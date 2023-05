FUGLEDØD: Dette synet har møtt flere beboere og fritidsgjester på Bjarkøy i det siste.

Mattilsynet har påvist fugleinfluensa blant de døde krykkjene på Bjarkøy

En mengde døde krykkjer har blitt funnet i Øyriket den siste tiden. Nå har Mattilsynet fått svar på gåten.

Det er funnet flere titalls døde krykkjer på Bjørkøy den siste tiden av både fastboende og folk med fritidsboliger. Fugler som fortsatt er i live beskrives å ha en merkelig atferd, med annen lyd enn vanlig og problemer med å fly.

Mattilsynet sendte inspektører ut til Øyriket etter tips fra beboere. Tre døde fugler ble sendt til Veterinærinstituttet for prøvetaking.

Nå har svaret kommet: De tre krykkjene har fått påvist fugleinfluensa.

Det bekrefter Lill-Tone Klæboe, avdelingssjef ved Mattilsynet i Midtre Hålogaland, til Harstad Tidende torsdag.

Uvanlig med smitte til mennesker

Klæboe sier de også kjenner til funn av døde fugler i Kvæfjord. I samråd med Veterinærinstituttet vurderer Mattilsynet hvilke fugler som sender inn for prøvetaking.

– Vi mottar mange meldinger om syke og døde villfugler, og vurderer alle meldinger som kommer inn. Fugleinfluensa har blitt påvist hos villfugl flere steder i Norge i vinter, og i slutten av januar ble sykdommen for første gang i vinter påvist hos tre svaner ved i Oslo og i Asker.

Avdelingssjefen forklarer at fugleinfluensa smitter lett fra fugl til fugl, men vanskeligere til mennesker. Det også er sjeldent å høre om smitte til andre dyr.

– Mattilsynet er først og fremst bekymret for at smitten skal komme inn i fjørfehold der det er egg- eller kyllingproduksjon, men det er også viktig at man tar forholdsregler hvis man driver med høner eller andre fugler på hobbybasis, sier hun.

– Får man inn smitte, blir fuglene ofte så syke at de enten dør eller vi må avlive hele fugleholdet. Et råd dersom har noen høner i hagen, er å ta dem inn eller holde dem under tett tak.

Ny normaltilstand

Ifølge Klæboe er fugleinfluensa hos ville fugler mest sannsynlig en nye normaltilstand i Norge.

– Viruset har vært å finne i Sentral-Europa i mange år, og har nå spredt seg til Norge. Det gjør at vi må være litt mer påpasselige. Vi antar at vi vil måtte leve med smitte hos ville fugler i flere perioder i fremtiden, sier hun.

– Det er viktig at alle som har fugl, registrerer dyreholdet sitt hos Mattilsynet, slik at vi enkelt kan komme ut med viktig informasjon om eventuelle tiltak dersom det skulle bli behov for det.

Info Hvis du finner en død villfugl: Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen skal tas prøver av eller ikke. Dersom fuglen ikke skal prøvetas, og det er behov for å fjerne døde fugler, for eksempel fra egen eiendom, bør dette gjøres av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann. Kilde: Mattilsynet Vis mer

