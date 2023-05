BLE FUNNET DREPT: En mann i 20-årene ble funnet drept på en parkeringsplass ved Løkenåsen skole i Lørenskog fredag kveld.

Ble siktet i omfattende voldssak i februar - nå er de drapssiktet

Én måned før de ble pågrepet for drapet i Lørenskog, slapp de ut av politiets varetekt, siktet for en grov voldshendelse i Kviteseid i februar. En av dem er tidligere dømt for drapsforsøk.

Kortversjonen To av de siktede etter drapet i Lørenskog satt varetektsfengslet, siktet for grov kroppsskade mot en mann i Kvitseid i februar, men slapp ut i slutten av mars. Saken er under etterforskning.

En av mennene er tidligere dømt for drapsforsøk og grov vold.

Den andre er tidligere dømt for kroppsskade.

Politiet ser foreløpig ingen direkte sammenheng mellom voldssaken i Kviteseid i februar og drapssaken i Lørenskog.

Begge mennene nekter straffskyld for Lørenskog-drapet. Ytterligere to menn er siktet, men ble ikke varetektsfengslet. Også disse nekter straffskyld. Vis mer

– Det som skjedde i Telemark er en svært, svært alvorlig sak, sier Jonny Sveen, som er bistandsadvokaten bistandsadvokatenEn advokat som skal ivareta rettighetene til fornærmede og etterlatte i en straffesak. til mannen i 50-årene som ble utsatt for grov vold av fire menn utenfor sitt eget hjem i Kviteseid i Telemark om kvelden 13. februar i år.

Politiadvokat Kristin Drågen beskriver volden som omfattende, og sier at den ble utført både med og uten gjenstander, og medførte betydelig skade.

Det er to av disse fire mennene som nå er siktet for drap eller medvirkning til drap på en mann i 20-årene som fredag kveld ble funnet død på en parkeringsplass utenfor Løkenåsen skole i Lørenskog. Det er en link mellom de siktede og avdøde, men politiet har ikke ønsket å gå nærmere inn på denne koblingen.

Begge nekter straffskyld. straffskyld.At man erkjenner straffskyld betyr at man innrømmer å ha gjort det man anklages for

Fra de slapp ut av politiets varetekt varetektVaretektsfengsling innebærer at en som er siktet for straffbar handling settes i fengsel før en dom foreligger. Dette gjøres enten for å hindre siktede i å unngå straff, ødelegge bevis eller i å begå nye straffbare handlinger. i slutten av mars for voldssaken i Kviteseid, gikk det en måned før de ble pågrepet, siktet og fengslet etter drapet i Lørenskog.

– En utrolig villskap

Bistandsadvokat i voldssaken i Telemark, sier volden kom helt uventet på hans klient, og at han aldri hadde sett mennene før.

– Han ble slått nær sagt overalt med en utrolig villskap. Det var ingen grenser i den voldsutøvelsen, hevder Sveen.

Mannen hadde dødd uten medisinsk behandling, ifølge advokaten.

– Det var veldig kritisk en periode. Han lå lenge på sykehus, og har hatt to innleggelser etter at han ble skrevet ut også. Volden har vært livsendrende for ham, sier Sveen.

– Har han fått noen forklaring på hvorfor han ble utsatt for dette?

– Jeg kan ikke gå inn i forklaringene, men det er ingen god forklaring på hvorfor han skulle bli behandlet sånn.

ALVORLIG SAK: Advokat Jonny Sveen bistår mannen i 50-årene som ble utsatt for grov kroppsskade utenfor sitt eget hjem i februar i år.

Hadde avtale om narkotikakjøp

Politiadvokat Kristin Drågen i Sør-Øst politidistrikt, som etterforsker voldshendelsen, sier til VG at informasjon så langt tyder på at alle de fire var delaktige i volden.

