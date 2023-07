RØDT LYS: Forsikringsselskapet Fremtind har hovedkontor i Hammersborggata ved Sentrum scene i Oslo sentrum. Tilfeldig forbipasserende har ingenting med den omtalte forsikringssaken å gjøre.

Barn fikk avslag på forsikring – begrunnelse: kjønnsidentitet

En familie som ønsket å tegne flere forsikringer på et barn – fikk blankt avslag fra forsikringsselskapet. Begrunnelse: Barnet er kjønnsinkongruent kjønnsinkongruentEn vedvarende opplevelse av at ens tildelte kjønn ved fødselen ikke er i samsvar med det kjønnet man selv opplever at man er. Personer med kjønnsinkongruens kalles ofte for «transpersoner»..

«Årsaken til avgjørelsen er opplysninger om kjønnsinkongruens.

Vi kan ikke tilby disse forsikringene før barnet har passert aldersgrensen for kjønnsbekreftende kirurgi/behandling – som er 18 år», skriver forsikringsselskapet Fremtind i sitt svar.

Familien ønsket å opprette både barneforsikring og uførepensjon/uførekapital tilknyttet barneforsikringen – for sitt barn som nærmer seg tenårene.

– Leit og provoserende

Barnets mor, som vil være anonym av hensyn til barnet, synes det er leit og provoserende at familiens faste forsikringsselskap har gitt avslagene med kjønnsinkongruens som begrunnelse.

Mammaen sier det er «vondt og frustrerende hvordan samfunnet kan diskriminere den ene datteren vår basert på kjønn og identitet».

– Det er for hjerteskjærende å skulle forklare for mitt barn at hun ikke har det samme kravet på barneforsikring som hennes likeverdige søster. Dette skjer i Norge i 2023, sier moren til VG.

Hun vil fortelle om det spesielle avslaget på forsikring for å bidra til å forhindre at flere blir utsatt for det hun mener er diskriminering.

MOT DISKRIMINERING: Edin Babic er kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

VG har forelagt avslag og begrunnelse for Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Ombudet mener på generelt grunnlag at det kan reises spørsmål om avslaget er ulovlig.

– Uten å kjenne til alle detaljene i denne saken kan vi si at hvis det er slik at kjønnsidentiteten din er grunnen til at du ikke får forsikring, så kan det reise spørsmål om ulovlig forskjellsbehandling, skriver kommunikasjonssjef Edin Babic i LDO i en e-post til VG.

Han beskriver videre at hvis en forskjellsbehandling skal være lovlig må forsikringsselskapet kunne dokumentere at den har et saklig formål og er nødvendig for å oppnå formålet. Den skal heller ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

Babic legger til at en slik vurdering må være konkret begrunnet, og ta utgangspunkt i relevante og nøyaktige statistiske data og dokumentasjon.

Trolig unik sak

Han kjenner ikke til noen tilsvarende saker som gjelder forsikring og kjønnsinkongruens.

I tidligere saker som Diskrimineringsnemnda har behandlet om alder eller funksjonsnedsettelse og forsikring er behovet for konkret begrunnelse lagt til grunn.

Diskrimineringsnemnda er klageorganet for diskrimineringssaker i Norge, og den instansen som fatter vedtak i slike saker. Alle som føler seg diskriminert, står fritt til å prøve saken sin for nemnda, minner Babic hos ombudet om.

Fremtind: Følger retningslinjer

Skadeforebygger og pressekontakt Therese Hofstad Nielsen i Fremtind forsikring viser til at en helhetlig helsevurdering av barnet – fortsatt ender opp med et avslag.

– Hvordan kan opplysninger om kjønnsinkongruens og kjønnsidentitet være grunnlag for avslag på å tegne forsikring hos dere?

– Forsikring skal dekke skader eller sykdom som skjer uforutsett og frem i tid. Det vil derfor alltid gjøres en helhetlig helsevurdering av kunden ved kjøp av forsikring som skal avdekke om det er en økt sannsynlighet for at kunden blir syk eller ufør, innleder Hofstad Nielsen.

SKADEFOREBYGGER: Therese Hofstad Nielsen er skadeforebygger og mediekontakt for Fremtind.

Hun fortsetter:

– Helsevurderingen følger retningslinjene utarbeidet av Nemnda for helsevurdering. Disse retningslinjene skal sikre at alle som søker forsikring skal bli behandlet så likt som mulig. Det vil alltid være slik at dersom barnet er under noen form for utredning eller er henvist til behandling ved kjøp, så må helsesituasjonen avklares før barnet får forsikring.

Aldersgrense

– Dere skriver at forsikringene ikke kan tilbys før barnet har passert aldersgrensen for kjønnsbekreftende kirurgi/behandling som er 18 år. Hvorfor er det et premiss for å få barneforsikring?

– I retningslinjene selskapene følger så anbefales det at det ikke tilbys forsikring før beslutning om kjønnsbekreftende behandling er tatt. Dette er blant annet begrunnet i økt risiko for psykiske plager og en noe økt risiko for hjerte-/karsykdom på grunn av hormonell behandling. Det er disse retningslinjene som er grunnlaget når vi gir avslag.

– Har dere noen tanker om hvordan et slikt avslag kan oppleves for et barn – som er helt sunn og frisk – og ikke syk?

– Vi har stor forståelse for at dette kan oppleves vanskelig. I og med at forsikring skal dekke skader og sykdom som skjer uforutsett og frem i tid så kan det for mange oppleves svært personlig å få sin egen helse vurdert. Det skaper også en ekstra dimensjon når det er et barns helse som skal vurderes, svarer Therese Hofstad Nielsen.

KONSERNET: Fremtind er resultatet av de fusjonerte forsikringsselskapene til SpareBank 1 og DNB. Første kvartal hadde konsernet et resultat før skatt på 366 millioner kroner.

– Moren opplever svaret deres som diskriminerende – og hjerteskjærende ved at barnet hennes ikke kan få barneforsikring som andre barn. Hva er deres syn på det?

– En barneforsikring skal gi barnet økonomisk trygghet, og det er uten tvil vondt som mor å ikke kunne gi barna det samme utgangspunktet. Retningslinjene som vi vurderer ut fra er satt med bakgrunn i nasjonal og internasjonal forskning og generell statistikk om uførerisiko. Kunder som har en uavklart helsesituasjon eller er under noen form for utredning eller behandling vil ikke kunne få kjøpe forsikring, men kan søke på nytt når helsesituasjonen er avklart, svarer Fremtind-representanten.

– Tar gjerne ny gjennomgang

Hun merker seg at Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier til VG på generelt grunnlag at det kan reises et spørsmål om forskjellsbehandling.

– Hvordan forholder Fremtind seg til det?

– En helhetlig helsevurdering av kunden skal avdekke om det er en økt risiko for at det skal skje noe. Nemndas vurdering i retningslinjene bygger på at kjønnsinkongruens gir en økt risiko for psykiske lidelser og en noe økt risiko for hjerte-/karsykdom på grunn av hormonell behandling. Vi ønsker gjerne å gå i dialog med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å se på de retningslinjene som benyttes i bransjen i dag og om disse bør endres.

– Vil Fremtind foreta seg noe for en eventuell revurdering av avslaget på forsikring?

– Vi tar gjerne en ny gjennomgang av denne konkrete saken. I tillegg vil vi følge opp med Likestillings- og diskrimineringsombudet om dagens praksis vurderes som diskriminerende.