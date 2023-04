BEGRENSNINGER: Kiwi åpner opp for makstak for kjøp av drikkevarer per kunde i sine butikker. Tiltaket er foreløpig ikke innført på Kiwi i Torggata i Oslo hvor Fanny Nygaard (20) jobber.

Kiwi åpner for restriksjoner på drikkevarer

Etter stor etterspørsel på drikkevarer har Kiwi valgt å åpne for makstak for kundene.

Kiwi har valgt å for at butikkene selv kan velge å begrense antallet bokser med øl og flasker med brus som kundene kan kjøpe.

– Butikkene kan sette en maksbegrensning på tre flerpakninger per kunde. Det er opp til butikksjefene selv om de ønsker å gjøre dette, men de kan gjøre det ved behov, Kristine Aakvaag Arvin til NTB.

Hun sier videre at det varierer veldig fra butikk til butikk om de ønsker å innføre slike begrensninger.

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først, etter at Kiwi på Nordkisa innførte begrensningene.

– Det varierer fra butikk til butikk, men det vi har sagt er at de kan gjøre det der det er hensiktsmessig. Årsaken er at vi ønsker at så mange kunder som mulig skal få det de trenger.

Begrensningsstandarden er satt til tre multipakninger, det vil si firepakninger eller sekspakninger med øl eller mineralvann.

MAKSTAK: Denne lappen møtte kundene på Kiwi Nordkisa mandag ettermiddag.

– Mye hamstring

– Det er mange som har fått med seg streiken, sier butikkmedarbeider Helene Hagen på Kiwi Hegdehaugsveien i Oslo når VG er innom.

Hagen forteller at det har vært fult trøkk i butikken siden 15-tiden mandag. Det er særlig øl og chips det går mer av enn vanlig mener hun.

– Det har vært mye hamstring av øl.

– Jeg tror mye øl er tomt allerede, skyter kollega Joakim Gaustad inn.

Når VG er innom i 17-tiden har ikke Kiwi Hegdehaugsveien innført makstak for drikkevarer per kunde.

– Vi har ikke rukket å snakke om det egentlig, sier Hagen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post