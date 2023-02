SKUDD UTENFOR IKEA: Den siktede mannen nekter for at skudd ble løsnet i et drapsforsøk.

Furuset-siktede fengsles i fire uker

Den straffedømte mannen i 40-årene som erkjente å ha skutt en annen på Furuset utenfor IKEA, blir varetekstfengslet i fire uker.

Mannen som ble pågrepet tirsdag kveld etter at han skjøt på en annen mann med automatrifle utenfor Ikea på Furuset i Oslo, ble i dag fremstilt for varetektsfengsling.

Han er siktet for drapsforsøk, men nekter straffskyld for det.

– Jeg kan ikke si noe særlig mer enn at han bekrefter at han har vært der og skutt, men at det ikke var noe drapsforsøk, sa mannens forsvarer, Øystein Storrvik, til VG etter hendelsen.

Både den fornærmede og den siktede mannen er kjent for politiet fra før.

Mannen i 40-årene har en lang straffehistorikk bak seg.

Ifølge VGs opplysninger skal mannen som ble skutt ha oppsøkt siktede hjemme noen dager før skyteepisoden. Der skal det ha blitt avholdt barnebursdag samme dag.

Ble stoppet i luksusbil

Etter skyteepisoden etterlyste politiet en Mercedes og en Tesla. Den siktede mannen ble pågrepet på Romerike i en Mercedes.

Senere samme natt ransaket politiet villaen til den siktede mannen.

Bombegruppen var også til stede med en bil, og det ble søkt med hunder i området.

Ifølge VGs opplysninger ville politiet sjekke om mannen hadde flere våpen i boligen.

Tiltalt for corona-heleri

Mannen i 40-årene har en lang straffehistorikk bak seg. Han ble dømt flere ganger frem til 2009.

Dommene er for blant annet for vold, medvirkning til ran, narkotika, brudd på våpenloven og heleri.

I fjor ble han tiltalt for hvitvasking av 850.000 kroner for en av lederne i B-gjengen, og grovt heleri av 1,5 millioner kroner. Dette ble han frikjent for.

Mannen i 40-årene ble i stedet dømt for uaktsomt heleri av 1,5 millioner kroner. Han skal ha mottatt et større pengebeløp fra andre som han investerte videre i en «lukrativ antibac-avtale».

Pengene skal blant annet stammet fra NAV-bedrageri av en ordning som skulle avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

I retten nektet han straffskyld og forklarte at han ikke visste at pengene stammet fra straffbare forhold.

Han ble dømt til fengsel i fem måneder, hvorav to av dem ble gjort betinget. Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett.

Dømt for narkotika tidligere

I tingretten ble han i 2008 dømt for å ha medvirket til å forsøke å innføre 93,9 kilo hasj til Norge. Han skal ha gitt en mann i oppdrag å reise til utlandet for å hente narkotikaen.

Forsøket mislyktes da stoffet ble beslaglagt av tyske myndigheter.

I samme sak ble han dømt for å ha medvirket til et bankran i Kristiansand, blant annet ved å skaffe til rette en bil som ble benyttet i ranet. I ranet ble det borttatt verdier for 400.000 kroner i ranet.

I tillegg ble han dømt for heleri av en klokke verdt 140.000 kroner.

Straffeutmålingen ble anket til Borgarting lagmannsrett. De fastsatte straffen til seks år, og forkastet anken.