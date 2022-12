FORSVARSTOPPER: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Hevdet alt var i rute. På bakrommet var historien en annen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen ville avvikle den nye maritime innsatsstyrken allerede en måned før forsvarsministeren informerte Stortinget om at alt var i rute, ifølge VGs opplysninger.

VG meldte før helgen at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har bedt regjeringen om å stoppe oppbyggingen av den nye maritim innsatsstyrken SOTG – forkortelse for Special Operations Task Group.

Den nye innsatsstyrken skal bli en ny enhet under Marinejegerkommandoen i Forsvarets Spesialstyrker, og skal være fullt ut operativ innen 2026 – med 100 årsverk og avanserte, amerikanske fartøyer.

Det vedtok Stortinget i 2020, som en del av langtidsplanen for Forsvaret.

I september bekreftet forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) at alt gikk etter planen – men på bakrommet var historien en annen:

Ifølge VGs opplysninger ville forsvarssjef Eirik Kristoffersen avvikle den nye innsatsstyrken allerede en måned før forsvarsministeren svarte Stortingets skriftlige spørsmål om saken.

Info Nato-ressurs Stortinget bestemte i 2020 at den nye innsatsstyrken skal ha Ramsund Orlogsstasjon i Troms som base. Ramsund er en av de norske basene der USA ønsker å gjøre egne investeringer. Opprettelsen av maritim SOTG er en del av Natos såkalte kapabilitetsmål til Norge, altså ressurser som Norge er ventet å stille til disposisjon for alliansen. Vis mer

VIL FASE UT: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen vil fase ut den nye maritime innsatsstyrken som skal ha base ved Ramsund i Troms, allerede før den er operativ.

Kontroversiell beslutning

Den 30. og 31. august i år ledet forsvarssjef Kristoffersen et møte i investeringskomiteen, hvor forsvarstopper og Forsvarsdepartementet diskuterer hva slags investeringer som skal gjøres inneværende år – og hvilke prosjekter som skal kuttes eller skyves på.

Forsvaret stilte topptungt med blant annet viseadmiral Elisabeth Natvig, direktørene i Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og FFI – mens departementet sendte ekspedisjonssjef Anders Melheim i investeringsavdelingen og tre avdelingsdirektører.

Et av temaene på møtet var den nye maritime innsatsstyrken, ifølge VGs opplysninger.

Beslutningen om den maritime innsatsstyrken er klar – og kontroversiell.

Kristoffersen ønsket å avvikle styrken, stikk i strid med stortingsvedtaket om å opprette styrken for bare to år siden.

Det ble bestemt at Forsvaret skulle ta ansvar for å jobbe videre med kuttforslaget før forsvarssjefens fagmilitære råd legges frem, som etter planen skal skje innen utgangen av mai neste år.

ALT OK: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier i september at alt går etter planen med den nye maritime innsatsstyrken.

Regjeringen: Går etter planen

Men Stortinget fikk ikke vite om forsvarssjefens kuttplaner – som departementet ifølge VGs opplysninger var informert om – da Bjørn Arild Gram (Sp) blir avkrevd svar om den nye innsatsstyrken knappe to uker etter møtet.

I svaret til Frps Christian Tybring-Gjedde, som ble publisert 25. september, bekreftet Gram at opprettelsen av innsatsstyrken gikk etter planen.

Han sier at nye investeringer og pågående planer skal gjøre spesialstyrkene til en relevant ressurs, og sier at anskaffelse av materiell og tilføring av årsverk skjer som planlagt.

– Opprettelsen av maritim SOTG har startet, og det planlegges for at avdelingen er etablert i løpet av 2026, skriver Gram.

VG har forelagt forsvarsministeren opplysningene og spurt om hva han visste da han svarte Stortinget og om regjeringen vil følge forvarssjefens ønske om å avvikle styrken.

Statsråden svarer følgende i en e-post:

– Forsvarsdepartementet har nylig mottatt en anbefaling fra forsvarsstaben om å terminere arbeidet med ny maritim innsatsskvadron. Den videre dialogen om saken vil vi ha med forsvarssjefen. Det er ikke besluttet noe annet enn det som er opplyst til Stortinget i september.

– Tar den videre dialogen med Regjeringen

VG har også kontaktet forsvarssjef Eirik Kristoffersen, for å få bekreftet eller avkreftet om han under det overnevnte møtet fremmet forslaget om å stanse oppbyggingen av maritim SOTH.

Videre har han fått spørsmål om hvorfor han eventuelt ønsker å stoppe prosjektet – og om han har foreslått dette ved flere anledninger.

Gjennom kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet svarer Kristoffersen at han per nå ikke har noen kommentar vedrørende den aktuelle anbefalingen.

– Jeg tar den videre dialogen med Regjeringen, sier han.

Kristoffersen har heller ikke svart på spørsmål om hva slags tilbakemelding han har fått fra regjeringen vedrørende den aktuelle anbefalingen.

REGJERINGEN: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Uheldig vurdering

– Jeg har også hørt at det tidligere på høsten var et møte i investeringskomiteen hvor både stridsvogner og den maritime innsatsstyrken SOTG har vært et tema, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) til VG.

Han er kritisk til prosessen og forsvarssjefens forslag.

– Jeg har forståelse for at man jevnlig har behov for å diskutere Forsvarets utvikling og hvordan det går med de ulike prosjektene. Samtidig har jeg liten forståelse for at forsvarssjefen fremmer slike anbefalinger på to såpass sentrale prosjekt i langtidsplanen, som stridsvogner og SOTG. Det er en dårlig og uheldig vurdering, sier Bongo.

MISFORNØYD: Torbjørn Bongo er forbundsleder i Norges spesialist- og offisersforbund.

Anklager forsvarssjefen for avtalebrudd

Bongo mener at forsvarssjefen har brutt hovedavtalen i to konkrete saker i høst: spørsmålet om innkjøp av nye stridsvogner, og opprettelsen av SOTG.

Han viser til punkt 5.4 om politiske beslutninger, som sier at tillitsvalgte skal få uttale seg om beslutninger som berører de ansattes arbeidssituasjon i vesentlig grad.

Info Punktet i hovedavtalen I Statens hovedavtale og tilpasningsavtalen for Forsvaret står det følgende: «Punkt 5.4. Dersom en politisk beslutning vil kunne berøre de ansattes arbeidssituasjon i vesentlig grad, og virksomheten forbereder uttalelse i saken, skal arbeidsgiver sørge for at tillitsvalgte får anledning til å uttale seg. De tillitsvalgte kan ikke kreve at uttalelsen skal følge saken lenger enn til fagdepartementet. Tilpasningsavtale:

Dersom FSJ som etatssjef skal utrede strukturendringer eller tiltak som kan få vesentlig innvirkning på arbeidstagernes arbeidssituasjon, skal tjenestemannsorganisasjonene involveres og medvirkning avklares.» Vis mer

Ifølge Bongo ble forsvarssjefens ønske ikke tatt opp med dem da de møttes i november.

– Jeg hadde forventet at forsvarssjefen hadde tatt opp dette til drøfting med oss slik at vi fikk fremme våre synspunkter, før han fremmer det til departementet. I begge sakene har han gjort et klart brudd på hovedavtalen, sier Bongo.

Kristoffersen har også blitt forelagt kritikken fra Bongo. Forsvarssjefen har ikke besvart spørsmålet om han har noen kommentar til dette.