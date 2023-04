KRAFTIG BRANN: Brannmannskapene rykket ut med store ressurser lørdag kveld.

Madiha (5) gråt da hun så barnehagen i full fyr

Moren forteller at den fem år gamle jenta ble redd da hun sa flammene sluke Karlstua barnehage i Oslo.

– Hun er jo egentlig veldig glad i barnehagen sin, forteller moren Noshila Riaz til VG.

Riaz og datter Madiha Ejaz (5) har kort vei til Karlstua barnehage. Bare to minutter å gå.

– Vi så flammene.

Fra vinduet hjemme kunne de se brannen vokse seg større.

– Hun ble vitne til det, så hun gråt litt. Hun var både redd for at barnehagen brant og for at brannen skulle komme hit, forteller moren.

Kan være påtent

Brannvesenet rykket lørdag kveld ut med store ressurser til barnehagen på Haugerud. I flere timer hadde de ikke kontroll på brannen, og det kan gå ende med en kontrollert nedbrenning av hele barnehagen.

GLAD I BARNEHAGEN: Moren Noshila Riaz forteller at datteren Madiha ble trist da hun så brannen i sin egen barnehage.

Nå jobber politiet etter en hypotese om at brannen har vært påsatt.

– Vi har noen opplysninger om at det et kvarters tid i forkant av brannen befant seg ungdommer i nærheten av bygget, på T-banesiden av barnehagen. Vi jobber med å finne ut hvem dette kan være, og går gjennom kameraer for å se etter dette, sa Arve Røtterud, innsatsleder i Oslo politidistrikt, til VG lørdag kveld.

– Ser ut som ruiner

Mens brannmannskapene og de andre nødetatene har jobbet på spreng gjennom kvelden, har Riaz forsøkt å trøste datteren.

– Vi har sagt til henne at hun skal få gå i barnehagen igjen, men vi er spent på hvordan det ser i morgen.

– Akkurat nå ser det ut som ruiner, fortsetter moren.

USIKKER FREMTID: Brannvesenets innsatsleder sier det er usikker om barnehagen kan tas i bruk igjen

Hun sier de har fått melding fra barnehagen som har orientert om brannen og at de jobber med å finne en løsning.

Spent på morgendagen

– Det blir stengt på mandag også jobber de med et alternativ på tirsdag. Jeg regner med at de omplasserer barna, fortsetter Riaz.

Hun sier de har vært svært fornøyd med å ha kort vei til barnehagen. Det er det ikke sikkert de vil ha fremover.

LUKK VINDUER: Det var stor røykutvikling på stedet og alle beboerne i området fikk beskjed om å lukke vinduer og holde seg innendørs.

– Det kommer helt an på hvor de skal. Vi har vært heldige og hatt 2 minutters gange bort, men nå må vi kanskje ta i bruk bilen. Vi får bare følge med, sier Riaz.

Mandag morgen blir det hjemmekontor på Riaz slik at hun får vært hjemme med Mediha, men hun vet at datteren aller helst skulle truffet de andre vennene i barnehagen.

– Det blir nedtur for henne, hun synes barnehage er gøy. Hun synes i hvert fall ikke det er gøy å bare være hjemme med mamma, forteller Riaz

