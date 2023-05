MULIG: Energiminister Terje Aasland (til høyre) sier det er fullt mulig at Norge kan ha lavere energipiser enn Europa.

Ap-krav: Norge skal ha billigere strøm enn Europa

Per Olav Hopsø fra Trøndelag Ap vil ha landsmøtet med på at Norge skal ha lavere strømpriser enn i Europa. Det er fullt mulig, ifølge olje- og energiminister Terje Aasland.

Kortversjonen Trøndelag Ap vil ha med seg Ap-landsmøtet på å vedta at Norge skal ha lavere strømpriser enn i Europa.

Forslaget om lavere strømpriser ligger an til å bli vedtatt som en del av Aps energipolitikk, ifølge VGs opplysninger.

Olje- og energiminister Terje Aasland mener forslaget er gjennomførbart Vis mer

Energipolitikk, høye strømpriser, elektrifisering av olje- og gassfelt, og mangel på strøm for ny industri er blant de heteste temaene på Ap-landsmøtet som startet torsdag.

Trøndelag Ap har løftet billigere strøm og et forbud mot krypto-fabrikker inn i landsmøtesalen:

– Lave strømpriser er en del av norsk identitet. Det har det alltid vært. Så har vi opplevd noen helt andre tider, og det at vi som parti setter som målsetting at vi skal ha lavere strømpriser enn de rundt oss, det må være helt klart, sier Hopsø til VG torsdag kveld.

Han er delegasjonsleder for Trøndelag Ap på landsmøtet, og partiets fylkesordførerkandidat.

Kan bli vedtatt

Forslaget om å sette som mål at strømprisene i Norge skal være lavere enn i Europa, ligger an til å bli vedtatt en del av Aps energipolitikk, får VG opplyst torsdag kveld.

Redaksjonskomiteen på landsmøtet skal legge fram et endelig forslag om en energi-uttalelse midt på dagen fredag.

FORSLAGSSTILLER: Per Olav Hopsø er leder i Trøndelag Ap.

– Det er mulig

Det hjelper at olje- og energiministeren mener at et slikt mål er gjennomførbart:

– Ja. Det er mulig. Energikommisjonen sier at det er et mål i seg selv å ha overkapasitet i energiproduksjonen, fordi det gjør at vi får lavere priser, og lavere priser enn de landene som ligger rundt oss. Det vil være et konkurranse-fortrinn for oss, sier Aasland til VG.

Hopsø sier at strømstøtten må videreføres så lenge det er nødvendig, men at målet må være lavere priser enn de europeiske også uten strømstøtte.

Over 500 sider med innkomne forslag skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen – 70 av sidene handler om energi, klima og miljø.

Ber om kryptoforbud

Et annet av forslagene til Trøndelag Ap, er at partiet skal gå inn for et forbud mot såkalte «kryptofabrikker» - kraftkrevende utvinning av kryptovaluta, for eksempel Bitcoin, i Norge.

– Vi må bli enda tydeligere på prioritering av hva den kraften vi har skal brukes til, sier Hopsø.

Da Rødt foreslo et forbud på Stortinget i fjor, var det bare SV og MDG som stemte for.

– Vi er veldig klare på at blant annet utvinning av kryptovaluta bør vi ikke holde på med, sier Hopsøe.

Melkøya-floke

En av de store flokene Ap må løse i energipolitikken er elektrifisering av gassanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest. Det vil legge beslag på store mengder strøm i landsdelen.

Finnmark Ap har blant annet vedtatt at behovet for nett og strøm på land må løses først, og uten å øke prisene for folk og næringsliv.

– Nord-Norge må kobles på havvindssatsningen, og jeg kan forsikre dere om at vi vil gjøre det vi kan for at et område i nord kan utlyses allerede i 2025. I tillegg må vi bygge ut nett mye raskere - det er en forutsetning, sa Terje Aasland på Ap-landsmøtet.