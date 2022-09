Politiet endrer siktelse mot foreldrepar etter at baby døde

Foreldreparet på Sunnmøre er siktet for grov mishandling eller for å ha medvirket til det etter at den fem måneder gamle babyen deres døde for fire uker siden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Foreldreparet på Sunnmøre var først siktet for vold i nære relasjoner og varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Politiet har endret siktelsen til grov mishandling eller for å ha medvirket til det.

For mishandling i nære relasjoner er strafferammen fengsel inntil 6 år, mens for grov mishandling i nære relasjoner er strafferammen opp til 15 års fengsel.

Politiet har også begjært fortsatt varetektsfengsling for de to siktede.

– Av hensyn til den videre etterforskningen er det lite vi kan gi av opplysninger i saken. Endringen som er i gjort i siktelsen baserer seg på en samlet vurdering av de opplysninger som foreligger nå, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt som leder etterforskningen.

Fars forsvarer Sjur Engelsen Lange, sier til VG at far fremdeles ikke erkjenner straffskyld.

– Han mener helt åpenbart at han ikke har gjort det han er siktet for. Han erkjenner ikke straff for det mildere straffebudet, og det strengere straffebudet endrer ikke det, sier han.

Kripos bistår

Politiet skriver i pressemeldingen at de har gjennomført en omfattende etterforskning de siste ukene.

– Vi bruker personell fra hele politidistriktet og har i tillegg en omfattende bistand fra Kripos. Denne intensiteten i etterforskningen regner vi med å opprettholde også de neste ukene, sier Ulstein.

Politiet ønsker ikke å kommentere ytterlige hvordan Kripos bistår i etterforskningen.

– Kripos har bistått på mange forskjellige måter, både taktisk og teknisk, sier kommunikasjonssjef Olav Sindre Rise til VG.

Begge foreldrene er avhørt, men har ikke erkjent noen form for straffskyld opplyser politiadvokaten.