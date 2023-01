BRYGGMESTER: Bjarte Halvorsen er gründeren bak det lille bryggeriet Salikatt i Stavanger.

Bryggerier trues med bøter: − Gir ikke mening i det hele tatt

Norske bryggerier trues med bøter fordi du tagger dem på Instagram. Gründer Bjarte Halvorsen i Salikatt Bryggeri fortviler. Frps Roy Steffensen mener lovtolkningen er «molbo».

– Salikatt så molbo, sukker Steffensen, og tar i bruk et for anledningen svært så passende kraftuttrykk fra Stavanger, etter å ha lest siste nytt fra bryggeribransjen i lokalavisen Rogalands Avis.

Fredag skrev de at Salikatt bryggeri, som altså er oppkalt etter det lokale kraftuttrykket, like før jul fikk et brev fra Helsedirektoratet med forhåndsvarsel om et vedtak om brudd på alkohollovens reklameforbud.

– Det er helt absurd, sier gründer Bjarte Halvorsen til avisen.

Han gjentar det samme overfor VG. Og enkelt forklart er dette grunnen til bryggerimesterens fortvilelse:

Dersom du som leser denne saken nyter et av Halvorsens øl, tar et bilde av deg selv – kanskje mens du sitter i en solvegg og nyter en IPA – med ølboksen, poster dette på din egen instagramkonto og tagger Salikatts instagramkonto, så risiker bryggeriet å måtte betale bot.

Du, eller hvem som helst hvor som helst, gjør altså noe som Salikatt blir straffet for. Det samme gjelder selvsagt for alle andre norske bryggerier.

Hvorfor?

Fordi det ifølge alkoholloven er regnet som reklame for dem siden alle bilder de blir tagget i er mulig å finne igjen ved å besøke deres instagramkonto.

Som direktoratet skriver i brevet:

«Profileier vil ha ansvar for å sikre at alt innhold og aktivitet inne på profilsiden er i tråd med regelverket (...) Dette innebærer blant annet at privatpersoners og tredjepersoners kommentarer og bilder vil vurderes som om profileier selv har lagt det ut.»

– Det gir jo ikke mening i det hele tatt. Det er helt uforståelig, sier Halvorsen til VG.

Kan bli straffet for negativ omtale

VG har sett brevet fra Helsedirektoratet. Der kommer det frem at de fører tilsyn med bryggeriers hjemmesider og profiler i sosiale medier. Nå har de gjennomført stikkprøvekontroller. Og de har funnet at lille Salikatt, med bare fem heltidsansatte, har brutt alkohollovens reklamebrudd på flere punkt.

De har vedlagt en rekke eksempler med skjermdumper fra nettsiden, facebooksiden og instagramkontoen til bryggeriet.

LOVBRUDD: Dette er bilder andre folk har lagt ut på sine instagramkontoer, men tagget salikattbryggeri, men som kan sees på Salikatt sin konto ved å trykke på «tagget» knappen.

Halvorsen innrømmer at bryggeriet i noen tilfeller har gått litt for langt i forhold til loven på enkelte ting de selv har lagt ut. Det har han ikke noe problem med å rydde opp i, selv om han mener også denne delen av loven er i strengeste laget for et lite bryggeri som ønsker å få vist seg frem til folk.

Men han klarer ikke å fatte at han skal kunne bli straffet for noe du som leser denne saken potensielt gjør. Selv dersom du skriver negativt om dem, for eksempel på bryggeriets facebookside, kan Salikatt få bot.

– Jeg tror at en bilprodusent som blir arrestert for at en kunde har brukt bilen deres til å kjøre over fartsgrensen ville vært like uforstående til det som jeg er til dette, sier Halvorsen, i et forsøk på å sette det hele i et slags perspektiv.

Aprilspøk?

Frp-politiker Roy Steffensen fra Rogaland steilet når han leste lokalavisen fredag. Han forteller at han sporenstreks sendte skriftlig spørsmål fra Stortinget til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Der spør han rett og slett om statsråden er enig i direktoratets «strenge» tolkning av loven – altså den som gjør at Salikatt risikerer å bli gjort til kjeltringer for å ha blitt tagget av helt vanlige folk i sosiale medier.

– Jeg måtte klype meg i armen og sjekke kalenderen da jeg fikk dette tilsendt. Er det allerede 1. april? Dette er helt utrolig, og ikke til å forstå. Jeg klarer ikke å tro at dette er på alvor, og jeg forventer at helseministeren rydder opp i dette umiddelbart, sier han til VG.

LOKALT BRYGG: Stortingsrepresentant Roy Steffensen nøt lørdag kveld Salikatt Crash Pad IPA hjemme på Ålgård, like utenfor Stavanger.

Han mener ministeren, som han sier er med i «tidenes mest upopulære regjering», bør tak i saken umiddelbart.

– Her får helseministeren servert på et sølvfat en sak hvor hun raskt kan vise handlekraft, og få full støtte i folket. Grip muligheten, Kjerkol, og bruk sunn fornuft, sier han.

VG har lørdag kontaktet både Helsedirektoratet og Helsedepartementet. Førstnevnte opplyser at de ikke har anledning til å svare på spørsmål om saken i helgen. Sistnevnte opplyser at de vil svare Stortinget på det skriftlige spørsmålet før de svarer på spørsmål om saken i media.

Lignende brev som Salikatt har fått er sendt ut til flere andre aktører i bransjen, kommer det frem i det 27-sider lange brevet til Stavanger-bryggeriet.

– Da kan vi like godt legge ned

Bjarte Halvorsen og hans kolleger har nå satt i gang jobben med å rydde opp i overtredelsene. Også de de ikke selv er ansvarlig for. Blant annet har de gått flere år tilbake i tid og slettet innlegg folk har skrevet på facebooksiden deres.

– Det er veldig tungt for meg å svelge at jeg må gå inn å slette eller redigere bilder folk har lagt ut, sier Halvorsen, som også forteller at det er et tidkrevende arbeid for en liten bedrift.

På siden har han nå i stedet måtte skrive en oppfordring til folk om å ikke tagge bryggeriet i sosiale medier.

Men han har foreløpig ikke kommet så langt at han vet med sikkerhet om han kan få fjernet mulighet til at folk på Instagram kan se bilder på bryggeriets profil der andre har tagget dem, eller om han eventuelt kan fjerne muligheten til å tagge bryggeriet.

– Dersom det ikke går må vi jo bare fjerne oss fra det sosiale mediet, sier Halvorsen, og legger til:

– Men da tror jeg vi like godt kan legge ned, for da får jo ingen med seg noe som helst av hva vi som et lite bryggeri driver med.

Det må de trolig på appen Untappd. Der deler brukere bilder og rating på ulike øl de drikker. Innholdet i appen er helt brukerstyrt med unntak av at bryggeriene har en profil for å legge ut faktaopplysninger om produktene sine, slik at man vet at omtaler blir knyttet til riktig produkt.

Men det betyr også at de har en profil som blir tagget hver gang noen deler deres opplevelse av hva de drikker.

– Det er gjerne bilder av en fin stund med noe godt øl i glasset. Det blir jo ulovlig, sukker bryggmester Halvorsen fortvilet.