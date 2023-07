HÆRVERK: Personer gjorde hærverk kun timer etter at malingen hadde tørket i «Pridegata» i Drammen.

Hærverk på Drammens «Pridegate»: − Jeg fikk vondt i magen og ble kvalm

Politiet ber vitner ta kontakt om de har informasjon om hærverket på «Paradegaten» i Tollbugata i Drammen.

Kortversjonen Onsdag 19. juli ble regnbuegaten i Drammen vandalisert av personer på sparkesykler bare timer etter at den var blitt malt.

Operasjonsleder i politiet, Trond Egil Groth, opplyser at de har opprettet en straffesak som blir behandlet som skadeverk og hatkriminalitet.

Cathrin Janøy (MDG), kommunestyremedlem i Drammen og initiativtager for regnbuegaten, uttrykker at hendelsen har påvirket henne sterkt og opplever det som et angrep på skeives rettigheter.

Ordfører Monica Myrvold-Berg (Ap) mener hendelsen viser at kampen for likestilling ikke har kommet langt nok.

Kommunen startet opprydning torsdag 20. juli, og tror de vil få vekk merkene, men lover ikke at resultatet blir helt perfekt. Vis mer

Den 50 meter lange regnbuen som ble malt onsdag 19. juli i Tollbugaten i Drammen, fikk kun stå få timer, før verket ble vandalisert.

– Politiet fikk melding om at flere personer skal ha brukt sparkesykler til å sladde merker i malingen, forteller operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Trond Egil Groth.

Gjerningsmennene skal ifølge Groth ha blitt oppfattet som truende.

– Det var flere vitner som så hva som skjedde. Et vitne ringte inn, mens andre vitner filmet det som skjedde. De opplevde det som veldig ubehagelig, for de fikk beskjed av de som vandaliserte om å slette videoene.

Operasjonslederen forteller til VG at vitner som var til stede, sier at gjerningspersonene ropte «haram, haram», mens de ødela regnbuen.

Drammen Live 24 skriver at vitner på stedet forteller at det skal ha vært ungdommer, som sto bak ugjerningen.

Politiet opplyser om at de skal ha fått melding om hendelsen kl. 21.46 onsdag 19. juli.

Groth opplyser om at politiet har opprettet sak.

– Politiet har opprettet straffesak som blir behandlet som skadeverk og hatkriminalitet. Det vil bli lagt inn vitneobservasjoner og bilder fortløpende, sier Groth.

Operasjonslederen sier til VG at de ønsker at vitner som har sett, eller har filmet hendelsen, tar kontakt med politiet.

Reagerer sterkt på hendelsen

Forlaget om å male regnbuen i Tollbugata ved Strømsø Torg ble lagt frem av Cathrin Janøy (MDG), hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning, og kommunestyremedlem i Drammen.

Janøy forteller at hendelsen har gått sterkt inn på henne.

– Med en gang jeg ble kjent med hva som hadde skjedd, fikk jeg vondt i magen og ble kvalm. Dette føles ut som en av de viktigste kampene i livet mitt. Jeg opplever det som et angrep mot skeives rettigheter, minoriteter og mangfoldet vårt. Denne gaten er lagd for å representere alle, og så skjer dette, sier Janøy tydelig berørt.

– Det har vært tøft. Jeg har vært mye våken i natt og tenkt på det her, legger hun til.

REAGERER: Cathrin Janøy (MDG) hovedutvalgsleder for oppvekst og utdanning og medlem av kommunestyret i Drammen reagerer sterkt på hendelsen.

Stortingspresident - og drammenser, Masud Gharahkhani (Ap) reagerer også på hærverket.

– Til deg som spør hvorfor vi skal ha så mye oppmerksomhet om pride, vil jeg si: Det finnes hat. Hat dreper, sier Gharahkhani til Drammens Tidende (DT).

ANGREP MOT SKEIVE: Gharahkhani under minnemarkeringen etter terroren 25. juni.

Mer hærverk mot Pride

Janøy forteller til VG at det har vært flere hærverk-saker knyttet til Pride i Drammen.

– Denne saken har ikke oppstått i et vakuum, for det har tidligere vært hærverk på Pride-flagg rundt om på barneskoler og ungdomsskoler i juni.

Hun håper trenden snur.

– Jeg håper at det finnes noen rollemodeller som kan være med å stå opp for skeive, som har respekt blant ungdommen, og som kan sette en standard, legger hun til.

Hun er tydelig på at hun står sammen med det skeive miljøet.

– Vi står virkelig sammen om kampen med de skeive om et bedre samfunn for at alle skal kunne leve livene sine. Vi forsvarer dere rett til å elske.

Ordfører i Drammen, Monica Myrvold-Berg (Ap), sier til Drammens Tidende at hendelsen viser at man ikke har kommet langt nok i kampen for likestilling.

– Det viser hvor viktig det er at vi tar kampen. Noen tenker kanskje at «har vi ikke gjort nok». Dette er et bevis på at vi ikke er så langt som vi tror. Den kampen vi kjemper, for at mennesker skal ha samme rettigheter og elske den man vil, hvis det provoserer så mye, så må vi gjøre det enda mer, sier ordføreren til avisen.

RYDDER OPP: Kommunen begynte opprydningsarbeidet i 10 tiden torsdag 20. juli dagen etter hærverket.

Rydder opp

Kommunen begynte opprydningsarbeidet i 10-tiden torsdag 20. juli, dagen etter vandaliseringen.

Opprydningsarbeidet vil ta en dag, forteller Truls Rieger som er fungerende virksomhetsleder for samferdsel, vei og parkforvaltning i Drammen kommune.

– Vi vil bli ferdig i løpet av dagen. Det er heldigvis ikke verre enn det. Vi bruker såpe og høytrykksspylere for å få merkene vekk, men de er laget av gummi så de sitter godt. Jeg kan ikke love at det blir helt perfekt.

Rieger sier til VG at det er mer utfordrende å fjerne hærverket fordi veien er nymalt.

– Det at malingen er relativ fersk vil gjøre arbeide litt mer utfordrende. Om malingen hadde fått sitte lengre vil det ikke feste seg så lett, sier han.

Han sier at de uansett utfall av oppryddingen ikke vil male regnbuen på nytt.