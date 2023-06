INHABILE: Både kulturminister Trettebergstuen og knnskapsminister Tonje Brenna har brutt reglene.

Derfor må Trettebergstuen gå – og Brenna får bli

Begge statsråder har gått på habilitet-smeller. Men noen forskjeller gjør den ene mer alvorlig, mener ekspert.

– Jeg er svært lei meg. Jeg erkjenner at feilen jeg har gjort, er et alvorlig brudd på habilitetsverket, sa en gråtkvalt kulturminister da hun trakk seg.

Anette Trettebergstuen (Ap) hadde utnevnt to av sine beste venner til verv og foreslått en tredje.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) utnevnte sin gode venn Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret, som gir penger til Utøya AS. Saken ble kjent forrige uke. Hun fikk bli.

Å være inhabil betyr at du ikke kan behandle en sak på grunn av din tilknytning til enten en sak eller personer fordi det kan svekke tilliten til at du er objektiv.

Slik forklarte sjefen deres, statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) det:

– Jeg mener det er vesentlig forskjell på de to sakene. Både i omfang og at Trettebergstuen har vært helt klar over og uttrykt at hun var inhabil overfor personer som hun så utnevner, ikke bare en gang, men to ganger. Og noen ganger på klart råd om at det ikke er innenfor.

Professor i offentlig rett, Eivind Smith er enig i Støres kommentar:

– Brudd på habilitetsregler er alltid grovt fordi det har å gjøre med vår tillit til vårt styringsapparat. Men når det er sagt, fremstår Trettebergstuen-saken som vesentlig verre, sier han til VG.

– De har én ting til felles, og det er at de enten selv har oppnevnt, eller vært med under oppnevnelse, av en såpass nær venn at de etter det som er opplyst må regnes som inhabil.

– Men jeg synes nok det er noen store ulikheter:

Omfang : – Når det gjelder Trettebergstuen, var det flere personer og fem eller seks saker, og mengden er en ganske stor forskjell. Det har også skjedd over ganske lang tid – helt fra første måneden hun tiltrådte. For Brenna var det en tydelig sak og en nokså indirekte kobling.

Penger: – I Trettebergsaken handlet det om verv som var ganske godt honorert. Det økonomiske aspektet er fraværende i Brennasaken.

ERFAREN: Professor i offentlig rett, Eivind Smith, er ekspert på habilitetsspørsmål.

– Trettebergstuen sier at hun ikke skjønte at habilitet bare gjaldt ved avgjørelsen, men også under saksforberedelsen. Det er ganske underlig, må jeg si. Ikke minst for en statsråd som meget godt vet at det du sier kan få konsekvenser.

I saken knyttet til hennes nære venn Bård Nylund, som også er fadder til sønnen hennes, kommer det frem at han mars i år ble foreslått av Trettebergstuen i en diskusjon. Trettebergstuen svarte at hun ville melde seg inhabil, men sa likevel at statssekretæren kunne foreslå navnet.

– Jeg har ikke vært klar over at når man er inhabil kan man heller ikke foreslå personer til et verv, sa Trettebergstuen.

Dette er brudd på reglene. Støre var klinkende klar på pressekonferanse: Når en statsråd er inhabil, er hennes statssekretærer og rådgivere også det. Og da må det eventuelt en settestatsråd gjøre den vurderingen.

– Rett og slett ganske grovt

Smith synes det er snodig at Trettebergstuen ikke hadde fått med seg dette.

– Dette kan vanskelig leses annerledes enn at hun bevisst har omgått reglene. Dermed blir det rett og slett ganske grovt.

– Mange vil tenke at det er et instinkt som burde vært der?

– Det er jeg enig i. At habilitetsreglene gjelder også når du forbereder et vedtak, tror jeg veldig mange skjønner. Er du statsråd og vant til at omgivelsene hører på deg, bør du hvert fall skjønne det.

– Påvirker disse sakene folks tillit til politikere?

– Ja, klart at både stadig nye medieoppslag i seg selv, og selve poenget med habilitetsreglene, nemlig å bidra til å ha tillit til at politikere og embetsverk utøver sin makt uten hensyn til personlige interesser, men til fellesskapets beste, betyr at slikt saker kan påvirke tilliten til de som styrer.

– Det har vært flere saker nå det siste året?

– Ja, det er klart at det baller på seg litt, og det er svært uheldig.