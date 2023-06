Esben Esther Pirelli Benestad får praktisere som lege

Statens helsepersonellnemnd har delvis omgjort vedtaket som Statens helsetilsyn gjorde tidligere i år.

Helsetilsynet konkluderte tidligere i år med at kjendislege og professor emerit Esben Esther Pirelli Benestad (73) ikke får praktisere som lege.

Nå har Statens helsepersonellnemnd delvis omgjort vedtaket som Statens helsetilsyn gjorde tidligere i år, skriver Fædrelandsvennen.

– Dette er en gave til den skeive bevegelsen i Norge. Dette var en grusom belastning. Det var helsepersonellnemnden som frikjente meg, sier Benestad til VG.

Benestad får begrenset autorisasjon som lege, og mister retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B, skriver Fædrelandsvennen.

Flertallet i nemnda mente at det ikke var grunnlag for å si at utredningene og behandlingene av pasientene var uforsvarlige.

– Nemnda kom til at det var store mangler i journalføringen, men at det ikke var nødvendig å frata hen autorisasjonen. Autorisasjonen er derfor begrenset, opplyser kommunikasjonsansvarlig Marit O. Øvregård til avisen.

Beslutningen om å frata Benestad lisensen tidligere i år, ble gjort på bakgrunn av en gransking som ble igangsatt i fjor høst – etter at Statsforvalteren i Agder konkluderte at hen hadde brutt helselovgivningens krav til forsvarlighet, informasjonsplikt og journalføring.

Benestad var da klar på at avgjørelsen kom til å bli anket.

