Politiet leter etter truende mann med machete

Politiet har flere ressurser i et større boligområde i Klepp kommune, etter flere meldinger om en mann med machete.

Politiet i Sør-Vest fikk melding klokken 10.29 om at en mann med machete hadde vært truende overfor personer i Klepp. Politiet opplyser at de har flere ressurser i området og leter etter mannen som de foreløpig ikke har fått kontakt med.

Operasjonsleder i politiet John Ask, sier til VG at de har fått flere meldinger om mannen. Klokken 12.05 har politiet ennå ikke kommet i kontakt med personen.

– Hva truslene konkret går ut på må vi komme tilbake til. Vi har prioritert å hente beskrivelser av mannen for å få tak i ham, sier han.

Jærbladet skriver at politiet har bevæpnet seg på grunn av oppdragets karakter. Ask understreker at mannen ikke har gått til angrep på noen, og at det er ikke meldt om at noen er skadet.

– Vi hadde vitner som hadde observasjon av ham en liten stund, men vi mistet observasjonen, sier Ask.

Mannen ble sett i et større boligområde i Klepp. Ifølge politiet er mannen ca. 1.85 meter høy, iført grønn jakke og blå treningsbukser.

Politiet ber folk ta kontakt dersom de har observert vedkommende.

– Ikke ta kontakt med mannen, gjerne hold deg unna og ring politiet.

Aktiver kart