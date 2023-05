Åpner tilsyn mot Frosta kommune: Kommuneoverlege siktet for 34 voldtekter

FROSTA (VG) Statens helsetilsyn åpner tilsyn mot Frosta kommune, i saken der en tidligere kommuneoverleg er siktet for 34 voldtekter.

Frosta kommune har denne uken mottatt et brev fra Statens helsetilsyn, der det varsles om at det vil bli åpnet en tilsynssak mot kommunen.







– At noen må granske dette og se oss i kortene har vært ganske opplagt for meg i lang tid, sier kommunedirektør Endre Skjervø til VG.

Kommunedirektøren mener samtidig at noen andre enn Helsetilsynet bør gjøre granskningen.

– Jeg syns det er litt spesielt at Statens helsetilsyn, som jeg mener er part i saken, skal granske oss. Jeg mener at sakens alvorlighetsgrad og omfang tilsier at noen andre bør gjøre granskningen, sier Skjervø.

I august i fjor startet politiet etterforskning av den tidligere kommuneoverlegen etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn. I går ble det kjent at legen er siktet for 34 voldtekter.

Til sammen 89 personer har status som fornærmet i saken.

Info Dette er saken Politiet startet etterforskning av kommuneoverlegen i august i fjor etter å ha blitt varslet av Statens helsetilsyn.

Legen mottok en advarsel i 2007 etter et varsel året før. Da skal tre kvinner ha opplevd legen som ubehagelig og upassende.

I 2017 klaget en da 17 år gammel jente på legens oppførsel og metoder. Saken ble behandlet ved at legen og jenta møttes til en samtale.

Både ordføreren i Frosta og kommunedirektøren har beklaget at varslene ikke har blitt tatt alvorlig.

Legen jobbet i kommunen i over 20 år. Mannen er sagt opp. Vis mer

