Mann (41) tiltalt for Frogner-drapet

Politiet mener en mann (41) fra Bærum skjøt og drepte tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50) på åpen gate i Oslo i 2021. Nå er han tiltalt for drap.

I den to lange sider tiltalen kommer det frem at den drapstiltalte Bærumsmannen skjøt og drepte tobarnsmoren med en halvautomatisk pistol, klokken 8.25 onsdag 28. april i fjor. Han avfyrte flere skudd og offeret døde umiddelbart av skadene, står det i tiltalen.

– Det er tatt ut en tiltale for forsettlig drap og det er en tiltalt. Det er skjerpende at det har skjedd på et offentlig sted. Vi vil bruke hovedforhandlingen for å utdype hva som er avgjørende for skyldspørsmålet og straffeutmålingen, sier statsadvokat Aud Gravås ved Oslo statsadvokatembeter til VG.

Bærumsmannen er også tiltalt for tre brudd på våpenloven, nærmere bestemt for ulovlig å ha hatt med med skytevåpen på offentlig sted, for på en graverende måte å ha overtrådt bestemmelsen i våpenloven om at enhver som vil eie eller inneha skytevåpen skal ha tillatelse fra politimesteren og for å ha eid eller innehatt ammunisjon som var ervervet i strid med våpenloven.

Den nå drapstiltalte mannen har tidligere erkjent straffskyld i saken.

– Han og familien er informert. Tiltalen er i tråd med skylderkjennelsen, så det er ingenting å si på det. Tiltalen er som forventet, sier Bærumsmannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, til VG.

Les også Fevziye Kaya Sørebø (50) ble drept på Frogner Det var tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50) som ble skutt og drept på Frogner onsdag morgen.

Den drapstiltale Bærumsmannen ble pågrepet etter om lag ti minutter etter drapet, på E18 på vei ut av hovedstaden. Kort tid etter pågripelsen ble han innlagt på sykehus og vurdert av sakkyndige. Noen måneder senere kom konklusjonen: Bærumsmannen var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Ifølge VGs opplysninger jobbet Fevziye Kaya Sørebø som statsautorisert tolk og oversetter. Hun hadde bodd i Norge lenge og var norsk statsborger, men ble født i Tyrkia. Hun hadde en cand mag. i språk fra Universitetet i Oslo og har også utdanning fra NTNU. Fra 2018 til februar i år var hun ansatt som lektor ved universitetet OsloMet.

Sørebø ble enke da hennes mann døde i 2018 og etterlater seg to tenåringsdøtre.

DREPT: Tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø (50).

Ifølge VGs opplysninger har den avdøde kvinnen og den nå drapstiltalte Bærumsmannen ligget i en årelang økonomisk strid.

Mannen i slutten av 40-årene fra Bærum ble før jul i 2020 dømt til å betale den nå drepte kvinnen i 50-årene nær 12 millioner i erstatning og 900.000 kroner i saksomkostninger, i forbindelse med to kostbare boligprosjekter hvor han var hyret inn som prosjektleder, ifølge VGs opplysninger.

Statsadvokaten ønsker ikke å kommentere noe rundt bakgrunnen for drapet på det nåværende tidspunkt.