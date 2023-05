1 / 8 Kronprinsesse Mette-Marit (midten) besøker Framtidsbibliotekskogen i Nordmarka sammen med ordfører Marianne Borgen (f.h.), forfatterne Ocean Vuong og Judith Schalansky. Kronprinsparets hund Molly Fiskebolle føk ut av bilen og tok en liten tur på egen hånd før hun pent måtte gå i bånd. Kronprinsesse Mette-Marit sammen med forfatterne Judith Schalansky (t.h.) og Ocean Vuong og ordfører Marianne Borgen: – Det er superfint vær, og jeg har kost meg ute, sa hun til NTB. Molly Fiskebolle – kronprinsparets labradoodle – prøvde seg med en avstikker, men ble raskt hentet inn igjen. Resten av turen gikk hun pent i bånd med en sporty antrukket kronprinsesse. Kronprinsesse Mette-Marit sammen med forfatterne Judith Schalansky (t.v.) og Ocean Vuong (t.h.). Mange mennesker var med da kronprinsessen besøkte Framtidsbibliotek-skogen. Kronprinsesse Mette-Marit sammen med ordfører Marianne Borgen (t.h.), forfatterne Judith Schalansky og Ocean Vuong (midten). Ordfører Marianne Borgen. forrige neste fullskjerm Kronprinsesse Mette-Marit (midten) besøker Framtidsbibliotekskogen i Nordmarka sammen med ordfører Marianne Borgen (f.h.), forfatterne Ocean Vuong og Judith Schalansky.

Molly Fiskebolle på bok-tur med matmor Mette-Marit

Molly Fiskebolle ville helst løpe fritt, men hunden ble raskt hentet inn på turen i Framtidsbibliotek-skogen i Nordmarka sammen med kronprinsesse Mette-Marit.

Under den årlige seremonien i Framtidsbiblioteket kom vietnamesisk-amerikanske Ocean Vuong og tyske Judith Schalansky for å overlevere sine nyskrevne og hemmelige tekster. De blir først mulige å lese om rundt hundre år.

Tusen trær ble plantet på Vettakollen i Nordmarka i 2014, og hundre år senere skal disse trærne felles for å bli til papir til en bokantologi. Den blir først mulig å lese i 2114.

Kronprinsparets mye omtalte sjarmtroll Molly Fiskebolle – en labradoodle – prøvde seg med en avstikker, men ble raskt hentet inn igjen. I bakgrunnen ordfører Marianne Borgen.

Tusen trær

Oslos ordfører Marianne Borgen sier Framtidsbiblioteket er en stolthet for byen.

– Det bygger bro mellom dagens og fremtidige generasjoner. Framtidsbiblioteket er en gave og et symbol på fremtidshåp. Jeg er så stolt over at dette er plassert i Oslos skoger. Manuskriptene blir bevart og holdt hemmelig i det vakre Stillerommet i Deichman Bjørvika, sier Borgen i en pressemelding fra kongehuset.

Til nå har ni forfattere bidratt med nye tekster: Margaret Atwood (2014), David Mitchell (2015), Sjón (2016), Elif Shafak (2017), Han Kang (2018), Karl Ove Knausgård (2019), Tsitsi Dangarembga, og i år Ocean Vuong, og Judith Schalansky.

Ville stikke av

Hunden hoppet kjapt rett ut av bilen og for av gårde, men kom altså ikke så langt. Resten av turen gikk hun pent i bånd med en sporty antrukket kronprinsesse.

– Det er superfint vær, og jeg har kost meg ute, sa hun til NTB.

Mange mennesker til stede når kronprinsesse Mette-Marit besøker Framtidsbibliotekskogen i Nordmarka sammen med forfatterne Judith Schalansky, Ocean Vuong og ordfører Marianne Borgen.

