NYE HINDRE: Justisminister Emilie Enger Mehl har fått nyheten om at fagforbundene ikke ønsker å møte Politidirektoratet for å diskutere varslingskulturen i politiet.

Politiforbundet trekker seg fra varslermøte i protest

Etter at VG avslørte hvor tett involvert Politidirektoratet har vært i utformingen av justisministerens varslerombud, trekker fagforeningen seg fra samarbeidet.

VG avslørte søndag at sentrale deler av mandatet for et uavhengig varslerombud var klippet og limt rett fra et forslag skrevet av HR-direktøren i Politidirektoratet. De ønsker ikke et uavhengig ombud for politiet.

Nå beklager Politidirektoratet på det sterkeste, og HR-direktør Karin Aslaksen sier hun vil tre til side og overlate det videre arbeidet med et varslingsinstitutt til noen andre.

Det uavhengige varslerombudet var justisminister Mehls forsøk på å løse tillitskrisen i norsk politi – etter at politiets største fagforening i mer enn syv år har advart sine medlemmer mot å varsle.

Avlyste møte

Politiets Fellesforbund (PF) skulle egentlig møtt Politidirektoratet mandag for å gå gjennom de interne varslingsrutinene i politiet. Nå er møtet avlyst.

Mandag morgen ringte leder for PF, Unn Alma Skatvold, til politidirektør Benedicte Bjørnland og fortalte at de ikke ville stille.

– Vi hadde et forbundsstyremøte i går kveld, der styret var enstemmig enige, forteller Skatvold.

– Vi er veldig kritiske til det som har kommet frem i VG og må ta en fot i bakken.

TILLITSSVIKT: Unn Alma Skatvold, leder for Politiets Fellesforbund, ønsket i dag ikke å møte Politidirektoratet.

Fagforeningen har reagert kraftig på at de aldri ble informert om at det var HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet som skrev forslaget til rammene for et varslingsombud. Disse innspillene ble deretter kopiert inn i Mehls oppdragsbrev.

Politiets Fellesforbund fikk ikke vite om dette da de møtte Politidirektoratet til forhandlinger om et uavhengig varslingsombud i august.

– Jeg er oppgitt over justisministeren bare trykket PODs råd til sitt bryst og oppgitt over at hun ikke ville høre på våre råd, sier Skatvold.

– I tillegg er jeg kritisk til den manglende åpenheten fra POD om deres innspill til Justisdepartementet. Utgangspunktet for forhandlinger er ærlighet og redelighet.

Flere avlyser

Flere organisasjoner skulle vært til stede på dagens møte. Hovedverneombudet i politiet, Audun Buseth, sier til VG at det ble vanskelig å gå i dagens møte etter å ha lest PODs innspill til Justisdepartementet – forut for Mehls oppdragsbrev.

– Innholdet i brevet samsvarer ikke med informasjonen som POD ga fagforeningene og vernetjenesten i høst, sier Buseth.

– POD må gi mer informasjon om sin rolle i prosessen og hva de faktisk mener før vi kan starte en evalueringsprosess.

KRITISK: Hovedverneombudet i politiet, Audun Buseth.

POD beklager

Nå beklager Politidirektoratet at de ikke har informert fagforeningen bedre – og HR-direktøren trekker seg personlig fra det videre arbeidet:

– I denne prosessen ser jeg at jeg ikke har informert fagforeningene og hovedverneombudet godt nok. Det beklager jeg på det sterkeste, skriver HR-direktør Karin Aslaksen.

– Uavhengig av bestillingen fra Justis- og beredskapsdepartementet, burde jeg ha informert fagforeningene og verneombudet senest på møtet i august.

Aslaksen skriver at Politidirektoratet har hatt dialog med både fagforeningen og hovedverneombudet mandag.

– Vi er glade for at de fremdeles vil bidra inn i det viktige arbeidet med etatens varslingsarbeid, skriver Aslaksen – og informerer om at hun selv ikke vil være del av dette arbeidet fremover:

– Jeg har selv valgt å gå ut av arbeidet med varslingsinstituttet, og POD og fagforeningene er i ferd å jobbe fram rammene for det videre arbeidet.

Press fra Stortinget

Et flertall på Stortinget har krevd at Mehl sørger for å få på plass et uavhengig varslingsombud. Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet jobber nå med sitt eget forslag – hvis ikke Mehl iverksetter det selv. Mehl har sagt til VG at hun ikke har gitt opp arbeidet med å få på plass et varslingsombud.

HÅPER PÅ DIALOG: Justisminister Mehl besøkte landsmøtet til Politiets Fellesforbund i november.

Etter at Mehl i september trakk tilbake oppdraget om et nytt varslingsombud, besluttet Politidirektoratet heller å prioritere sitt eget arbeid med forbedring av varslingshåndtering i politiet. Dette skulle skje i tett samarbeid med fagforeningene og hovedverneombudet, fremkom i en pressemelding.

– Justisminister Mehl ba oss få fortgang i det interne arbeidet, men vi kan ikke bli med på dette, sier Skatvold.

– Vi må få tillit igjen, for det har vi ikke nå. Tilliten til prosessen har fått seg en knekk.

VG har spurt Mehl om hva hun tenker om at Politiets Fellesforbund trekker seg fra varslingsmøtet og føler seg lurt. Disse spørsmålene er ikke besvart.

Statssekretær Hans-Petter Aasen (Sp) skriver i et samlet svar at justisdepartementet har planlagt flere møter med fagforeningene fremover og at de jobber for å finne en praktisk god løsning:

– Vårt mål er å lage en ordning som gir Politiets Fellesforbund og alle ansatte i politiet trygghet for varsleres vern.