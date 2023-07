TAR GODT BETALT FOR UTSIKTEN: Men dusj får du ikke ved Reine bobilparkering i Lofoten.

– Reine røveriet!

– Vi fikk jo hakeslepp! Jeg trodde det sto 100 kroner, men så var det visst en null til, sier bobileier Ragnar Martinsen (69).

Kortversjonen En parkeringsplass i Reine, Lofoten, kan være Norges dyreste bobilparkering.

Ragnar Martinsen (69) mener prisen er et ran og valgte å kansellere parkeringen.

Ordfører Lillian Rasmussen mener prisen er rimelig, og påpeker at plassen ikke kun er en campingplass. Vis mer

Onsdag skrev VG at Sjølyst Marina mulig troner øverst på pallen i norgesmesterskapet i dyreste bobilparkering med en døgnpris på 625 kroner – uten dusj og stabil strøm inkludert.

Nå kan det imidlertid vise seg at en hard konkurrent fra nord er i ferd med å gjøre rent bord i prisracet.

Enkelte har nemlig måttet punge ut med 1035 kroner for 24 timer på bobilparkeringen i Reine i Lofoten.

Med på kjøpet får du hverken dusj eller strøm. Og offentlig tømmestasjon med toalett ligger 300 meter lenger ut på piren.

– Vi fikk jo hakeslepp! Jeg trodde det sto 100 kroner, men så var det visst en null til, forteller en oppgitt Ragnar Martinsen (69) til VG, som besøkte bobilplassen tidligere i juni.

– Jeg kansellerte parkeringen og dro derifra, forteller Martinsen.

MENER DE BETALER BLODPRIS FOR BOBILPLASS: Ekteparet Ragnar Martinsen (69) og Aina Martinsen (69) fra Vesterøy i Hvaler kommune er på bobilferie nesten hver sommer, men har aldri opplevd en døgnpris så dyr som denne.

– Må være grenser

Martinsen og kona Aina (67) er på bobilferie i Nord-Norge og fant heldigvis en plass like i nærheten til en tredjedel av summen Reine krevde.

– Jeg vil kalle prisen for reine røveriet! Vi er mange som vil til Lofoten, men det må være grenser for hva noen kan kreve, sier han.

Martinsen mener det er synd at norske turistperler nærmest kan kreve det de vil.

– Det sto veldig få biler på Reine – og det var det vel en grunn til, sier han halvt på spøk.

DETTE FÅR DU FOR 1000 KRONER: Tømmestasjonen med toalett er de eneste fasilitetene som er inkludert i prisen.

Har du opplevd prissjokk på sommerferiens varer og tjenester? Da vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt VGs journalist her.

– Ingen campingplass

Reine er en parkeringsplass med egne priser for bobiler og bil med campingvogn.

Timesprisen ligger på 35 kroner (kl. 07.00 – 22.00) og nattesatsen på 375 kroner (kl. 22.01–06.59), opplyser ordfører Lillian Rasmussen til VG. Det er politikerne i Moskenes kommune som har vedtatt satsene.

Parkerer du bobilen fra 07.00 til samme tid dagen etter, vil prisen ligger på omtrent 900 kroner. Men betaler du med EasyPark-app må du legge på 15 prosent.

Ordfører Lillian Rasmussen synes ikke prisen er urimelig.

– Jeg vil gjerne presisere at dette ikke er en campingplass. Det ligger en flott campingplass på Moskenes i nærheten av fergeleiet som vi gjerne anbefaler våre gjester å benytte, sier Rasmussen til VG og legger til:

– De ulike satsene betyr selvfølgelig at det betales ut fra hvor lenge du parkerer.

Info Døgnpriser på et utvalg bobilplasser i Lofoten Svolvær bobilpark: 300 kroner

Laukvik bobilcamp: 200 kroner + 50 kroner strøm

Lyngvær bobilcamping: 320 kroner

Eggum: 200 kroner

Leknes: 300 kroner

Unstad: 150 kroner *Presisering: Bobilplassene har ulike fasiliteter Kilde: bobilplassen.no Vis mer

Ordfører Rasmussen forteller at det også er mulig å kjøpe langtidsparkering på Reine ytre havn for 2000 kroner per måned.

Moskenes camping har en døgnpris på 230 kroner pluss strøm, ifølge bobilplassen.no.

Ifølge Lofot-Tidene og bobilverden.no skal kommunen nå ha utvidet nattperioden slik at døgnprisen på Reine vil reduseres med omtrent 100 kroner. Dette er imidlertid andre tall enn ordfører Rasmussen ga VG to dager senere.

I 2020 sjekket VG hvilke bobiler som fantes på markedet:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post