Dette er Rødts toppkandidater i storbyene til kommunevalget: Fra venstre Roald Arentz, Trondheim, Sara Mauland, Stavanger. Siavash Mobasheri fra Oslo og Mailiss Åkerblom, toppkandidat Bergen.

Slik vil Rødt søke storbymakt når Ap krymper

STAVANGER (VG) Når Arbeiderpartiets oppslutning synker i storbyene, er Rødts toppkandidater i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger klare til å søke makt.

Med oppslutning i storbyene som ifølge målingene ligger mellom seks og ti prosent, har Rødt til hensikt å gjøre seg sterkere gjeldende i bystyrene de neste fire årene.

– Jeg tror Arbeiderpartiet kommer til å være avhengig av en eller annen form for støtte fra Rødt for å sikre seg byrådsmakt etter valget, sier partiets toppkandidat i Bergen, Mailiss Åkerblom.

– Så får vi se hva Ap selv velger etter valget, etter å ha valgt bort venstresiden til fordel for sentrumspartiene, legger hun til.

Det samme synet har Rødt lokalt i de andre storbyene:

– Mye tyder nå på at det ikke går an å få til et venstresideflertall i Trondheim uten at Rødt må bli med, sier listetoppen i Trondheim, Roald Arentz.

Åpner for byrådssamarbeid

I Oslo har Rødt gjort en intern avklaring som åpner for byrådssamarbeid med Ap og byrådsleder Raymond Johansen, etter snart åtte år med budsjettsamarbeid. Aftenposten meldte dette først lørdag.

– Årsmøtet vårt har vedtatt at vi ikke skal lukke noen dører. Vi skal gjennomføre en valgkamp der politikk er viktigst, få fram våre hovedsaker og så vil vi vurdere samarbeid med byrådet etter valgresultatet, sier Siavash Mobasheri, som topper Rødts kommunevalgliste i Oslo.

Utstillingsvindu

Den fjerde kommunen Stavanger trekkes fram som et utstillingsvindu for Rødts politikk, etter at partiet gikk inn et formelt samarbeid med blant andre Ap og ordfører Kari Nessa Nordtun for fire år siden.

Skrytelisten til toppkandidaten i Stavanger, Sara Mauland, er lang:

– Partiene som samarbeider i Stavanger var i stor grad enige om hva vi ville gjøre. Så vi har økt bemanningen på sykehjemmene og fått på plass fast ansatte vikarer. Vi har sammen innført gratis SFO i første klasse, startet forsøk med sekstimersdagen og at alle nye barnehager skal være kommunale. Noen store utbyggingsprosjekter er stoppet, og nå er det satt av penger til å pusse opp kommunale boliger, ramser hun opp.

– Så fra høsten av vil halvparten av alle skolene i Stavanger ha gratis skolemat, legger Mauland til.

Billigere boliger

De fire toppkandidatene er enige om at offentlig velferd og sosial boligpolitikk blir viktige valgkampsaker.

– Galopperende eiendomspriser har gjort boligmarkedet i Norske storbyer til en forskjellsmaskin. Det må vi gripe fatt i, sier Mobasheri i Oslo.

Han legger til at Rødt i Oslo vil prioritere å få ned prisene på kollektivtransport. Og de vil presse på for å sikre at nedbyggingen av kommersielle velferdstilbud på kommunens regning fortsetter.

– I Trondheim har det høy prioritet hos oss at kommunen legger mer penger i kommunale tjenester. Dagens flertall hadde råd til å bygge en hoppbakke til en milliard kroner, men ikke til å styrke barnevernet. Sykefraværet i Trondheim kommune var over 11 prosent i fjor. Det er veldig, veldig høyt, sier Arentz.

– Rimelige boliger er en mangelvare i Bergen, sier Mailiss Åkerblom.

– Vi har fått støtte i bystyret til å opprette midlertidige boliger for kvinner i aktiv rus, noe som har vært en stor utfordring i Bergen. Og så jobber vi med å få utvidet den kommunale bostøtten til å gjelde de som leier privat, sier hun.