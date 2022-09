MDG-Bastholm vil ha ung-revolusjon i lokalpolitikken

Landet rundt sliter kommunestyrer med å rekruttere og holde på unge og småbarnsforeldre. Nå håper Une Bastholm (MDG) at debatten hun reiste om arbeidslivet i toppolitikken får konsekvenser før neste års kommunevalg.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg har to små barn hjemme som er i barnehagealder, samtidig er jeg folkevalgt på Stortinget og har vært partileder en stund. Jeg kjenner nå at jeg har vært for strekt over tid, sa MDG-leder Une Bastholm til VG i august etter en pressekonferanse.

Dermed satt hun et foreløpig punktum for å lede partiet, men har lovet å fortsette for fullt som folkevalgt på Stortinget ut perioden.

Bastholm er lettet og optimistisk når hun møter VG på Stortinget noen uker senere.

– Jeg tror det er vanskelig for mange småbarnsforeldre å be om mindre ansvar eller kortere dager en periode, særlig hvis en har en del ambisjoner. Man er redd for å fremstå mindre dedikert og ansvarlig i jobben. Men jeg er ikke mindre glad i politikken vår fordi jeg trenger litt mer tid hjemme med barna, sier Bastholm.

– Jeg ble møtt med veldig mye forståelse. Mange tar kontakt og sier at det er fint at jeg tar bladet fra munnen og er klar på at det er vanskelig situasjon. Det er også folk som er ferdig med å være småbarnsforeldre og angrer seg på at de brukte all tida på jobb i den perioden.

FIKK MYE STØTTE: Støtten rant inn via Instagram, Facebook og i kommentarfelt, forteller Bastholm.

Kvinner faller fra

– Det er på en måte toppen av press i 30-åra med barn og jobb. Det betyr ikke at vi er en utsatt og marginalisert gruppe det er synd på, men det jeg tror det er viktig å sette søkelyset på arbeidsforholdene for småbarnsforeldre, og særlig kvinner, i noen sammenhenger, sier Bastholm.

Forskning viser at når kvinnelige politikere får barn, faller sannsynligheten for å bli valgt dobbelt så mye som for menn i tilsvarende situasjon.

Under intervjuet leser hun høyt fra meldinger mottatt på sosiale medier, og forteller at det kom flere hundre i ulike kanaler på kort tid.

– «Modig valg», «lettet over at noen tør å gjøre noe sånt», «mange kan ha tenkt på det, men ikke turt å si det».

– De gir meg en følelse av at vi som samfunn har satt for lite ord på dette. En mann skrev at det er lite han angrer på i livet sitt, bortsett fra å bruke mer tid med barna da de var små. Nå kompenserer han med å være morfar.

– FRIGJØRENDE OG INSPIRERENDE: En kvinne som tok kontakt satt pris på Bastholms begrunnelse for å droppe ledervervet. Hun har samtykket til at den gjengis i VG.

Melby-grep

Kort tid etter at Bastholm varslet avgangen, tok Venstre-leder Guri Melby flere grep i sin egen partigruppe. Blant annet et forbud mot å dele ut store jobber med frist neste morgen.

– Jeg er veldig glad for å se at Guri gjør tiltak hos seg. Det kan være man har behov for litt ulike ting. Og de ansatte må jo få være med å bestemme lokalt.

Debatten har spredt seg utover det politiske miljøet.

– Det er fantastisk at den er bredere enn bare toppolitikere, sier Bastholm.

Hun trekker frem en endring på Stortinget som et eksempel på at politiske institusjoner kan gjøre viktige endringer.

– Da jeg var ensom stortingsrepresentant dro jeg hjem for å amme og fulgte med på debattene i Stortinget på kvelden derfra. Så dro jeg ned for å votere når det virket som det nærmet seg slutten. Det var en revolusjon for meg da Stortinget fikk faste tidspunkter for avstemninger i salen, og ikke bare på slutten av en debatt med ukjent varighet.

Vil ha ung-revolusjon

Nå vil Bastholm ha endringer i lokalpolitikken. Forskning viser at kveldsmøter i kommunestyrene landet rundt gjør det vanskelig for personer med småbarn å delta i lokaldemokratiet. Det kommer frem i en forskningsrapport om lokalpolitikeres arbeidsforhold og demokratiet levert regjeringen tidligere i år:

«Det er spesielt aldersgruppen 30–49 år som opplever det som vanskelig å kombinere kommunestyre­vervet med familieliv, og som i størst grad synes vervet er for tidkrevende og at for mange møter foregår på kveldstid. Det er ikke unaturlig siden det er denne aldersgruppen som i størst grad har familier med små barn.» De som i større grad opplever det slik, er også minst motivert til å stille til gjenvalg.

Unge kvinner og menn er også mest utsatt for hatefulle ytringer når de deltar i lokalpolitikk, ifølge rapporten.

Bastholm vil aller helst ha endringer på plass før partiene nominerer sine kandidater i høst og vinter til neste års kommunevalg.

– I mange kommuner og fylker er det en debatt om å legge kommunestyre­møter til dagtid. Det kan gjøre det mulig for flere småbarnsforeldre å være med å påvirke lokaldemokratiet. Vi som har holdt på en stund må gå foran og ta debatten nasjonalt og lokalt.

– Man bør også se på om møtelokalene er tilrettelagt nok for folk med funksjonsvarianter, legger hun til.

Egne tiltak

Lan Marie Berg har tatt over som parlamentarisk leder i MDG. Hun opplyser at partiet har en rekke tiltak som avlaste ansatte: