Fem personer skadet i Oslo – skal ha blitt brukt machete

Én person er pågrepet etter vold med machete i Oslo. Fem personer er skadet, hvorav én alvorlig.

Saken oppdateres.

Fem personer skal være skadet i Oslo sentrum etter en voldshendelse hvor det skal ha blitt brukt en skarp gjenstand.







Én person skal være alvorlig skadet.

– Det er en vekter som skal ha blitt alvorlig skadet i overkroppen. Vedkommende er kjørt til sykehus. De andre blir ivaretatt av helsepersonell på stedet, sier operasjonsleder Line Skott til VG.

Hendelsen skal ha skjedd i tilknytning til et utested.

Vektere har grepet inn i hendelsen, som følge av dette har de fått skade i overkropp. Det skal ha brukt en machete under hendelsen. Denne har vi kontroll på.

Én person er anholdt. Politiet har også kontroll på en machete.

Innsatsleder i politiet Magnus Strande sier til VG at situasjonen er alvorlig:

– Det er absolutt en alvorlig situasjon når folk har med seg machete ut på byen. Det skal vi ikke ha i Oslo by.

Politiet jobber nå med å få oversikt over hendelsesforløpet på stedet.

De sier også at den mistenkte skal være kjent for politiet fra før og at det kan være en relasjon mellom den ene fornæremede og den mistenkte.

– Med den informasjonen vi har per nå er det ingen indikasjoner på at dette har noe tilknytning til pridefeiringen, sier Skott.

Hendelsen skal ha skjedd i nærheten av Fly Chicken i Torggata.

– Det skjedde utenfor restauranten og vi var opptatt med matlaging og ingen av oss så hva som skjedde. Ingen av våre kunder var involvert, sier Moin Shahriyer som jobber på Fly Chicken til VG.