GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Gjenopptakelseskommisjonen ved leder Siv Hallgren.

1 av 58 klager på kommisjonen slapp gjennom

Av alle klagene som har blitt sendt inn på Gjenopptakelseskommisjonens arbeid har kun én klage resultert i kritikk.

Det er Sivilombudet som mottar klagene.

Nå forklarer sivilombud Hanne Harlem hvorfor så få klager blir tatt videre.

Én klage har blitt fulgt opp

Det er gjenopptakelseskommisjonen som bestemmer om avgjorte straffesaker skal kunne gjenåpnes.

Er man uenig i kommisjonens avslag, kan man be om at kommisjonen vurderer begjæringen på nytt. Dersom man mener det er begått grove feil, kan man reise søksmål mot staten ved kommisjonen.

Man kan også klage til Sivilombudet.

Tall VG har hentet inn, viser at kun 1 av 58 klager som har blitt sendt inn til Sivilombudet, har blitt tatt til følge.

Det betyr at under 2 prosent av alle fremsatte klager mot kommisjonen siden den startet opp i 2004, har resultert i kritikk fra Sivilombudet.

SIVILOMBUD: Hanne Harlem har vært Sivilombud siden 1. februar 2020.

Info Dette er Gjenopptakelseskommisjonen Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Dersom saken blir gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffutmålingen prøves på nytt. Saken vil da gå for en annen domstol enn den som avsa den dommen som angripes.

Kommisjonen består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Lederen er heltidsansatt og er også leder for sekretariatet i det daglige.

Kommisjonen bestemmer selv sin arbeidsform og kan ikke instrueres om utøvelsen av den myndighet den er gitt.

Ordningen med kommisjonen har eksistert i 18 år. Kilde: www.gjenopptakelse.no/om-kommisjonen Vis mer

Ingen ankeadgang

– Sivilombudet er ikke et ordinært klageorgan til gjenopptakelseskommisjonen, sier sivilombud Hanne Harlem til VG.

– Skulle vi drevet med den type rettslig kontroll måte vi vært langt flere mennesker. Vi må hele tiden prioritere mellom de klagene vi får inn.

På fredag ble det klart at Riksadvokaten ber om at Viggo Kristiansen frifinnes for ugjerningene i Baneheia.

Kristiansen fikk sin sak gjenåpnet av gjenopptakelseskommisjonen på sitt syvende forsøk.

Flere har tatt til orde for at saken burde vært gjenopptatt tidligere, og Kristiansens forsvarer mener grunnlaget for gjenopptakelse var til stede allerede i 2010.

Det finnes imidlertid ikke noe kontrollorgan som overprøver kommisjonens avgjørelser. Det er ingen mulighet til å anke, og bevisvurderingene kommisjonen gjør blir ikke etterprøvd.

KOMMER MED UTTALELSER: Sivilombud Hanne Harlem sier de har kommet med uttalelser mot kommisjonen én gang.

Kontrollerer ikke bevisvurderingene

Fordi gjenopptakelseskommisjonen er et forvaltningsrettslig organ, er det Sivilombudet som kontrollerer det. På ombudets hjemmeside står det følgende:

«Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte»

Sivilombudet går imidlertid ikke inn på kommisjonens bevisvurderinger, og de omgjør ikke avgjørelsene.

Kommisjonens bevisvurderinger er svært sentrale fordi det er vurderingene av om det foreligger nye bevis eller nye omstendigheter som er blant de aller viktigste grunnene til at en rettskraftig dom skal kunne gjenåpnes.

– For oss er det vanskelig og kanskje heller ikke riktig å gå nærmere inn i bevisvurderingene. Det handler også om hvordan gjenopptakelseskommisjonen er organisert, sier Harlem.

Harlem utdyper at kommisjonens oppgave er å vurdere domstolenes avgjørelser.

– Og sivilombudet kan ikke overprøve domstolene. Jeg mener det er en sum av momenter som gjør at den praksis vi har i dag er riktig, fortsetter Harlem.

– Men dere er ikke formelt forhindret fra å kunne gjøre bevisvurderinger?

– Nei, men skulle vi begynt å gjøre slike vurderinger ville jeg nok rådet Stortinget til å sette Sivilombudet sammen på en mer egnet måte, sier Harlem.

Ingen reell klageadgang

Når Sivilombudet bestemmer seg for å komme med en uttalelse, kan de imidlertid ikke beordre at gjenopptakelseskommisjonen skal handle annerledes.

– Vi kan ikke pålegge kommisjonen noe som helst og har ikke myndighet til det. Det er forskjellen på oss og et klageorgan. I et klageorgan vil det være klageorganets avgjørelse som gjelder, sier Harlem.

– Er sivilombudet en reell klageadgang for avgjørelser som klagerne mener burde vært annerledes?

– Nei det vil jeg ikke si, slår hun fast.

Høyesterett viker unna

Heller ikke Høyesterett overprøver bevisvurderingene til gjenopptakelseskommisjonen.

I en dom fra 2012 uttalte Høyesterett at de kan undersøke kommisjonens lovtolkning og om de har fulgt grunnleggende regler for saksbehandling.

«Domstolene må derimot være avskåret fra å prøve kommisjonens bevisbedømmelse» står det i dommen.

Dommeren som har forfattet dommen skriver videre:

«Jeg anser det som uheldig og i strid med tanken bak etableringen av kommisjonen, om domstolene skulle kunne gjøres til en arena for omkamp om bevisene» .

TILBAKEHOLDE: Høyesterett vil ikke overprøve kommisjonens vurdering av beviser i saker.

Dette vurderer Sivilombudet

Harlem forklarer at Sivilombudet hovedsakelig vurderer om det foreligger saksbehandlingsfeil.

VG har fått innsyn i den ene klagen som resulterte i kritikk og en uttalelse fra Sivilombudet til gjenopptakelseskommisjonen.

Klagen er fra 2010 og dreide seg om avslag på dokumentinnsyn. Sivilombudet ba gjenopptakelseskommisjonen behandle avslaget om dokumentinnsyn på nytt.

Kommisjonen valgte å gi innsyn etter Sivilombudet uttalelse.

– Grunn til å se på systemet

Flere har pekt på at ordningen med gjenopptakelseskommisjonen nå må revurderes og at det bør komme på plass et kontrollorgan.

– Jeg mener det er grunn til å se på systemet i sin helhet, sier Harlem.

Sivilombud Harlem vil ikke svare på om det er behov for et kontrollorgan.

– Som sivilombud har jeg ikke noe mening om det. Når det er sagt, tilsier Baneheia-saken at man bør tenke nøye gjennom hvorfor det skjedde feil og hva som kan være rette virkemidler for å forhindre at det skjer igjen, sier hun.

Gjenopptakelseskommisjonens leder, Siv Hallgren, har ikke besvart VGs henvendelse om intervju.