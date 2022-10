VARSELSAK: Politiets sikkerhetstjeneste avviser at de har misbrukt autorisasjonspraksisen for å kvitte seg med en ansatt. Her står fungerende PST-sjef Roger Berg foran hovedkontoret i Nydalen i Oslo.

Ekspert om varslersak: − PST misforstår sikkerhetsloven

Politivarsler Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som PST-sjef i Bergen. Nå mener en av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, at PST har feiltolket loven.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

VG har avslørt at Øyvind Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste i Vest politidistrikt i juni – etter å ha varslet på flere av Norges mektigste politiledere: Politidirektør Benedicte Bjørnland, PST-sjef Roger Berg og politimester i Bergen, Kaare Songstad.

Tenold mener flere samarbeidet om å bli kvitt ham da han skulle tilbake på jobb i 2019 – etter ett års permisjon.

Tenold ble da møtt med et krav om å autoriseres to ganger: Først av politimesteren. Så av sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det var politidirektør Benedicte Bjørnland som ba PST om å autorisere Tenold. Senere har Justisdepartementet stilt seg bak kravet om at PST må gjennomføre en egen autorisasjonssamtale, hvis Tenold skal få tilgang til de hemmelige PST-dokumentene.

DIREKTØR: Carsten Rapp deltok i arbeidet med forskriftene til sikkerhetsloven og har ledet avdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet som forvalter personellsikkerhet. I dag er han direktør i BDO.

Jurist: – Det burde være åpenbart

Nå sier en av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven, at dette er feil:

– Slik jeg har fått saken forklart, er det opprinnelig fastsatt at politimesteren for Vest politidistrikt er virksomhetens leder og autorisasjonsansvarlig for stillingen som leder for PST Vest. Når politimesteren har autorisert personen, da fanger bordet. Det blir feil at personen – i tillegg – skal autoriseres av DSE (PSTs sentrale enhet red.anm.) for den samme rollen, skriver jurist Carsten Rapp i en e-post til VG.

Rapp deltok i arbeidet med forskriftene til sikkerhetsloven og har ledet avdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som forvalter personellsikkerhet. I dag er han direktør i BDO og gir råd til virksomheter som er omfattet av sikkerhetsloven.

Han mener det er åpenbart at sikkerhetsloven ikke skal brukes til å kreve autorisasjon fra også andre virksomheter – i motsetning hva PST-sjefen skriver i korrespondanse med Tenolds advokat:

– Det ville jo betydd at hver gang en virksomhet sender et gradert dokument til en annen virksomhet eller har et møte med dem om gradert informasjon, må virksomheten autorisere alle hos den andre virksomheten som skal bruke dokumentet eller delta på møtet, skriver Rapp og legger til:

– Det burde være åpenbart at loven og forskriften ikke kan forstås slik, og det er heller ikke vanlig praksis mellom forvaltningsorganer.

POLITIDIREKTØR: Benedicte Bjørnland var sjef for PST da det nye autorisasjonskravet skal ha blitt innført.

Varsler: – Komplott

Øyvind Tenold mener Politiets sikkerhetstjeneste konstruerte kravet om dobbel autorisasjon for å hindre ham i å komme tilbake til stillingen. Basert på det Rapp uttaler til VG, mener Tenold oppsigelsen hans er ulovlig og bygget på et luftslott.

– Dette bekrefter min påstand om et komplott, sier Tenold.

Da han kom tilbake på jobb i 2019, trengte han å autoriseres for å få tilgang til de hemmeligstemplede dokumentene til PST. Til vanlig ville politimester Kaare Songstad autorisert sin ansatte. Men fordi Tenold hadde varslet mot ham, erklærte Songstad seg inhabil. Derfor ble det politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt som gjennomførte samtalen og autoriserte Tenold.

Sommeren 2020 var Tenold klar til å gjeninntre i ledergruppen, men så kom et nytt krav om autorisasjon. Denne gang fra daværende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold.

Tenold hadde aldri før hørt om kravet om dobbel autorisering. Han nektet.

OPPSAGT: Her går Øyvind Tenold ned trappen på Politihuset i Bergen etter å ha blitt sagt opp som leder for PST Vest 14. juni i år. Han har i dag tilbud om en rådgiverstilling i distriktet.

