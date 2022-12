DRAPSETTERFORSKNING: Politiet har satt i gang drapsetterforskning etter en mann døde av skadene han fikk i leiligheten.

Politiet om drapet i Bergen: − Alle de fire var bekjente

Politiet bekrefter at både avdøde og de tre andre som var i leiligheten er kjent for politiet og at de hadde en relasjon.

Politiet fortsetter drapsetterforskningen etter at Vest politidistrikt ble varslet like etter klokken 13.30 onsdag 28.12 om en skadet mann i en leilighet i en flermannsbolig i Bergen.

Politiet rykket raskt ut med flere patruljer og satte i gang livreddende førstehjelp.

Mannen ble deretter fraktet til Haukeland universitetssjukehus, men erklært død etter ankomst.

To menn i 20- og 30-årene er siktet i saken. Begge nekter straffskyld. Den tredje personen har status som vitne.

Begge er siktet for drap eller medvirkning til drap.

– Bekjente

Nå bekrefter politiet at de fire mennene som befant seg i leiligheten har en relasjon.

– Alle de fire var bekjente, sier påtaleansvarlig Sven Arne Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt

Dahl-Michelsen opplyser at de alle er kjent for politiet fra tidligere.

– Har politiet nylig vært i kontakt med disse forut for drapet?

– Politiet har kjennskap til de fra i år, sier Dahl-Michelsen.

Avhøres i dag

Avhørene av mannen i 30-årene er påbegynt, men ikke ferdige.

–Hva har han forklart?

–Han har forklart seg om det han opplevde. Jeg kan ikke gå nærmere inn på det, sier Dahl-Michelsen.

Mannen i 20-årene er ikke avhørt, men venter på sin forsvarer som kommer til Bergen i dag.

– Etter planen vil han avhøres i ettermiddag, sier Dahl-Michelsen.

VG har ikke fått kontakt med forsvarerne til de to mennene i dag, men i går sa advokat Morten Grimstad som bistod mannen i 30-årene at mannen var sjokkpreget.

– Han var kun vitne til det som skjedde, og mener at han ikke har noe med dette å gjøre, sier Grimstad, som forteller at mannen er ganske sjokkpreget.

Den tredje personen som befant seg i leiligheten har fått status som vitne.

– Det skyldes opplysninger på stedet fra de involverte og spor på åstedet og på avdøde, sier Dahl-Michelsen.

Går igjennom telefonene

Politiet skal nå fortsette åstedsundersøkelsene samtidig som de går igjennom elektroniske beslag som mobiltelefoner.

Det undersøkes også mulig videoovervåkning i området.

– Vi fortsetter også med avhør, sier Dahl-Michelsen.

– Det er bare trist

Dahl-Michelsen vil ikke si noe om hva slags miljø personene tilhører.

Naboer VG har snakket med, forteller at det er mange kommunale leiligheter i nabolaget.

De sier at flere beboere sliter med rusmisbruk og at husbråk forekommer ofte.

– Det er bare trist, sier en nær nabo om drapet onsdag.

Han hørte ikke bråk fra den aktuelle leiligheten før politi og ambulanser dukket opp i gaten onsdag ettermiddag.