MUNNBIND: Espen Rostrup Nakstad anbefaler bruk av munnbind dersom du har symptomer og ikke kan holde deg hjemme. Her er han avbildet under en pressekonferanse i Helsedirektoratet i februar i år.

Nakstad: − Bør være frisk når man møter andre i julen

Julen er høytid for å samles, samtidig øker influensa-, RS-, og coronasmitten og flere blir innlagt. Dette anbefaler Espen Nakstad dersom du blir syk.

– Det er lurt å huske at man bør være frisk når man møter andre i julen, spesielt hvis man skal møte utsatte personer, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Hvis du våkner opp med feber, sår hals og redusert allmenntilstand er du sannsynligvis smittsom, sier Nakstad.

Da har han ett råd: Vurder å holde deg hjemme.

– Hvis du likevel må gå ut i det offentlige rom, for eksempel fordi du må til lege, apotek eller i butikken, bør du bruke munnbind for å ikke smitte andre, sier Nakstad.

SMITTEN ØKER: Blir du syk i julestria og må ut for å kjøpe gaver? Da bør du ta på munnbind, anbefaler Nakstad.

– Bør folk som er syke i julen også vurdere å droppe juleselskaper i det private hjem?

– Hvis man blir syk i julen med influensa, covid-19 eller andre luftveisinfeksjoner, er det lurt å holde seg hjemme fra juleselskaper og andre arrangementer, sier Nakstad og legger til:

– Særlig de første dagene vil man mest sannsynlig være smittsom, og det er det lurt å ta med i vurderingen, sier Nakstad.

Innfører munnbind på sykehus

– For å hindre smittespredning i sykehuset, skal alle medarbeidere, pasienter, ledsagere og besøkende nå bruke munnbind i sykehuset dersom de har symptomer på luftveisinfeksjoner, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen ved Sykehuset Østfold.

Han sier typiske symptomer er sår hals, rennende nese, hosting og nysing.

– Det er et økende smittetrykk rundt oss, og i sykehuset er det en rekke pasienter som risikerer å bli alvorlig syke dersom de blir smittet. I tillegg må sykehuset prøve å unngå at mange medarbeidere blir syke, sier Stene-Johansen.

Også ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag rådes de med luftveisinfeksjoner å bruke munnbind, og syke besøkende bes holde seg hjemme.

Toppen fremdeles ikke nådd

Ifølge FHIs siste ukerapport er covid-19-epidemien svakt økende, mens influensa og RS-virus øker raskt.

Om influensasmitten har FHI sagt at økningen skjer tidlig i forhold til tidligere sesonger. De venter vesentlig smitte rundt jul og nyttår.

– Vi er inne i en høysesong for luftveisvirus nå, men har ikke nådd toppen. Sannsynligvis når vi influensatoppen i januar eller februar måned, sier Nakstad.

Også i nabolandet vårt Sverige er smitten stigende. Folkhälsomyndigheten advarte tirsdag om en ny coronabølge og at like mange kan bli syke som forrige vinter.

De venter at smitten vil fortsette å øke de neste ukene og nå en topp i midten av januar, skrev de i en pressemelding.

I denne videoen fra tidligere i desember kommer Nakstad med anbefalinger til deg som er syk:

Til tross før økende smitte i Norge, sier Nakstad at fremdeles færre innlagt på sykehus enn tidligere år.

– Akkurat nå stiger influensatallene mye, men vi har fortsatt bare halvparten så mange innleggelser med influensa som i midten av april 2022, sier han og legger til:

– RS-virus øker også mye, men antallet innleggelser utgjør bare 30 prosent av toppnivået i november 2021. Derfor tror vi det fortsatt kan øke en del de kommende ukene.

FHI meldte tidligere tirsdag at det nå også er høysesong for omgangssyke med norovirus.

– De som har omgangssyke eller mistenker at de kan være smittet, for eksempel etter å ha vært i kontakt med personer som er syke, bør være ekstra nøye med håndhygienen. De bør ikke tilberede og servere mat til andre, sa seniorrådgiver Horst Bentele ved FHI i en pressemelding.

PRESSET: I Stavanger gikk sykehuset over i grønn beredskap denne helgen.

VG var i forrige uke i kontakt med en rekke av landes sykehus. Flere melder at de står i en krevende situasjon og at de er urolige for vinteren.

Det er ofte høyt belegg på sykehusene i influensasesongen, men i år kan det bli ekstra stor pågang fordi covid-19-innleggelser kommer i tillegg til influensa og RS-virus, har helsemyndighetene varslet.

– Derfor blir det viktig at ikke for mange blir syke samtidig, det vil gi både høyere sykefravær og flere innleggelser i toppsesongen for luftveisinfeksjoner, sier Nakstad.

SUS: – Svært krevende

Stavanger universitetssykehus måtte i helgen gå over i grønn beredskap.

Årsaken er en økning av pasienter med luftveisinfeksjoner og mange skader på grunn av glatte veier, opplyser sykehuset.

– Dette er svært krevende for våre ansatte. Vi skulle selvsagt ønsket oss en mer normal driftssituasjon. Det er mange som har jobbet mye de siste årene, og som også må jobbe mye ekstra nå, sier viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu til VG.

Den økte smitten i samfunnet gir også økt sykefravær på sykehuset, sier hun.

– Flere avdelinger berøres av dette. Akkurat nå rammer dette mest akuttmottaket, intensiv- og postoperativ avdeling, ortopedisk avdeling og de medisinske avdelingene, sier Farbu.

KREVENDE: Viseadministrerende direktør Elisabeth Farbu ved Stavanger Universitetssykehus.

Sykehuset sier de særlig følger med på smitteøkningen for covid-19, influensa og RS-virus.

– Det er utfordrende for kapasiteten å isolere pasienter. Pasienter med mistenkt og påvist smitte krever at vi har egnede lokaler. Nå er vi i en situasjon der vi trenger rom. Da må vi omdisponere andre rom til dette formålet, sier Farbu.

– Kommer det til å være mange innlagte på julaften?

– Det vil tiden vise, men vi håper selvsagt å kunne skrive ut flest mulig til jul.