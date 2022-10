LANGVARIG KONFLIKT: Helt siden 2012 har politidirektør Benedicte Bjørnland hatt med den oppsagte politivarsleren Øyvind Tenold å gjøre.

Bjørnland hadde personlig konflikt med PST-varsler

Politidirektør Benedicte Bjørnland hadde i flere år en konflikt med den oppsagte varsleren Øyvind Tenold. – Jeg ble syk av prosessen, sier han.

VG har avslørt at Tenold ble sagt opp fra stillingen som leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Vest politidistrikt i juni – etter å ha varslet mot flere av Norges mektigste politiledere.

En av dem var politidirektør Benedicte Bjørnland.

Tenold mener i ettertid at flere polititopper har samarbeidet om å bli kvitt ham.

Politidirektoratet ba i forrige uke Justisdepartementet vurdere om Bjørnland er inhabil i oppsigelsessaken mot Tenold.

I dag kan VG fortelle at politidirektøren i flere år har hatt en konflikt med Tenold. Konflikten startet da Tenold ledet PST sin lokale enhet i Bergen, og Bjørnland var leder for PSTs sentrale enhet i Oslo.

I 2012 fikk Bjørnland en e-post av Tenold. Han hadde funnet et dokument om Anders Behring Breivik i PSTs arkivsystem og spurte hvorfor dokumentet ikke var sendt 22. juli-kommisjonen.



De neste årene sendte Tenold flere e-poster til Bjørnland, om både store og mindre ting. Tenold sier flere i PST-ledelsen så på spørsmålene hans som «plagsomme».



Høsten 2015 ble det ansatt tre personer i PST Vest. Tenold intervjuet og laget innstillingen. Etterpå kritiserte Bjørnland ansettelsesprosessen og Tenold forsvarte seg. Bjørnland forsterket kritikken i et nytt brev.



I februar 2016 skrev politimester Kaare Songstad en e-post til Bjørnland om konflikten som involverte ytterligere ledere ved hovedkontoret: «Vi må lande dette på en eller annen måte. Nå har det tydeligvis skåret seg skikkelig. Forslag?»

POLITIMESTER: Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

I november 2016 møttes Bjørnland og Songstad. I møtet var det enighet om at Tenolds forhold til PST sitt hovedkontor var «lite holdbart».



I desember 2016 skrev Bjørnland en e-post til politimester Songstad der hun ba han korrigere sin ansatte: «Jeg slutter ikke å forundres over at Øyvind tillegger oss motiver vi åpenbart ikke har. Regner med at du er et tydelig korrektiv til slike spekulasjoner».



I mars 2017 planla Bjørnland et møte, som to av hennes nærmeste ledere skulle ha med politimesteren, Tenold og hans seksjonsledere. I en e-post til Songstad skrev Bjørnland hva hun ønsket skulle skje: Først et møte uten Tenold, for å bli enige om en «felles strategi og ønsket utfall overfor Øyvind.» De skal fremstå «likt og i takt». I møtet skal Tenold få vite hva som ikke fungerte og forplikte seg til en plan, skrev Bjørnland.



Samme uke møttes polititoppene på Politihuset i Bergen. Her ble Tenold pålagt å rapportere alt arbeid direkte til hovedkontoret i Nydalen hver måned. Tenold opplevde at han i praksis ble satt under administrasjon. Han fikk også beskjed om å begynne å melde sitt eget sykefravær direkte til Nydalen. Flere har beskrevet at ledere fra PST i Nydalen eskalerte konflikten under møtet.

I oktober samme år ble Øyvind Tenold sykemeldt.

VARSLER: Øyvind Tenold fotografert på terrassen utenfor huset i Bergen.

Etter å ha tenkt seg grundig om sendte Tenold i 2018 et varsel mot flere navngitte ledere – inkludert daværende PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Her beskrev han kritikkverdige forhold, og det han opplevde som ulovlig gjengjeldelse.

– Jeg ble syk av prosessen, der polititoppene samarbeidet om å stoppe en varsler, sier Tenold.

Justisdepartementet behandlet ferdig varselet i mai 2019. De konkluderte med at han hadde varslet forsvarlig, men at det ikke var grunnlag for kritikk mot dem han varslet mot.

PST misforstår loven

Da han skulle tilbake i jobben som PST Vest-leder i 2019, ble Tenold møtt av et helt nytt krav om autorisasjon. Kravet skal ifølge tidligere PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ha blitt innført i 2018 – da Benedicte Bjørnland fortsatt var PST-sjef.

VG har snakket med en av Norges fremste eksperter på sikkerhetsloven som mener at PST har misforstått loven.

Den manglende autorisasjonen er bakgrunnen for at Øyvind Tenold i juni i år ble sagt opp fra stillingen som PST-leder i Bergen.

Tenold har klaget på oppsigelsen og klagen behandles først av det lokale ansettelsesrådet, ledet av politimester Kaare Songstad.

Hvis oppsigelsen står, går klagen videre til det sentrale ansettelsesrådet. Det ledes av assisterende politidirektør Håkon Skulstad.

Benedicte Bjørnland er som politidirektør nærmeste leder til både politimester Songstad – og til assisterende politidirektør Skulstad som skal vurdere Tenolds klage.

Vil ikke svare på spørsmål

VG har flere ganger bedt politidirektør Benedicte Bjørnland om intervju i saken.

– Politidirektøren kan ikke kommentere en sak hvor hun selv har vært omhandlet. Hun kan heller ikke uttale seg i en sak om personaloppfølging i et distrikt, sier pressesjefen i Politidirektoratet.

På spørsmål om konflikten mellom Tenold og Bjørnland, viser politidirektøren til Justisdepartementets gransking av varslingssaken.

Granskingen konkluderer med at det ikke er holdepunkter for at Bjørnland har opptrådt utilbørlig eller trakasserende overfor Tenold – eller at ledere ved hovedkontoret til PST har hatt en atferd som bevisst har underminert ham.

Politimester Kaare Songstad har tidligere avvist overfor VG at han har samarbeidet med Bjørnland om å kvitte seg med Tenold.

Politidirektoratet ba i forrige uke Justisdepartementet vurdere om Bjørnland er inhabil i oppsigelsessaken mot Tenold.

Det ønsker ikke Justisdepartementet:

«Departementet tar ikke stilling til om politidirektøren og politimesteren i Vest politidistrikt er inhabile i denne saken», skriver avdelingsdirektør Birgitte Istad.

Justisdepartementet skriver at dersom medlemmer av det lokale eller sentrale ansettelsesrådet anser seg inhabile, så kan man finne stedfortredere.

Normalt ville det bli gjort av den nærmeste overordnede, «men dersom den overordnede er inhabil, vil departementet kunne utpeke en stedfortreder», skriver Istad.

Teksten er basert på e-poster, møtereferater og Justisdepartementets varslingsrapport.