktober, altså om et par uker. Så vil han returnere til Norge.

Familiefaren har bodd i Norge i 21 år og hatt norsk statsborgerskap siden 2006.

Forsvarer Nordhus forklarer at mannen mener at et midlertidig opphold i Italia er unødvendig all den tid det uansett er stilt som vilkår for overleveringen at han ved rettskraftig dom skal overføres til Norge for fullbyrding her, og viser til at en rettskraftig avgjørelse kan foreligge allerede i høst.

– Han er også glad for at norske domstoler ikke har fulgt PSTs anførsel om at han har forbrutt seg mot norsk terrorlovgivning.

Publisert: 24.09.20 kl. 15:03

Les også