NORSK TERRITORIUM: Longyearbyen på Svalbard.

Russer siktet for å ha fløyet drone på Svalbard

En 47 år gammel russisk statsborger er pågrepet i Hammerfest etter å fløyet drone i norsk territorium.

Ifølge Barents Observer skal mannen være sønnen av en av Vladimir Putins nærmeste allierte. Avisen skriver at faren til den siktede mannen er en kjent russisk forretningsmann med nære bånd til Putin.

Faren ble etter annekteringen av Krim plassert på det amerikanske utenriksdepartementets sanksjonsliste.

47-åringen er både russisk og britisk statsborger, og ifølge tingrettens kjennelse er han bosatt i Italia. Han er nå siktet for å ha brutt særregel som sier at det er forbudt for russiske personer å filme med drone på norsk territorie.

I tingretten forsøkte mannen å argumentere med at han skal sees på som britisk statsborger, ikke russisk. Retten bemerker at det da er besynderlig at han reiser med russisk pass.

– Politiet har fått medhold til varetektsfengsling av en 47 år gammel russisk statsborger i to uker, skriver politiadvokat Anja Mikkelsen Indbjør i en e-post.

Mannen ble pågrepet i Hammerfest, for å ha fløyet drone i norsk territorium på Svalbard, skriver politiet.

Mannen har russisk og britisk statsborgerskap og er siktet for overtredelse av sanksjonsloven §4 for å ha fløyet drone på norsk territorium på Svalbard.

Det er forbudt for russiske borgere å fly droner i Norge.

– Politiet etterforsker saken, og det er for tidlig å si noe ytterligere før vi har fått gjennomgått beslagene, skriver politiadvokaten.

Den siktede har erkjent å ha fløyet drone på Svalbard, skriver Indbjør i eposten. Hun skriver at politiet har tatt beslag i droner og elektroniske enheter om er til teknisk gjennomgang.

Forrige uke ble en annen russer fengslet i to uker etter å ha tatt bilder ved Tromsø lufthavn, og flydd med drone over Kirkenes.

I materiale fant politiet blant annet video av lufthavnen i Kirkenes og bilder av Forsvarets Bell-helikopter. Mannen har forklart at han passerte grensen ved Storskog på torsdag, og at han var på vei til Svalbard. Han har erkjent å ha fløyet drone i Norge

Beredskapen har vært på topp etter eksplosjon og lekkasje fra gassrør i Østersjøen i september. Det er meldt om at det er sett droner ved flyplasser, oljeplattformer og gassanlegg langs hele vestlandskysten og i Nord-Norge de siste ukene.

PST har bedt folk om å tipse dersom de ser noe mistenkelig.

Onsdag morgen ble Bergen lufthavn Flesland stengt ned på grunn av minst en drone.

Tidligere denne uken ble det kjent at fire russere er pågrepet i Nordland for ulovlig fotografering.