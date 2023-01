STORE SKADER: En kran som skal ha vært over 60 meter høy veltet over Melhustorget fredag.

Var på jobb da kranen veltet: − Alarmene går

Tone Drazkowski var på kontoret da kranen knuste gjennom taket på kjøpesenteret Melhustorget. Hun sier at «krisehåndtering fikk et nytt perspektiv», etter hendelsen hvor én person omkom.

– Det er en helt ubeskrivelig situasjon. Vi så at kranen hadde bikket over andre etasje, og visste at det var folk i lokalene som var hardest rammet, sier Drazkowski til VG.

Hun er mediekontakt ved Melhustorget.

Fredag omkom en kvinne i 50-årene etter at en kran veltet over kjøpesenteret Melhustorget i Melhus.

Ifølge rapporter fra politiet på ulykkesdagen, var kranen over 60 meter høy.

Aksjonær og styreleder Thor Arne Falkanger eier Eurosko ved Melhus kjøpesenter. Fredag bekreftet han overfor VG at den omkomne var deres medarbeider.

I en pressemelding mandag formiddag opplyste politiet at arbeidstilsynet, og politiets kriminalteknikere og sakkyndige, vil være på åstedet i dag.

Politiet skriver at det er for tidlig å si noe om hvorfor kranen veltet, og at det foreløpig ikke er tatt ut noen siktelser.

– Dette er en alvorlig og omfattende sak, og politiet er i tett kontakt med Arbeidstilsynet som fagkyndig instans. Med bakgrunn i sakens omfang vil det ta tid å klarlegge eventuelle straffbare forhold, sier påtaleansvarlig Karin Hvidsten Roven i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

– Et ubeskrivelig smell

Drazkowski forteller at helt siden fredag har dagene handlet om krisehåndtering. Mandag var 120 ansatte, butikkeiere, vaskere, og andre tilknyttet senteret samlet til frokostmøte.

– Det er en kjempetrist situasjon, men det var godt å møtes på denne måten – det var veldig traumatisk. De som var til stede har veldig sterke reaksjoner, sier Drazkowski.

Hun var på kontoret sitt da kranen veltet:

– Det var et ubeskrivelig smell. Jeg røsket med meg telefonen i tilfelle jeg måtte kontakte nødetatene. Jeg går ned i første etasje og ser taket komme ned, og det drysser fra bygningsmassen. Da var klokken 09.10, sier Drazkowski.

– Alarmene går, så slår vi til med evakuering på instinkt. På med vester, og vi fikk geleidet alle ut.

Videre gikk de evakuerte til Melhusbanken, hvor de fikk oppholde seg i kantinen. Det var da de oppdaget at de manglet én.

– Det var en helt ubeskrivelig situasjon, sier Drazkowski.

VAR PÅ JOBB: Pressekontakt Tone Drazkowski hørte et «ubeskrivelig smell» da kranen veltet over Melhustorget.

VG har skrevet om Schei Jakobsen kafé & interiør, som holder til i kjøpesenterets nabobygg. De har valgt å holde åpent etter hendelsen, men Melhustorget er imidlertid fullstendig avstengt.

Drazkowski sier at dette er en vanskelig situasjon også med tanke på at ansatte fortsatt har blant annet nøkler og telefoner inne på senteret.

Hun meddeler at butikkeiere ser seg nødt til å permittere ansatte.

– 300 ansatte uten arbeidsplass

Også ordfører Jorid Oliv Jagtøyen var til stede under mandagens frokostmøte:

– Det var litt blåmandag. Rundt 300 ansatte er uten arbeidsplass, og er usikre på om de skal sykmelde eller permittere seg. Mange er i sjokk, og det var tårer og klemmer. Det er mange som ikke klarer å tenke så langt frem, og har mer enn nok med dagen i dag, sier Jagtøyen til VG.

Etter at VG snakket med Jagtøyen, ble det kjent at de ansatte permitteres. Ifølge NRK dreier det seg om 300 ansatte ved 20 butikker. Ansatte som jobber i kjedebutikker vil bli flyttet til andre butikker i regionen, skriver de videre.

Jagtøyen forteller til VG at hun i kommunen merker en endret stemning etter hendelsen.

– Veldig mange er opptatt av dette, og mange har vært der i helgen og sett. Det er ti minutter til City Syd i Trondheim, men det er på Melhustorget de trakter seg, sier Jagtøyen.

Ordføreren vil også informere om at det tirsdag klokken 19.30 vil være et åpent innbyggermøte i kinosalen på rådhuset.

Ordfører sier at 300 ansatte er uten arbeidsplass etter kranvelten i Melhus.

Satt seg aldri i kranen

Kranen befant seg ved kjøpesenteret i forbindelse med byggeaktivitet, og kraftig vind har blitt trukket frem som en mulig årsak til velten.

Hent AS er entreprenør for Melhustorget AS, som sammen med Melhus kjøpesenter står for den kombinerte bolig- og kjøpesenterutviklingen av Melhustorget.

Direktør for prosjektgjennomføring i Hent AS, Ben-Stian Unhjem, forteller til VG at kranen som veltet aldri var i bruk den dagen. Dette på grunn av vindforholdene.

– Det er regler for når kranen kan brukes, og fredag var en slik dag hvor den ikke kunne brukes. Kranen skal etter vårt syn tåle værforholdene den blir utsatt for, sier Unhjem.

Han var selv på stedet kort tid etter at kranen falt:

– Det var et voldsomt syn å se en så stor kran, som er 60,70 meter høy, ligge brettet over et kjøpesenter. Det første som slår deg er at et senter er forbundet med masse folk. Man møtte folk som mer eller mindre var i panikktilstand, sier Unhjem.

– Vi syns det er forferdelig at det fikk det utfallet det gjorde.

Unhjem forteller at de tidligere på fredagen hadde befaring på en annen kran på byggeplassen, i forbindelse med at denne skulle flyttes.

Administrerende direktør i Hent AS, Jan Jahren, sier til VG mandag morgen at de ikke har kommet noe nærmere en avklaring av årsaken til kravvelten. Jahren forteller også om noen «veldig tunge» dager.

– Vi har hatt en rekke møter for å klargjøre hvordan vi skal håndtere de kommende ukene, hvordan dette påvirker aktiviteten vår, og for å følge opp de berørte, sier Jahren.

Administrerende direktør i Heimdal bolig, Roar Munkhaugen, sier til VG at de ikke syns det er riktig å svare på spørsmål mens etterforskningen pågår.