MER SNØ? E18 ved Ski var hvit andre juledag. Onsdag kommer det trolig mye mer.

Snøfokk, vind og dårlig sikt onsdag: − La bilen stå hvis du kan

Onsdag skal det snø tett i sør og blåse hardt i vest. Meteorologene advarer om at det kan komme opptil 40 centimeter snø noen steder.

Det betyr økt fare for vanskelige kjøreforhold, redusert sikt og stengte veier.

Meteorologene advarer om at snøvarselet i deler av Agder og Østlandet er hevet til oransje nivå (det nest høyeste).

– Det betyr at vi venter svært mye snø på onsdag, 25–40 cm i løpet av 24 timer, skriver de på Twitter.

I områdene som berøres av oransje farevarsel har vakthavende ved Meteorologisk institutt et klart råd:

– Kan man la bilen stå, la den stå, sier Hanne Beate Skattør til VG.

– Kan man la være, er det ingen grunn til å kjøre over fjellet i morgen. Også i lavlandet der vi har varsler ute, kan det være lurt å la være, sier Skattør.

– I Oslo også?

– Nå er det ikke Oslo som får mest snø, men vi vet hvor lite som skal til før køene hoper seg opp. Man må beregne god tid hvis man skal ut i trafikken, sier Skattør.

Rundt Oslo, Skien og Fredrikstad er det ventet mellom 15 og 30 centimeter snø.

ISETE: Varsom.no har gått ut med gult farevarsel for is på vei.

På kysten i Agder ventes det også mye nedbør, men der vil mesteparten komme som regn, ifølge meteorologen.

– Så det blir en våt dag på kysten av Agder, sier hun.

Vindfullt i vest

Må man ut og kjøre, bør man beregne god tid, anbefaler hun. Man bør også passe på at man har nok bensin og at elbilen er ladet.

Hun anbefaler å sjekke veimeldingene til Statens vegvesen og værvarslene til Varsom.no før man begir seg ut. Spesielt hvis man har tenkt seg over fjellene i Sør-Norge eller på Vestlandet.

– Jeg vil tro at det er stor sannsynlighet for kolonnekjøring over fjellet i morgen, sier Skattør.

Fraråder fjelltur

På Vestlandet skal det nemlig blåse kraftig. I deler av Rogaland og Hordaland er det gult farevarsel for kraftige vindkast.

Det øker faren for snøfokk og dårlig sikt – og for snøskred, forklarer Skattør.

Onsdag er det nemlig betydelig snøskredfare i flere deler av landet, ifølge oversikten til Varsom.no. Hallingdal, Hardanger Jotunheimen, Nord-Troms, Lyngen og Vest-Telemark er blant områdene dette gjelder.

– Så du anbefaler ikke fjelltur i morgen?

– Fraråder, faktisk, sier meteorolog Skattør.

FARSVARSEL: Snøskredfare både på gult og rødt nivå i flere deler av landet, ifølge kartet til Varsom.no.

Lysglimt i nord

Lenger nord ser det lysere ut.

– Det er meldt ganske mye vind i Trøndelag, men de får en del sol, sier Skattør.

Også de nordligste fylkene får bedre vær, med unntak av noen snøbyger og litt vind på kysten av Finnmark.