MÅ’RU, SÅ MÅ’RU: «Mer potetgull i mindre pose», blir nå mindre potetgull i mindre pose.

Høytid for krympflasjon: − Fristende å krympe produktene

Maarud krymper potetgullposene med 10 gram. «Krympflasjon», er professorens første instinkt.

Butikkene taper penger på ikke å øke prisene etter at leverandørene gjorde det 1. februar.

– Ja, det tror jeg. Butikkene er på felgen, og har tatt en voldsom kostnadsøkning uten å sende dette videre til kundene i form av høyere priser, sier professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

– Frykten for å miste kunder til konkurrentene dersom man hever prisene alene, gjør at alle er låst fast til hverandre i et rotterace mot bunnen. I dette bildet kan det være fristende å krympe produktene, men ikke prisene.

Professor Tor Wallin Andreassen tror butikkene taper penger nå på grunn av prisfrysen, og at det derfor er påkrevet at butikkene må gjøre grep for å bedre marginene.

Maarud: Klimahensyn

Fire av Potetgull-variantene i sin Classic-kolleksjon blir altså 10 gram mindre. Før veide de rundt 200 gram.

Maarud forklarer endringene – som rulles ut denne uken – med at det blir mer klimaeffektivt å stable posene i bilen.

– Vi har gjort posene litt høyere og litt smalere for å få litt mer luft på rundt potetene, sier kommunikasjonssjef Cathrine Moksnes til VG.

– Luft rundt potetene?

– Ja, det er for å få enda bedre kvalitet.

Hun forklarer at de valgte smalere poser for få mest mulig hele flak uten å knuse i bunnen av potetgullposen. De valgte å kutte på grammene for å få nok høyder oppå hverandre i bilen. Dette er for å spare kostnader og co₂.

MAARUD: kommunikasjonssjef Cathrine Moksnes.

Kamuflerer økningen

Men Andreassen mener det høres ut som et eksempel på krympflasjon.

Krympflasjon er et uttrykk du bør lære deg først som sist. Det betyr at butikkene leverer mindre vare til samme gamle pris.

– Krympflasjon handler om å kamuflere en prisøkning på en måte og på varer som du og jeg ikke merker i en stresset handlesituasjon, sier professor Andreassen.

VG har tidligere skrevet om flere andre eksempler på dette.

FÅR MINDRE: Dette var blant varene som krympet i størrelse i oktober, men hadde samme pris. Grønnsåpen til First Price har blitt halvert i størrelse.

Et annet eksempel er Kartongene med Eldorado-egg, som gikk fra å inneholde 18 egg til å inneholde 12 egg, som NRK skrev i oktober. Prisen gikk opp fra 32,90 til 37,90 kroner.

Professoren understreker at det vi ennå ikke vet hva prisene blir på det krympede potetgullet. Og hvis det Maarud setter ned prisene til butikk tilsvarende vekttapet – ja, da er det muligens edle motiver.

– På en måte tar de bærekraftsansvar her. Spørsmålet utad er om dette vil ende opp med samme gammel pris, da har vi et klassisk eksempel på krympflasjon. Da blir plutselig bærekraftsargumentet veldig utvannet og uthult.

Info Krympflasjon spiller på tre ting: Knapt merkbare forskjeller i vekt, antall eller volum som ikke oppdages av kunden hvis man ikke er veldig bevisst.

Vi er elendige i hoderegning. Det å stå i butikken og regne til per liter eller gram er vanskelig for oss. Vi er ikke skrudd sammen på den måten.

Vi har liten tid: I en travel hverdag hvor man skal i butikken etter jobb, napper man ofte med seg varer man pleier å kjøpe uten å tenke mer på det Kilde: Professor Tor W. Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH). Vis mer

Professor Andreassen forklarer at vaskepulver og antall tørk på kjøkkenruller, er typiske produkter som lett krympes litt – og som ofte er umulig å få med seg for kundene.

– Du og jeg går som lobotomerte roboter i handlemønsteret vårt. Vi står ikke der og ganger og deler med kalkulator. Vi skal hjem og på trening.

– For en produsent som produserer tonnevis av kjøkkenruller og reduserer noen tørk, da er det plutselig en krone der og en krone her å tjene. Sluttsummen kan bli vesentlig for produsentene som kan sende det videre til butikkene i form av lavere innkjøpspris.

Dette svarer butikkene

Direktør for samfunnskontakt i NorgesGruppen NorgesGruppenSom eier blant annet Kiwi, Meny og Joker, Bård Gultvedt, skriver til VG at det er Maarud som må svare på hvorfor krympingen skjer.

Kiwi forklarer at de gjør det de kan for å holde enhetsprisen så lav som mulig når pakningsstørrelsen er endret. Ifølge deres oversikt har de faktisk tatt ned prisen med de nye potetgullposene. Men de vil ikke garantere om dette holder seg lenge:

– Av konkurransehensyn kan vi ikke kommentere fremtidige priser. Men vi kan love at vi gjør alt vi kan for å holde prisene nede og aldri vil øke priser mer enn nødvendig, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Mile Helgesen til VG.

Coop svarer at de heller ikke kan kommentere pris-strategien, «utover å bekrefte at innkjøpsbetingelsene vi får fra leverandørene er en av flere faktorene som spiller inn på pris i butikk».

– Coop er eid av kundene, og vi øker ikke prisene mer enn vi må, skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen.

Det samme gjelder Rema. Line Aarnes, Kategori- og Innkjøpsdirektør, understreker at pris ut i butikk reflekterer hva vi betaler for varene vi kjøper fra leverandørene, samt konkurransen i markedet. Først og fremst, REMA 1000 skal alltid ha de laveste prisene.

Til info: Coop er partner i forskningssenteret DIG ved NHH som professor Andreassen er en del av.