– Bakgrunnen for voldsepisoden etterforsker vi fortsatt, men det skal ha vært en forutgående avtale om kjøp av en mindre mengde narkotika fra den fornærmede, sier Drågen.

Fem er siktet i saken, men kun fire ble varetektsfengslet, forteller hun. Politiet har ingen opplysninger om at fornærmede og de siktede kjente hverandre fra før.

– Ingen direkte sammenheng mellom sakene

Politiadvokat Drågen sier at de siktede i voldssaken aldri satt fengslet på grunn av gjentagelsesfare, men fare for at de skulle forspille bevis. Fordi politiet fikk gjort flere etterforskningsskritt i varetektsperioden, var det ikke lenger grunn til å holde dem i varetekt da de ble løslatt i slutten av mars.

Politiet i Øst, som etterforsker drapet i Lørenskog, ser foreløpig ingen sammenheng mellom voldssaken i Telemark og drapssaken i Lørenskog.

– Vi er kjent med at de siktede nylig ble løslatt fra varetekt i en annen sak. Per nå ser vi ingen direkte sammenheng mellom sakene annet enn at begge er involvert, sier politiadvokat Grete Bollestad i Øst politidistrikt til VG.

UNDERSØKER: Politiet jobbet på og rundt stedet er den avdøde ble funnet utover fredag kveld og natt til lørdag. Først søndag kveld og natt til mandag ble de nå varetektsfengslede mennene pågrepet.

Tidligere straffedømt

En av de siktede er i begynnelsen av 20-årene.

Mannen er tidligere domfelt for en kroppsskade da han slo en annen i ansiktet etter en fest i 2016. Dette erkjente han straffskyld for, ifølge dommen.

– Når det gjelder siktelsen i Kviteseid-saken, erkjenner han ikke straffskyld for siktelsen slik den lyder. Han har forklart seg i saken, og forklaringen hans understøttes av det øvrige bevisbildet og gir saken en annen karakter enn hva siktelsen fremstår som, sier mannens forsvarer Ole-Kristian Ringnes til VG.

Tidligere dømt for grov vold og drapsforsøk

Den andre siktede, en mann i slutten av tenårene, er tidligere dømt for grov kroppskrenkelse og drapsforsøk. Heller ikke han erkjenner straffskyld for grov kroppsskade i saken i Kviteseid, opplyser hans forsvarer Svein Holden til VG.

I oktober 2019, kun uker etter han hadde fylt 15 år, knivstakk han en ung mann i ryggen med en jaktkniv. Hans eldre bror hugget til fornærmede ned machete.

Fornærmede, som fikk livstruende skader, ble holdt nede av siktedes venner, som slo vedkommende med knyttede never.

Den nå drapssiktede mannen erkjente å ha stukket fornærmede med kniv, men erkjente ikke straffskyld for drapsforsøk.

Selv om han så vidt hadde fylt 15 år, mente retten at saken var for alvorlig til at han kunne idømmes ungdomsstraff.

I desember 2020 ble han dømt til fengsel i 2 år og 9 måneder, der 1 år og 9 måneder var betinget.

Dømt på ny kort tid senere

Kun tre måneder senere ble den nå drapssiktede mannen på nytt dømt, denne ganger for grov kroppsskade.

Ifølge dommen trakk fornærmede frem en gasspistol og skjøt mot den nå drapssiktede mannens kompiser under en dophandel.

Drapssiktede og kompisene la på sprang etter fornærmede, dro ham ut av en butikk han søkte tilflukt i og banket ham opp.

Den nå drapssiktede mannen ble dømt for å ha dra fornærmede ut at butikken og for å dra ham i håret.

Totalt seks personer ble dømt for volden.

Den drapssiktede mannen fikk 30 dagers fengselsstraff.

Ytterligere to menn i 20-årene er siktet for drap eller medvirkning til drap i Lørenskog, men begge er løslatt fra politiets arrest og har ikke blitt varetektsfengslet. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