Etter å ha varslet på flere polititopper i 2018, fryktet Tenold at Sjøvold ville innkalle til en samtale og deretter fatte en negativ autorisasjonsavgjørelse. Vedtaket kan ikke klages på, og han ville derfor ikke få jobben tilbake.

– Det var det som var planen deres, mener Tenold.

– Det kan du ikke vite?

– Jeg kan ikke det, men mistanken min var begrunnet.

– Det er uvanlig å nekte å stille til en autorisasjonssamtale?

– Ja, men jeg var helt sikker på at det var en felle.

I juni i fjor fattet PST uansett en negativ autorisasjonsavgjørelse som gjør at Tenold ikke er kvalifisert til å få tilbake jobben.

Politimester Songstad har benektet at han eller andre har samarbeidet om å bli kvitt Tenold.

– Jeg tar avstand fra en hypotese om at det ligger et kjempedigert komplott som involverer en masse mennesker for å bli kvitt Øyvind Tenold, har Songstad uttalt til VG.

Når innførte i så fall Politiets sikkerhetstjeneste krav om dobbel autorisering for sine distriktsledere?

FUNGERENDE SJEF: VG har bedt om intervju med PST-sjef Roger Berg, men PST svarer at det ikke er riktig å utdype detaljer offentlig i en sak om en enkeltperson.

Når ble kravet innført?

I en e-post til advokat Frode Sulland i januar i fjor skrev tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold at kravet ble innført i 2018. Da var Benedicte Bjørnland sjef for PST.

I tre uker har VG spurt Bjørnland, Sjøvold og nåværende PST-sjef Roger Berg om dette er riktig – uten å få svar.

I forrige uke avviste kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken at PST innførte et krav for å kvitte seg med Øyvind Tenold:

– PST avviser for øvrig påstanden om at autorisasjonspraksisen i PST ble endret med henblikk på en enkelt medarbeider.

I e-posten la Hugubakken ved et utdrag fra det han omtaler som Delrapport 2, datert 14. juni 2017. Utdraget beskriver at både politimester og PST er ansvarlige for autorisasjon av de lokale PST-lederne.

Ifølge Hugubakken ble rapporten laget av en arbeidsgruppe, nedsatt av daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland

– Formålet og hensikten med arbeidet var blant annet å drøfte og tydeliggjøre roller, ansvar og mandat i todelingen mellom alle politidistriktene og PST, herunder autorisasjonsansvaret, skrev Hugubakken i e-posten.

Betyr svaret at dobbel autorisering ble innført fra og med juni 2017?

– Sitatene mine, og det avgraderte dokumentet, er PSTs svar på VGs spørsmål, skriver Hugubakken i en ny e-post.

VG spør på nytt om han kan bekrefte om praksisen ble innført i 2017. Da sender Hugubakken den første e-posten til VG om igjen.

– Ifølge tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble regelendringen innført først i 2018. Hva er korrekt dato?

Dette spørsmålet svarer ikke Hugubakken på.

– Kan det være at praksisen aldri ble innført?

– Nei.

Bjørnland viser til PST

En som vet om praksisen ble innført er politidirektør Benedicte Bjørnland. Hun var sjef i PST både i 2017 og 2018. Regelen må i så fall ha blitt innført på hennes vakt.

Forrige mandag møter VG henne hos Politidirektoratet i forbindelse med en annen sak. VG forteller at vi også har spørsmål om Øyvind Tenold.

– Det var det spørsmålet om krav om autorisering fra PST?

– Den er svart opp. Den har PST svart opp. Der ligger det et fint svar til dere, sier Bjørnland.

– Delrapport 2- hva var det? Kan du si hva det er for noe?

– Nei, nup, nup, smiler Bjørnland og forlater rommet.

Via pressesjefen i Politidirektoratet, sender VG et nytt spørsmål til Bjørnland:

– Vil du oppklare om ordningen ble innført i 2017 eller 2018?

Dagen etter kommer svar:

– Spørsmål omkring rutine for autorisasjoner av medarbeidere i PST, må rettes til PST.

KRITISK: Frode Sulland er advokaten til Øyvind Tenold.

