SKREV LESERINNLEGG: Celine Roche (32) mener situasjonen for sykepleierne er uholdbar.

Celine (32) refser bemanningskutt: − Vi står på kanten av stupet

For sykepleier Celine Roche (32) er det klinkende klart: Hun ville valgt økt bemanning over høyere lønn når som helst.

Helse- og omsorgstjenesten må bruke personell mer effektivt, varslet Helsepersonellkommisjonen i en rapport forrige uke. Det betyr færre ansatte per pasient.

– Dette er kronisk brannslukking fra alle kanter, sier sykepleier Celine Roche (32) til VG.

Hun jobber på barneavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø og fortviler over beskjeden fra myndighetene.

Kommisjonens funn står nemlig i sterk kontrast til Roches beretninger:

– Færre menneskelige ressurser betyr flere slitne og utbrente folk, flere oppsigelser og flere sykemeldinger. De som sitter øverst og bestemmer, aner ikke hva vi står i, slår hun fast.

– Færre begynner og færre blir

De siste dagene har Roche skrevet leserinnlegg hos TV 2 og snakket med Nordlys om arbeidsforholdene for sykepleiere.

– Vi har allerede for lite tid med pasientene. Det betyr for lite tid til å gjøre en forskjell og for å sikre at pasientene føler seg trygge. Det er ikke bærekraftig å kutte menneskelige ressurser, understreker hun.

Mens antall eldre og pleietrengende øker, slutter stadig flere sykepleiere i jobben på grunn av stor arbeidsbelastning.

Roche ser mørkere på fremtiden enn før:

– Vi jobber med alt fra avansert teknisk utstyr til å koke kaffe og vaske rom. Vi kan ikke effektivisere effektiviseringen. Nå renner det ut i begge ender, fordi færre begynner og færre blir. Hvordan blir utviklingen dersom det effektiviseres enda mer?

Samtidig blir flere leger og sykepleiere utbrent. Forrige uke skrev VG om Stine Lihovd (32) som ble syk av å jobbe som sykepleier i hjemmetjenesten.

Roche mener situasjonen er uholdbar:

– Sykepleiere er folk med masse empati og omsorg, men når kroppen sier stopp, så går det ikke lenger.

Hun tror mange sykepleiere går hjem med en følelse av å være nedstemt og utilstrekkelig.

– Enten blir man utslitt eller apatisk, eller så sier man opp, sier Roche.

Hun fortsetter:

– Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt at «hvis dette tiltaket innføres, så slutter jeg».

– Hva hadde blitt dråpen for deg?

– Det har egentlig allerede vært. Vi står på kanten av stupet. Noen må dra oss opp igjen, og det burde egentlig ha skjedd i går, sier hun.

Mener situasjonen blir «enda mer uforsvarlig»

I høst ga Roche ut boken «“Bare” en sykepleier», hvor hun blant annet skriver følgende:

«Som sykepleier er jeg blitt slått og sparket, spyttet på og bitt. Jeg har blitt kastet ting etter og har stukket meg på brukte sprøytespisser. Men dette preller av meg. For det jeg frykter mest, er den stadig mer prekære bemanningssituasjonen».

Det budskapet gjentar hun overfor VG:

– Jeg har jobbet som sykepleier i 11 år og har hørt om kutt og effektivisering hele karrieren. Bedre lønn er viktig, men for meg er økt bemanning enda viktigere.

– Hva endrer seg i arbeidshverdagen din dersom kommisjonen får det som de vil, og det blir færre ansatte per pasient?

– Situasjonen blir enda mer uforsvarlig enn den er nå. Altfor ofte sier vi at heldigvis gikk det bra. Mye er flaks.

Roche utdyper:

– Vi vet aldri hva som skjer på en vakt. Plutselig kommer det masse pasienter inn, plutselig blir alle dårlige. Det går ikke an å planlegge.

– Vi har forskjellige erfaringer, og selvfølgelig er det sånn at noen er ferske og noen er erfarne. Nå er ubalansen for stor. Alt blir mer effektivt når man kan tingene man holder på med, men når det er så stor turnover turnover"Turnover" indikerer utskiftningen av personell i en virksomhet. Kort fortalt er det andelen ansatte som slutter fra et år til et annet., så tar alt lengre tid.

– Hvis man har flere menneskelige ressurser tilgjengelig, er det større trygghet på jobb. God bemanning gjør at folk får lyst å være på jobb, sier Roche.

– Vi må tenke nytt

Leder av Helsepersonellkommisjonen Gunnar Bovim, sier til VG at utvalget anerkjenner at situasjonen er krevende.

– Vi skjønner veldig godt den frustrasjonen, men den er ikke løsbar sånn vi ser det ved å få vesentlig flere ansatte, for de finnes ikke, sier han.

Bovim peker på at rapporten foreslår tiltak som innebærer å prioritere bedre, oppgavedele bedre og organisere bedre for å unngå at løsningen blir å løpe fortere.

– Vi er veldig opptatt av at både politikken, faget og individet må stå sammen om at vi ikke kan velge oss bort fra at vi får færre barn og at vi blir eldre. Vi må forholde oss konstruktivt til det, og det er mulig i Norge hvis vi gjennomfører tiltakene i vår rapport, sier han.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skriver i en e-post til VG at hun ikke oppfatter rapporten som at fagfolkene må jobbe mer effektivt, men at helse- og omsorgstjenesten må omstille seg. Hun peker på de samme utfordringene som Bovim.

– Det er en virkelighetsbeskrivelse vi sammen må ta på alvor, sier hun.

– Vi må blant annet sørge for riktig buk av kompetanse og oppgavedeling mellom alle grupper av fagfolk. Vi må også tilby mer heltid, samtidig som vi må tenke nytt i helsetjenesten: Vi må prioritere helsetjenester med god effekt, automatisere det vi kan og få enda mer helhetlig organisering på tvers av nivåene i tjenesten.

– Vi har ingen tid

Roche forteller at hun flere ganger har vært vitne det hun kaller «svært uheldige konsekvenser» av dårlig bemanning.

– Kunne disse vært unngått, mener du?

– Ja, helt klart. Det går ikke an å se til 12 pasienter samtidig som du gjennomfører alle prosedyrer og gjør alt som trengs, sier hun.

Sykepleieren understreker at hun elsker jobben sin, tross alt:

– Jeg kan ikke se for meg noe mer givende enn å jobbe med pasienter. Det gir meg ekstremt mye glede og motivasjon når jeg får gjort en forskjell for akkurat den pasienten. Dessverre hører det til sjeldenhetene, fordi vi har ingen tid.

– Pasientene ser ikke blodprøvene vi bestiller, taxien vi bestiller, maten vi lagde eller purringen på kirurgen. Det de sitter igjen med på slutten av dagen, er at vi ikke kom når de trengte oss.