HESTEGUTT: Stein Erik Lauvås er oppvokst med hest, har tatt kusklisens – og er hestesportens store helt etter at totaliseringsavgiften ble avskaffet.

Stortingsrepresentant er hestelobbyist: − Spesielt

Stein Erik Lauvås (Ap) er både stortingsrepresentant og lobbyist for hestesporten. Det er spesielt at Norsk Rikstoto bruker Lauvås i kontakten med regjeringsapparatet, mener Tage Pettersen (H).

– Dette foregår i all åpenhet. Det er ingen hemmeligheter, og stortingspolitikere snakker med statssekretærer rett som det er, sier stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap).

VG har tidligere fortalt at Lauvås fikk æren for avskaffelsen av en avgift som kostet Norsk Rikstoto 120 millioner kroner i året. I sommer ble han nestleder i stiftelsen, som har monopol på hesteveddeløp i Norge. For dette styrevervet får han 150.000 kroner i årlig honorar.

I innstillingen til styret i Norsk Rikstoto ble det trukket frem at «Lauvås vil bidra med kontaktnett mot regjering og storting» – altså sine stortingskolleger og partikolleger i regjering.

Nå skal Lauvås i møte med sine egne partikolleger i regjering – på vegne av Rikstoto. Det viser et dokument VG har fått innsyn i:

30. september sendte Rikstoto-direktør Camilla Garmann en e-post til Kultur- og likestillingsdepartementet. Der ber hun om et møte mellom styreleder Silvija Seres, Lauvås og en statssekretær.

Bakgrunnen er at Seres og Lauvås «ønsker et møte med statssekretæren for å snakke litt om ny pengespillov som trer i kraft snart, utnevnelse av nytt styre, osv.», skriver Garmann.

Norsk Rikstoto har monopol på pengespill innenfor hestesport i Norge, altså hesteveddeløp i trav og galopp.

Ingvill Tandstad, kommunikasjonsrådgiver i Kultur- og likestillingsdepartementet, bekrefter overfor VG at de har takket ja til et møte 1. desember mellom Rikstoto og statssekretær Gry Haugsbakken (Ap).

– Spesielt

Denne møtevirksomheten får kritikk fra en av Lauvås’ benkkolleger på Stortinget: Tage Pettersen (H), som også er stortingsrepresentant fra Østfold. I tillegg er han president i Norges Ishockeyforbund.

Pettersen understreker at han ikke kritiserer vervet til Lauvås eller at Ap-politikeren mottar godtgjørelse.

– Men det er spesielt at Norsk Rikstoto bruker Stein Erik i forespørsler om møter, sier han.

– Når vi stortingsrepresentanter har flere hatter, er det veldig viktig at vi er bevisst på hvilken hatt vi har på i hvilken anledning, fortsetter han.

KRITISK: Tage Pettersen, stortingsrepresentant fra Høyre og ishockeypresident.

– Åpent, normalt og naturlig

Det er andre i Norges Ishockeyforbund som må stå for kontakt med storting og regjering, sier Pettersen.

– Som ishockeypresident er jeg veldig bevisst på at visepresident eller generalsekretær må stå for dialogen med politikere.

Lauvås har et annet syn på saken:

– Jeg mener fremdeles at vervet jeg har og at jeg har samtaler med statssekretærer er åpent, normalt og naturlig, sier han til VG.

– Tage Pettersen er kritisk til at ditt navn brukes i møtehenvendelser til departementet. Forstår du kritikken?

– Jeg er enig med Tage Pettersen i alt han sier, men jeg står fast ved at dette foregår i full åpenhet, sier Lauvås.

– Fornuftig, klokt og bra

Han understreker at det er Rikstoto-direktør Garmann som har sendt møteforespørselen til departementet, der hun skriver at Seres og Lauvås ønsker et møte.

– Det er fornuftig, klokt og bra med god kontakt med departementet som skal lage ny forskrift og som styrer spilloven, sier Lauvås.

– Skal du møte statssekretæren som stortingsrepresentant eller nestleder i Norsk Rikstoto?

– Åpenbart kan jeg ikke ta av den ene hatten etter den andre. Jeg er begge deler, og det er ingen hemmelighet.

HESTEVEDDELØP: Lauvås er selv amatørkusk, har vært en sterk pådriver for hestesporten på Stortinget og tok initiativ til Hestesportens støtteforening, som har rundt 20–25 representanter som medlemmer.

Sier nei til honorar

Mens Lauvås får 150.000 kroner i året for nestledervervet, forteller Pettersen forteller at han har sagt fra seg godtgjørelsen.

– Hvorfor har du det?

– Fordi det er ryddig å fjerne en hver faktor som kan bidra til å kaste mistankens lys over hvorfor du gjør noe, sier han til VG.

– Jeg tror Stein Erik hadde klart å oppnå akkurat det samme uavhengig av godtgjørelse og hans navn i møtehenvendelser, men det bidrar til en unødvendig belastning for de som har oss som styremedlemmer.

Stortingsrepresentanter er ikke bundet av de samme habilitetsreglene som forvaltningen. Men:

– En del ting er klokt å velge bort, sier Pettersen.

Lauvås er uenig, og peker på at det er departementet som har vedtatt godtgjørelsen, ikke styret han selv sitter i.

– Tage Pettersen gjør sine vurderinger om dette, og det har jeg respekt for, men det er uproblematisk at jeg skal møte statssekretæren og diskutere hvordan Rikstoto skal operere med ny spillov. Det er viktig at vi har dialog så det ikke blir misforståelser, sier han.