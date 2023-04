PROGRAMMER: Mandag bør blant annet folk som bor i Oslo og Kristiansand sette bilen til lading klokken 14 hvis de vil dra nytte av de for en gangs skyld lave strømprisene.

Mandag bør «søringan» lade elbilen klokken 14

Det blir litt glad-mandag for alle strømbrukere i Sørøst- og Sørvest-Norge. For du kan kanskje få betalt for å bruke strøm noen stakkars timer andre påskedag.

Mellom klokken 14 og 15 er nemlig strømprisen i både Oslo og Kristiansand helt nede i to øre. Det er riktignok uten nettleie, avgifter og moms.

Dette, sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue Insight, er årets laveste dagspris. Men omregnet til øre per kilowattime var prisen litt lavere om natten den 25. mars.

Tar man med strømstøtten, selv om anslaget for april fremdeles er veldig usikkert siden vi ikke en gang er kommet halvveis i måneden, vil man i Sørøst-Norge og Sørvest-Norge få betalt for å bruke strøm mellom klokken 14 og 17.

– Bruker man strøm i disse timene får man betalt, sier Lilleholt.

Sjekk prisen for din kommune her:

– Så hva er årsaken til den lave prisen mandag?

– Det er smitte fra Europa med sol og vind og lavt forbruk som gjør at det kommer massiv import. I tillegg til uregulerbar elvekraft, sier Lilleholt.

Siden det er helligdag i både Norge og mange andre europeiske land, synker forbruket.

Mandag, forteller Lilleholt, produserer Tyskland hele 36 000 Megawatt (MW) sol midt på dagen og 20 000 MW vind mens forbruket kun er 45 000 MW midt på dagen.

– Altså mer enn 10 000 MW mer enn de trenger bare fra vind og sol. Det må eksporteres uansett pris og gir lavest pris klokken 14 på dagen - soltoppen - også i Sør-Norge, opplyser Lilleholt.

Men prissmitten når ikke Nord-Norge og heller ikke Vest-Norge får like lave priser.

Og det blir ingen gratis-mandag.

Ser man hele dagen under ett og tar med nettleie, moms og avgifter, er den gjennomsnittlige strømprisen i Sørøst- og Sørvest-Norge mandag 105,84 øre per kWh.

Under ser du den rene strømprisen: