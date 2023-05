PRAKTVILLA: Stine Sofies Stiftelse kjøpte Østre Kaldvell i Lillesand i 2021.

Fikk vannregning på 700.000 kroner: − Oppriktig fortvilet

En kunstig bekk som sildret og gikk uten at noen oppdaget det, har påført Stine Sofies Stiftelse en vann- og avløpsregning på nærmere 700.000 kroner.

Stiftelsen for volds- og overgrepsutsatte barn kjøpte høsten 2021 eiendommen Østre Kaldvell i Lillesand av dødsboet etter rederarvingen Andreas Ove Ugland.

For 17,5 millioner kroner fikk stiftelsen et hovedhus på 574 kvadratmeter oppført i 1918, et anneks på over 250 kvadratmeter og en tomt på 21 mål.

Stiftelsens senter i Grimstad tar hvert år imot cirka 500 volds- og overgrepsutsatte barn og deres familier. Eiendommen i Lillesand ble anskaffet for å doble antallet.

Før sommerferien i fjor åpnet stiftelsen portene på Kaldvell, slik at forbipasserende kunne komme inn og se den store prakteiendommen.

Det var da det gikk skikkelig galt, ifølge Lillesands-Posten, som først omtalte saken.

LEDER: Ada Sofie Austegard på stiftelsens senter i Grimstad.

I hagen er det en kunstig bekk. For å få vann, må en pumpe aktiveres. Inne i huset ble det satt inn en sikring til den elektriske pumpen.

Da stiftelsens ansatte tok den nye eiendommen i øyesyn i fjor sommer, vile de se om vannanlegget virket.

– Etterpå skrudde vi av vannet. Men vi glemte å ta ut sikringen til pumpen, forklarer Ada Sofie Austegard til VG.

Glemte sikringen

Etter en tid oppdaget de at pumpen gikk. Kranen ble skrudd igjen. Austegard antar at det er besøkende som har skrudd på vannet.

– Så gjentok det samme seg. Først da skjønte vi at vi måtte ta ut sikringen.

– Hvor lenge kan vannet ha stått på?

– Vi vet ikke. Det må ha rent lenge. Det var et hendelig uhell som vi ikke oppdaget, fordi vannet rant ut på nedsiden av hekken, forklarer Austegard.

Det ble kostbart for stiftelsen.

FORTVILET: Ada Sofie Austegard.

Lillesand kommune sendte en regning på 685.435 kroner. Forbruksgebyret er 13,35 kroner og avløpsgebyret 21,36 kroner per kubikkmeter vann.

Klagen fra Stine Sofies Eiendom AS er to ganger avslått av kommunen.

– Enhet for vann og avløp har ikke hjemmel for å gi kvantumsrabatt eller gi skjønnsmessig reduksjon i vann og/eller avløpsgebyrene, som skal dekkes over selvkostregnskapet, skriver kommunen ifølge Lillesands-Posten.

Stiftelsen har bedt om en skjønnsmessig reduksjon av gebyret. Noe slikt ville ifølge kommunen innebære at øvrige abonnenter må ta regningen.

– Lei sak

– Vi synes det er en lei sak og er oppriktig fortvilet over at vi ikke var årvåkne nok til å tenke at dette kunne skje, sier Ada Sofie Austegard.

Saken er videresendt til kommunens klageutvalg for endelig behandling.

– Vi håper at politikerne vil bidra, slik at vi skal slippe å betale så mye for vann som ikke er brukt til noe nyttig, sier Austegard.

Om klagen ikke fører frem, må regningen dekkes av innsamlede midler.

Lillesand-avdelingen av Stine Sofies Senter vil tidligst åpne i 2025, hvis stiftelsen får driftstilskudd over statsbudsjettet.

Info Om stiftelsen Ada Sofie Austegard opprettet stiftelsen som bærer datterens navn, etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i mai 2000.

Den ideelle organisasjonen åpnet i 2016 Stine Sofie Senteret i Grimstad, verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn.

I dag jobber det rundt 60 mennesker i stiftelsen. Kilde: Stine Sofies Stiftelse Vis mer