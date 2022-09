Harald Schjelderup (Ap) var byrådsleder i Bergen, men trakk seg i 2019.

Tidligere byrådsleder forsvarer lærerne: − Det har ulmet lenge

Bergens tidligere byråsleder føler med elvene som er rammet av streik. Men det er ikke lærernes feil, mener Harald Schjelderup.

Lærerstreiken begynte ved en skole i Bergen rett før sommeren. Streiken begynte for alvor å vokse rundt skolestart i august.

Utdanningsforbundet varslet onsdag at de trapper opp streiken med 1800 nye medlemmer.

Etter opptrappingen mandag har forbundet 8100 lærere i streik.

– Jeg får vondt av elever som ikke får undervisning, kort tid etter en pandemi hvor mange elever har gått glipp av mye. Men skylden er ikke lærernes, for det har ulmet lenge blant dem uten at noen har tatt tak i frustrasjonen.

Det sier tidligere byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup, som mener arbeidsgiveren har sluppet for billig unna.

I tillegg til Utdanningsforbundets medlemmer er rundt hundre medlemmer fra Skolenes landsforbund og Lektorlaget tatt ut i streik.

VG har tidligere skrevet om elever på Lillestrøm videregående, som nå kun har to skoletimer i uken. De forteller at det er vanskelig å finne motivasjon – og at de hadde gledet seg til endelig å ha et normalt skoleår etter lange perioder med hjemmeskole og pandemi.

Fra KS tilbake til staten

I 2004 ble forhandlingsansvaret for lærere overført fra staten til KS. I ettertid mener Schjelderup at dette var et feilgrep, selv om tanken bak var riktig.

– Jeg frykter at lærerflukten og frustrasjonen vil fortsette å øke med mindre vi ser en nasjonal vilje til å satse på lærerne.

Han mener løsningen er at staten overtar forhandlingsansvaret selv om lærerne fortsatt formelt forblir ansatt i kommunene.

KS på sin side mener dagens løsning er best.

– Når kommuner og fylker har arbeidsgiveransvaret for lærerne, er det helt logisk at de også forhandler lønn med sine ansatte, slik det har vært siden 2004. Det er jo heller ikke slik at lektorer i staten, på høgskoler og universiteter, har hatt noe særlig bedre lønnsutvikling enn i kommuner og fylker, svarer direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø.

Tor Arne Gangsø er direktør for arbeidsliv i KS.

Ordkrigen fortsetter

Ifølge Utdanningsforbundet trapper de opp streiken fordi KS ikke kommer dem – og lærerne – i møte.

– De har tenkt til å fortsette å gjøre oss til lønnstapere. Ikke bare i år, men også til neste år. Det er oppsiktsvekkende behandling når vi har lærermangel i landet, sier leder Steffen Handal til VG.

Han går hardt ut mot KS og gjentar påstander om at de spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Dette avviser nok en gang KS:

– Det er meningsløst å påstå at KS spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Det er Utdanningsforbundet som trapper opp streiken, slik at tusenvis av flere elever rammes, sier direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal

Norsk Lektorlag mener også lønnsutviklingen over tid har vært for dårlig.

– De siste seks årene har ikke vært bra, men vi har sett en negativ utvikling helt siden KS tok over arbeidsgiveransvaret i 2004. Lærere og lektorer blir ikke prioritert, sier leder Helle Christin Nyhuus.

Ifølge lektorlaget er det høy terskel for ta medlemmer ut i streik, men nå gjør de det fordi de oppfatter situasjonen som alvorlig.

– KS viser liten vilje til å finne gode reelle løsninger. Situasjonen virker for oss som fastlåst, sier Nyhuus.

Helle Christin Nyhuus er leder i Norsk Lektorlag.

Kan gå utover andre

KS mener de har strukket seg svært langt for å komme lærerne i møte.

– Men situasjonen er altså at vi er blitt enige om en tariffavtale med organisasjonene til alle andre ansatte i kommuner og fylker, sier Tor Arne Gangsø i KS og fortsetter:

– Når alle andre har akseptert fordelingen av potten, kan vi ikke bare betale oss ut av streiken uten at det går utover andre.

Ifølge Gangsø vil mer lønn til lærere bety mindre lønn til de som fra før har akseptert lønnsoppgjøret.

– Vi kan ikke ta penger fra dem for å gi mer til lærere, sier han.

Nye møter denne uken

Riksmegler Mats Ruland har hatt møter med alle parter den siste tiden. Både på telefon og fysisk. Det er også planlagt nye møter denne uken.

– Situasjonen er fastlåst. Samtidig er det ingen grunn til å gi opp, da partene er nødt til å løse denne konflikten, sier Ruland.

Riksmegler Mats Ruland.

Han vil hjelpe partene så godt han kan, men sier at partene må være villige til å endre sin posisjon.

– Er avstanden mellom partene for stor?

– Partene må få til mer bevegelse for å finne en løsning. Det vært konstruktive diskusjoner, men man har ikke funnet et tangeringspunkt som noen vil akseptere enda.