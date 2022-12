FHI: − Influensautbruddet er nå i gang

Økningen skjer tidligere enn normalt og det ventes mye smitte rundt jul og nyttår, skriver FHI. De ber sykehusene og kommunene være klare.

Corona-epidemien er svakt økende, mens influensa og RSV-infeksjoner øker raskt, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i ukesrapporten torsdag.

– Influensautbruddet er nå i gang nasjonalt.

De skriver i rapporten at influensaviruset A(H1N1) dominerer.

– Økningen skjer tidligere enn normalt og det ventes mye smitte rundt jul og nyttår, skriver FHI.

– Influensavaksineringen haster nå. En svært lav andel av barn med risikofaktorer for alvorlig influensa er vaksinert.

Det er også fortsatt for lav dekning blant anbefalte grupper, skriver FHI. Særlig blant helsepersonell og risikogrupper under 65 år.

– Vi ber kommuner og helseforetak legge til rette for rask og lett tilgjengelig influensavaksinering.

Influensavaksinen ventes å beskytte mot alvorlig sykdom. Det er ennå for tidlig å si noe om faktisk vaksineeffekt. Vaksinen inneholder fire typer influensavirus, og effekten vil variere avhengig av hvilke virus som sirkulerer i samfunnet.

Hvilke virus som dominerer endrer seg over tid, og det er vanlig at det er to virustyper som forårsaker infeksjonsbølger i løpet av en sesong.

Epidemien av RSV-infeksjoner øker også raskt, med stadig flere innleggelser, særlig av barn under fem år, står det i rapporten.

– Epidemier av luftveisinfeksjoner øker nå raskt og vil de nærmeste månedene gi stor belastning på helsetjenesten. Sykehusene og kommunene må ha beredskap for mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus, skriver FHI i rapporten.