Sulland: Kritikkverdig av Bjørnland

Advokat Frode Sulland mener det er kritikkverdig at Bjørnland ikke ville si noe:

– Hvis dette ble innført, må det ha blitt utarbeidet og formidlet til aktuelle etater på en tilfredsstillende måte, mens Bjørnland hadde ansvaret for det. Og da må dette også kunne dokumenteres.

Til VG sier politimester Kaare Songstad at han er usikker på det finnes et konkret oppstartstidspunkt for ordningen med autorisering fra sjef PST.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt har uttalt at han ikke fant et rettslig grunnlag for at sjef PST kan kreve autorisasjon fra Øyvind Tenold.

Da han hørte om det høsten 2020, skrev han til Tenold: «Det er nytt for meg». Han kalte kravet for «merkelig».

VARSLER: Tidligere PST Vest-leder Øyvind Tenold mener han har blitt utsatt for et komplott.

PST: Ikke riktig å utdype detaljer

PST-sjef Roger Berg har ikke ønsket å stille til intervju med VG. PST skriver at det ikke er riktig å utdype detaljer offentlig i en sak om en enkeltperson.

Kommunikasjonsdirektøren i PST svarer slik på kritikken fra Carsten Rapp:

– Politiet og Politiets sikkerhetstjeneste er to ulike virksomheter, begge direkte underlagt Justisdepartementet og med to virksomhetsledere: Politidirektør og sjef PST. PST-enhetene i politidistriktene er således underlagt to virksomhetsledere hvor politidirektør via politimester har personalansvaret for enhetene, mens sjef PST har det faglige ansvaret, skriver Trond Hugubakken i en e-post.

Han skriver at PST er klareringsmyndighet og klarerer og autoriserer alt sitt personell, også ansatte ved distriktsenhetene, for tilgang til gradert informasjon innenfor PSTs virksomhet.

– Tilgang til PSTs informasjon skjer i eget informasjonssystem som inneholder nasjonalt og internasjonalt høyt gradert informasjon. Derav behovet for et delt autorisasjonsansvar for lederne av PST-enhetene. Dette er en særlig ordning for PSTs distriktsenheter og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er kjent med ordningen, skriver Hugubakken.

I et brev fra Justisdepartementet i 2020 står det at Øyvind Tenold kun har én virksomhetsleder, og det er politimester Kaare Songstad. VG har stilt spørsmål til PST om dette:

– Hvorfor mener PST nå at Tenold har to virksomhetsledere?

– Spørsmålet er mest naturlig å rette til departementet, skriver Hugubakken.

FEIL: – Det vil bli feil om autorisasjonsansvarlig i en annen virksomhet da skal gjennomføre en ny og egen autorisasjonsprosess, mener jurist Carsten Rapp.

Rapp: Ikke intensjonen med loven

VG har også stilt juristen Carsten Rapp flere spørsmål om Tenold. I tillegg til arbeidet med forskriftene i sikkerhetsloven, har Rapp ledet personklareringsmyndigheten i E-tjenesten.

– Er det intensjonen med sikkerhetsloven å gjennomføre autorisasjonssamtaler på tvers av virksomheter?

– Nei. Når en person er gitt autorisasjon av virksomheten der vedkommende er ansatt, og personen som ledd i oppgaveutførelsen der har behov for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon hos en annen virksomhet, må den andre virksomheten forholde seg til førstnevntes autorisasjon, sier Rapp.

– Det vil bli feil om autorisasjonsansvarlig i en annen virksomhet da skal gjennomføre en ny og egen autorisasjonsprosess, og dermed kunne komme til et annet resultat. Da ville sistnevnte virksomhet i realiteten kunne overprøve førstnevntes autorisasjonsavgjørelse og tilta seg en slags vetorett.

– Kan man dobbeltautorisere medarbeidere i henhold til sikkerhetsloven?

– Hvis en person har ulike typer roller og oppgaver i de to virksomhetene, kan regelverket tolkes som at det trengs autorisasjon fra hver av virksomhetene. Hvis det er samme rolle og oppgaver det gjelder, er det imidlertid ikke meningen at personen skal dobbeltautoriseres.

Øyvind Tenold hadde kun en rolle i Vest politidistrikt: Sjef for PST.