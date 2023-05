Låner penger på Facebook: − Noen er snille, andre er gjeldshaier

Gjeldsoffer-Alliansen mener det ikke er smart å låne penger til høye renter via Facebook: – Det er mye uvettig opplåning, sier alliansens leder.

Finanstilsynet har de siste månedene fått stengt tre lukkede Facebook-grupper som drev med ulovlig formidling av lån.

Seksjonssjef i tilsynet Jo Gjedrem mener det er stor fare for svindel, urimelige lånevilkår og ubehagelige inndrivningsteknikker.

VG kunne med skjermdumper av Facebook-meldinger dokumentere at mange tilbyr seg å betale svært høy rente på smålån.

– Forholdene ligger til rette for at slike lån kan bli veldig dyre. Det er en risiko for at dette er kriminell virksomhet, uttalte Gjedrem.

VG har vært i kontakt med en som låner – og en som låner ut gjennom en lukket Facebook-gruppe som ikke er lagt ned.

Han ba om 200 kroner – og betalte 300 kroner tilbake en uke senere. Siden har han bedt Facebook-gruppen om et lån på 400 kroner, uten å få svar.

– Det er bedre å spørre offentlig enn ikke å ha penger. Vi som er uføre, får ikke så mye å leve av, sier den unge mannen til VG.

Han mener han har kontroll over egen økonomi og sier han bare har bedt om penger når han vet at han kan betale tilbake.

Ond sirkel

– Jeg er ikke blant dem som hele tiden spør om store summer i alle gruppene. De betaler mer og mer og kommer seg ikke ut av den onde sirkelen.

– Hva tenker du om dem som låner ut penger?

– Noen er snille, andre er gjeldshaier.

En av dem som oppgir å ha lånt ut store beløp til ukjente via Facebook, sier at han alltid får pengene tilbake – og at han aldri tar renter.

– Jeg har ikke tatt en krone. Det er ikke for å tjene penger jeg låner ut, det er for å hjelpe. Jeg ville skammet meg om jeg skulle tatt renter, sier mannen til VG.

Men han kan navngi flere som han hevder tar høye renter.

– Det er umoralsk. De utnytter mennesker som er desperate.

– Høy gjeld og tvangstrekk

Mannen tror at de fleste som låner, går på trygd og sosiale ytelser.

– Veldig mange sliter med høy gjeld og tvangstrekk, det er derfor de ikke klarer seg. Enkelte tigger bare to dager etter utbetaling av trygden.

Mannen som låner ut, synes synd på enkelte av dem.

– Men for mange er største problemet at de ikke kan styre pengene. De har gjerne kostbare rasekatter og en flott livsstil. De trenger en realitetssjekk.

Mannen har vært borti 10–12 Facebook-grupper der penger tigges og lånes ut eller gis bort, men hevder at det bare i 2–3 av dem er snakk om renter.

Legge om livsstilen

Gjeldsoffer-Alliansens leder Bengt Scheldt har ikke fått henvendelser eller klager knyttet til lån gjennom lukkede Facebook-grupper.

– Men får du ikke et usikret lån fra legale kredittinstitusjoner legale kredittinstitusjonerBanker og andre som driver med lovlig utlånsvirksomhet, er det garantert ikke lurt å låne penger til høye renter via Facebook, sier Scheldt til VG.

Hans råd er heller å legge om livsstilen.

– Det er lett å si til noen som får 7000 kroner utbetalt fra Nav hver måned, men det er ikke alle som er der. Det er veldig mye uvettig opplåning.

Scheldt er glad for at Gjeldsregisteret GjeldsregisteretEn fullstendig oversikt over nordmenns usikrede forbruksgjeld. endelig er på plass, slik at det ikke lenger er mulig for enkelte å låne store summer langt ut over hva de kan betjene.

– Trenger du virkelig penger akutt, oppsøk Nav, anbefaler Scheldt.

