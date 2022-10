MILITÆR BESKYTTELSE: Bildet viser kystvaktfartøyet «Sortland» som ligger ved Heimdal gassenter i Nordsjøen. Bildet er tatt gjennom periskopet på en norsk ubåt.

Slik passer Nato på norsk gassproduksjon

Gjennom periskopet til en norsk ubåt kan man tydelig se hvordan Forsvaret i samarbeid med Nato har trappet opp beskyttelsen av olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I følge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) deltar 35 maritime patruljefly fra Norge og flere Nato-land satt inn i beskyttelsen av norsk og britisk olje- og gassproduksjon.

Nato har tidligere opplyst at også mer enn 30 marinefartøyer fra Nato-land patruljerer i Nordsjøen og i Østersjøen, etter sabotasjen mot Nord Stream-gassrørledningene.

Hensikten med den tunge militære tilstedeværelsen er å kunne reagere raskt dersom det skjer noe, men også å heve terskelen for en motpart til å foreta seg noe, ifølge VGs opplysninger.

Enorme kabler og rør

Men det er fysisk umulig å passe på hver eneste meter av om lag 9000 kilometer med gassrør under Nordsjøen, i tillegg til strømkabler og internettkabler.

Norske myndigheter følger en annen strategi:

– Myndighetene har rimelig god kontroll på russisk sivil og militær aktivitet. Vi følger i mindre grad med på rør og kabler, men følger godt med på mulige skadeforvoldere, sier en sentralt plassert kilde til VG.

Norge, i tett samarbeid med blant annet Storbritannia, bruker store ressurser på å følge russiske ubåter på vei inn og ut av hjemmebasene i Murmansk-området.

VAKTHOLD; Den tyske fregatten Mecklenburg-Vorpommern er en del av Nato’s forsterkede patruljering i Nordsjøen - her med Sleipner-feltet i bakgrunnen.

Oppdraget på norsk kontinentalsokkel akkurat nå er både overvåkning og avskrekking, ifølge forsvarsministeren:

– Forsvaret har fått i oppdrag å tilrettelegge for allierte bidrag til sikring av norsk energiforsyning til Europa. I dag opererer allierte maritime styrker i og rundt Nordsjøen. Det er tett kontakt mellom Norge og Nato for å sikre best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser i området, sier Bjørn Arild Gram.

– At vi gjør denne patruljeringen i fellesskap, bidrar til å gi Russland en klar beskjed om at vi er sterke og at vi står sammen, legger han til.

Den flernasjonale operasjonen ledes av Nato’s maritime kommando i Northwood i England, og fra det norske forsvarets operative hovedkvarter, FOH, på Reitan utenfor Bodø.

PATRULJE: Oljeinstallasjonene i Nordsjøen passes også på fra luften. Her passerer norske F-35 kampfly over Draugenfeltet 30.september.

Overvåkning

– Vårt oppdrag å være til stede og overvåke våre verdier i norsk økonomisk sone, sier sjefen for FOH, generalløytnant Yngve Odlo, til VG.

– Gitt situasjonen i Ukraina og det vi antar var en aksjon mot rør i Østersjøen, ser vi jo at våre verdier kan bli utsatt. En del av oppdraget er å øke årvåkenheten i våre områder, og bistå politiet med vakt og sikring, legger han til.

Han sier at Forsvarets operative hovedkvarter på daglig basis observerer det han kaller normalbildet i norsk økonomisk sone, for dermed lettere å oppdage eventuelle avvik.

– Har det vært episoder utenfor det normale de siste ukene?

– Det er politiets ansvar å etterforske hendelser, så det spørsmålet må politiet svare på, sier Odlo.