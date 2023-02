FØLGER MED: Sebastian Orfjell jobber selv i dagligvarebutikk ved siden av skolen.

Sebastian (18) etter prishoppet: − Sykt på enkelte produkter

Sebastian Orfjell (18) synes det har vært en syk prisøkning på enkelte varer. Han har bitt seg merke i at særlig biff og kjøttprodukter er blitt dyrere.

VG treffer ham utenfor Coop Extra på Bislett i Oslo like etter at VG og E24 publiserte en sak om at en handlevogn med 31 varer over natten var blitt 11 prosent dyrere hos nettopp Coop Extra.

Kassalappen på vår handlevogn var uendret hos Kiwi mens Rema 1000 hadde økt prisene på disse utvalgte varene med 9,41 prosent.

Fra 1. februar må nemlig dagligvarekjedene betale mer for merkevarer fra Orkla, Tine, Nortura, Bama, Ringnes og de andre leverandørene av mat og drikke.

OPP 35 PROSENT: Gilde Servelat gikk opp 34,9 prosent hos Coop Extra. 16 PROSENT: Stabbur Makrell gikk opp 15,9 prosent hos Coop Extra. 21 PROSENT: Axa Bjørn havregryn lettkokte økte 21,2 prosent hos Coop Extra. MYE DYRERE: Vaskemiddelet økte med 43 prosent på Coop Extra over natten.

– Jeg synes det er ganske sykt på enkelte produkter. Du går inn i butikken den ene dagen og da koster det 90 kroner. Neste dag er det 100, sier Orfjell, som går siste året på videregående.

– Ikke særlig bra

Han forteller at han ofte lager middag selv. Da går det gjerne i kylling, ris, pasta og ordentlig mat.

– Prisene på biff og ulike kjøttprodukter har gått mye opp, sier Orfjell som selv har en deltidsjobb i en dagligvarebutikk ved siden av skolen.

I løpet av de siste 12 månedene har kjøttprisen gått opp 13,5 prosent.

– Hva tenker du om at prisene på Coop Extra har gått opp 11 prosent fra tirsdag til onsdag?

– Det er ikke særlig bra, men prisene endrer seg hele tiden.

Onsdag formiddag uttalte kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis i Coop at de øker prisene fordi de må.

UENDRET LITAGO: Astrid Mangen Ingebrigtsen unner seg en Litago etter å ha løpt 10 km til jobb. Hun sier prisen på den var uendret.

Også småbarnsmor Astrid Mangen Ingebrigtsen (28) merker at matvarene er blitt dyrere, selv om akkurat Litagoen hun bevilget seg etter å ha løpt 10 kilometer til jobben i Oslo Maraton onsdag morgen, var uendret i pris.

– Mer bevisst

– Man blir mer bevisst og flinkere til å handle på tilbud. Men samtidig må man ha ordentlig mat, det er ikke det man sparer på, sier 28-åringen, kjent for mange gjennom TV-serien «Team Ingebrigtsen» på NRK. Hun er kona til mellomdistanseløper Filip Ingebrigtsen.

– Vi er en familie på tre, men vi merker prisene likevel. Det er synd at det er gått opp, særlig for de som sliter fra før, legger hun til.

I FARTA: Astrid Mangen Ingebrigtsen synes det er synd at matvareprisene går opp, men understreker at man likevel må ha ordentlig mat.

Ingebrigtsen forteller at hun ikke har hamstret i forkant av prisøkningen, slik noen oppfordret til.

– Men jeg blir mer bevisst fremover.

Tirsdag handlet nordmenn 31 prosent mer enn det som er gjennomsnittlig transaksjonsvolum de resterende tirsdagene i år, ifølge tall fra Bankaxept som NTB har fått tilgang til.

– Det var en markant økning i handel av dagligvarer mandag og tirsdag. Det kan ha sammenheng med varslet prishopp på matvarer, og at med redusert buffer og økte kostnader, må vi spare der vi kan, sier Kjetil Bøe, leder for betaling i BankID Bankaxept, til nyhetsbyrået.

Drosjesjåfør Gullfraz Hussain (31) merker at alt er blitt dyrere; drivstoff til taxien, forsikringer, mat og strøm.

– For oss går det greit, det er verre for studenter de som sliter, sier han.

31-åringen er godt kjent med at to ganger i året – 1. februar og 1. juli – justeres prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene. Såkalte «prisvinduer». Det gjør at prisene i butikkhyllene økes rundt disse datoene.

SJEKKER PRISENE: Gullfraz Hussain merker at alt har blitt dyrere, men han klarer seg.

– Det burde ikke vært så drastisk som 11 prosent, mener han med tanke på at VG og E24s handlevogn økte nettopp så mye hos Coop Extra fra tirsdag til onsdag.

31-åringen følger også godt med på hva mediene skriver om matvareprisene for tiden.

Vi treffer Hussain i det han kommer ut av butikken på Bislett hvor han har handlet seg en yoghurt og en Kvikk Lunsj.

– Jeg sjekker hylleprisene og de øker. Kvikk Lunsjen har gått opp.

