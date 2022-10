FORDEL: Overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland sier at vi har en stor fordel av at det store flertallet i befolkningen har vært vaksinert minst to-tre ganger og smittet én gang.

FHI om coronasituasjonen: − Uforutsigbar

FHI har varslet en influensaepidemi og coronabølge til vinteren, og er bekymret. FHI-overlege Preben Aavitsland tror likevel regjeringen har høy terskel for å innføre tiltak.

Nå er influensaen tilbake i Norge, etter nesten to år siden forrige skikkelige influensasesong: FHI venter en epidemi epidemiEpidemi er en økt forekomst av sykdomstilfeller sammenliknet med hva som er vanlig eller forventet. til vinteren.

Det er ventet at virus som ikke har vært i omløp på flere år, vil vende tilbake. Dette er virus vi har lite beskyttelse mot, og det gjelder særlig små barn. Det bekymrer Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

I tillegg varsler FHI om en kommende coronabølge.

– Vi vet ikke hvordan belastningen blir denne vinteren, sier overlege i Folkehelseinstituttet Preben Aavitsland til VG om hvordan presset på helsevesenet vil utvikle seg.

Det kommer an på hvor stor coronabølgen blir, hvor stor influensaepidemien blir og om disse kommer etter hverandre eller samtidig, sier han.

– Dette er sånn virkeligheten vil være i flere år fremover: en influensaepidemi hver vinter og to-tre coronabølger hvert år.

– Vet ikke når den kommer

Akkurat nå er coronasmittetallene noe økende, men dette forventer FHI at vil øke kraftig.

– Vi vet ikke når den kommer eller hvor stor den blir, sier Aavitsland.

Info Hvor mange som blir smittet, bestemmes av: a) Befolkningens immunitet etter vaksinasjon og infeksjon. Immuniteten mot smitte avtar betydelig i løpet av noen måneder.

b) Eventuelle nye varianter som sprer seg bedre. Foreløpig ser vi ikke noen tydelige nye varianter.

c) Sesong. Coronaviruset spres nok bedre om vinteren.

d) Eventuelle smitteverntiltak som tar sikte på å redusere kontakt mellom smittede og usmittede. Kilde: Preben Aavitsland, FHI Vis mer

Det har i flere uker vært rundt hundre sykehusinnleggelser per uke, under ti innleggelser på intensivavdeling og rundt 30–40 dødsfall per uke. Det er per nå ingen økning i alvorlige utfall.

– Situasjonen er uforutsigbar, men vi har en stor fordel av at det store flertallet i befolkningen har vært vaksinert minst to-tre ganger og smittet én gang. Det gir en god beskyttelse mot alvorlig forløp, men de mest utsatte trenger en oppfriskningsdose denne høsten.

Info Hvor alvorlig sykdommen blir, bestemmes av: a) Befolkningens immunitet etter vaksinasjon og infeksjon. Immuniteten mot alvorlig sykdom avtar sakte.

b) Eventuelle nye varianter som sprer seg bedre. Disse kan vise seg å gi mer alvorlig, mindre alvorlig eller like alvorlig sykdom som dagens varianter; det er helt uforutsigbart.

c) Behandlingens kvalitet. Vi håper etter hvert å få tilgang til Paxlovid som kan redusere faren for alvorlig forløp hos de eldre. Ellers er sykehusene veldig gode til å behandle de sykeste. Kilde: Preben Aavitsland, FHI Vis mer

Influensavaksine

Etter to vintre med uvanlig små influensaepidemier, er det mindre immunitet i befolkningen nå enn en vanlig høst.

Influensavaksine er det viktigste tiltaket for å unngå alvorlig sykdom, skriver FHI i pressemeldingen.

Men både FHI og Helsedirektoratet er bekymret for vaksinasjonsdekningen, spesielt blant barn i risikogruppene. Over 81.000 tilhører denne gruppen. Bare 8 prosent ble vaksinert mot influensa i fjor.

– Denne dekningen av vaksine må opp, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferanse.

Det er nå rundt tusen sykehusinnleggelser per uke for luftveisinfeksjoner – altså corona, lungebetennelser, influensa og andre. Akkurat nå er rundt hundre av dem corona og ti influensa per uke, ifølge FHI.

– En vanlig vinter er tallet gjerne 1500–1800 per uke. Dette er tøft for sykehusene, men de er forberedt på det, sier Aavitsland.

Tiltak?

– Er det noen som helst fare for at det vil komme smitteverntiltak frem mot jul?

– Det viktigste smitteverntiltaket nå er vaksinasjon. De eldre, de syke og de gravide skal beskyttes mot alvorlig corona og influensa gjennom vaksinasjon.

Aavitsland peker på at regjeringen legger stor vekt på at samfunnet skal fungere normalt i sin strategi, altså at vi skal leve med coronaviruset i samfunnet.

– Vi tror regjeringen har høy terskel for å innføre noen andre tiltak denne vinteren. Coronaviruset sprer seg så godt at det skal svært sterke tiltak til for å bremse en bølge. Slike tiltak har store ulemper på andre områder.

Rådet nå er at man holder seg hjemme når man har nye luftveissymptomer.

– Man kan gå tilbake når man føler seg frisk selv om symptomene ikke har gått helt over.