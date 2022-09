UT MOT SKATT: Administrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) frykter økte skatter og avgifter når statsbudsjettet blir lagt fram i begynnelsen av oktober.

NHO-sjefen om skattesignaler fra Ap: − Overrasket

NHO-sjef Ole Erik Almlid etterlyser en debatt om det norske skattesystemet etter at investor og milliardær Kjell Inge Røkke flyttet til Sveits nylig.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg må si at Norge har god råd når ikke flere er bekymret for at folk flytter ut på grunn av skattesystemet, sier Almlid til VG.

Tidligere i september ble det kjent at investor og Aker-sjef Kjell Inge Røkke flytter til Lugano i Sveits. Med seg tar han formuen sin, men han etterlater blant annet villaen i Asker som en gave til sin ekskone. Aker og familieselskapet TRGs virksomhet fortsetter som før i Norge, ifølge Røkke.

Nyheten skapte oppstyr, og Asker kommune mistet sin største skattyter – som i fjor betalte rundt 175 millioner kroner i skatt.

– Hvis det er sånn at skattesystemet får folk til å flytte ut, må man tørre å ha en diskusjon om skattesystemet, ikke bare de som flytter. Vi har en nesten særnorsk skatt i formuesskatten som rammer private eiere enten bedriften går med underskudd eller ikke, sier Almlid.

Almlid mener at det ikke er noen uenighet om at de som har mest, skal betale mest, men etterlyser en bedre balanse.

– Hvis folk flytter ut på grunn av skattesystemet, så er det et tap for Norge. Men folk må få bestemme selv.

– Er det rikinger som Røkke eller staten som har ansvaret for at skatt forsvinner ut av landet nå?

– Regjeringen har et særlig ansvar for at private eiere ser det som attraktivt å bo og investere i Norge, sier han.

UTFLYTTER: Milliardæren Kjell Inge Røkke har nylig flyttet til Sveits.

– Forundret og overrasket

Blant Norges ti rikeste utflyttere har fem flyttet formuen sin helt eller delvis til Sveits, skriver NRK. To har flyttet til USA, to har flyttet til Storbritannia og én – den rikeste – har flyttet til Kypros.

En av ti av de 400 rikeste nordmennene har nå flyttet utenlands, ifølge Kapitals årlige liste.

Samtidig har det aldri før vært flere milliardærer enn det nå er under statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Kapitals oversikt viser at det nå er 444 milliardærer her i landet.

6. oktober blir statsbudsjettet lagt fram. Nylig gikk Arbeiderpartiet ut og presiserte at deres skatteløfte om at det samlede skattenivået for folks inntekter skulle forbli uendret, gjaldt folks lønnsinntekter, ifølge Aftenposten.

Altså omfatter det ikke blant annet aksjeutbytte, renteinntekter, leieinntekter – eller helt nye skatter. Heller ikke formuesskatten er omfattet av Aps skatteløfte.

Det tolkes av flere som et signal om økte skatter.

– Jeg er veldig forundret og overrasket nå, sier Almlid om Ap-utspillet i forkant av statsbudsjettet.

Han mener vi ikke må komme dit at det blir økte skatter og avgifter, og mener heller at skattetrykket må ned i krisetider.

– Dersom svaret på krisen er å øke skatten, vil det gjøre vondt verre. Det tyder på at folk ikke tar innover seg hva det betyr. Norge har behov for flere private eiere, sier han.

Utfordrer regjeringens distriktspolitikk

Bakteppet for skattedebatten er dystert. Almlid kommer med følgende analyse av situasjonen i verden:

Vi har kommet ut av en pandemi, Europa er i krig, begrepet krigsøkonomi brukes av norske politikere. Økte priser, økte strømkostnader, renteøkning, stor økonomisk usikkerhet i Europa og dermed også i Norge, og det snakkes om resesjon i deler av Europa.

STRØMKRISE: Strømkrisen i Europa er en av mange dårlige tegn i tiden.

– Da er det veldig dårlig nytt å øke skattene og avgiftene for norske bedrifter og næringsliv. Det er feil medisin på et punkt der vi trenger investeringskraft for omstilling og grønt skifte, sier han.

Almlid mener man glemmer hvor viktig private eiere er for utvikling. Han viser til at 61 prosent av nordmenn jobber i bedrifter som har private eiere.

I distriktene er det enda flere, ifølge Almlid. I kommuner med spredt bosetning er 78 prosent sysselsatt i private bedrifter.

Han vil derfor utfordre Ap og Sp på distriktspolitikk.

– Å angripe private eiere med økte skatter er å angripe Distrikts-Norge, sier Almlid.

– Jeg er redd for at deler av det politiske Norge ikke aner konsekvensen av en skattepolitikk som reduserer investeringskraften og engasjementet på næringsutvikling i Norge.