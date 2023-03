Støre etter møtet med Fosen-demonstrantene: − Har gjort inntrykk på meg

Torsdag kveld møtte Jonas Gahr Støre aksjonistene som har demonstrert mot vindmøllene på Fosen i en uke. Etter å ha gitt sin uttalelse, forlot aksjonistene stedet umiddelbart.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte torsdag kveld noen av de som demonstrerer i Fosen-saken.

– Vi har hatt en veldig god og ærlig samtale. Jeg vil gi honnør til aksjonistene. Jeg har lyttet til kravene, og jeg har gjentatt beklagelsen regjeringen har kommet med i dag, sier Støre etter møtet.

– Det har ikke vært noe konkluderende møte, men et ærlig og godt møte. Jeg har fulgt demonstrantene denne uken, og det har gjort inntrykk på meg og mange andre, fortsetter Støre.

Elle Nystad uttalte seg på vegne av aksjonistene som var til stede. Hun fortalte at de under møtet hadde fremlagt sine krav, som de forventer at statsministeren tar på alvor.

– Vi har fremlagt våre krav som bør iverksettes umiddelbart.Dette i påvente av at endelig vedtak fattes. Våre krav til det endelige vedtaket er fremdeles at vindturbinene på Fosen rives og at landet tilbakeføres til Fosen-samene, sier Nystad.

Få sekunder senere sa Nystad at de ikke hadde flere kommentarer, før hun og aksjonistene umiddelbart forlot stedet.

Støre fortalte at de ikke utelukker noen løsning, men at han per torsdag kveld ikke kan gå inn på hva dette kan være.

Flere av aksjonistene sier de har mistet tillit til Olje- og energiminister Terje Aasland. Hva tenker du om den svekkede tilliten?

– Vi må ta det som det det er. Jeg kan bekrefte at jeg er inne i saken, og Terje Aasland er veldig inne i denne saken, svarte Støre.

– Dette er regjeringens ansvar, og jeg vil personlig være engasjert i dette.

Torsdag ettermiddag meldte demonstrantene at de kommer til å fortsette å demonstrere fredag.

I dag torsdag, har demonstrasjonene i Oslo pågått i én uke.

