FANT TONEN: Kunnskapsminister Tonje Brenna (i midten) hadde ingen problemer med hverken kjemi eller omgangstone med ungdomsskoleelevene Emilie Vik og Caleb Matulu.

Brenna på ungdomsskolen for å lære - av elevene

DRAMMEN (VG) Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) vil ikke virke belærende mot Emilie Vik (15) og Caleb Matulu (15). Hun vil tvert i mot lære av dem hva som skurrer og funker i ungdomsskolen.

Derfor har hun tatt med de to elevene fra Marienlyst ungdomsskole i Drammen i et eget panel som skal være hennes og regjeringens rådgivere på veien mot en flunkende ny ungdomsskolemelding.

Nylig møttes de på ungdomsskolen som ligger like ved fotballaget Strømsgodsets legendariske hjemmebane i Drammen.

Mer praksisnært

– I løpet av de siste 20 årene har skolen blitt akademisert, og man har i hovedsak prioritert teoretiske fag. Dette er det elevene som til syvende og sist taper på. Læring skjer i alle fag, og fellesskolen skal også være for dem som lærer best gjennom praktisk arbeid, sier Brenna til VG.

Hun vil gjerne ta Emilie og Caleb helt på alvor når hun først spør dem om råd.

Emilie Vik tror at Brenna er inne på noe. Hun opplever at en god del elever en stor del av skoletiden ikke er helt «på».

ØNSKER MER VARIASJON: Emilie Vik er elev i tiende på Marienlyst ungdomsskole i Drammen.

Les også Angela (21) besto historisk eksamen: – Jeg er så stolt! Angela Lindstad (21) er historisk. Nå har hun bestått landets første høyskoleeksamen for personer med utviklingshemming.

– Jeg legger merke til at mange av elevene i ungdomsskolen mister fokus etter hvert. Noen virker helt utslitt av skolen. Det mangler kanskje litt innslag av praktisk skole samtidig med at det er litt mye fokus på karakterer. Det er viktigere hva elevene lærer og at de får en mest mulig detaljert tilbakemelding om hva de må gjøre. Karakterjaget kan skygge veldig for hva de egentlig kan, advarer Emilie.

Å lære med hendene

Tonje Brenna lytter og responderer tvert:

– Denne balansen som Emilie peker på, er viktig. Du skal få karakterer, men du skal også faktisk lære. Og vi lærer på forskjellige måter. Du kan lære både med hendene, ved å lese, ved å være sammen med andre og snakke med andre, sier Brenna.

I statikkene og undersøkelsene sine ser hun et knekkpunkt allerede fra femte trinn og utover i skoleløpet.

Motivasjonen faller gjennom grunnskolen og er lavest på 10. trinn.

Unge stresser mer, bruker mye tid på skjerm, mobber hverandre mer, har flere psykiske problemer fra 5. trinn og utover.

Les også Nytt studieopptak: Frykter større karakterjag Partiene er stort sett enige om at noe må gjøres med studieopptaket - men SV advarer mot økt karakterjag.

I arbeidet med ungdomsskolemeldingen prøver Tonje Brenna og hennes rådgivere å finne ut hvordan denne trenden kan snus.

Kunnskapsministeren har opprettet et eget elevpanel med 29 elever som hun nå drøfter ulike forslag med. Det samme gjør hun med partene i skolen.

Hun er opptatt av at denne læringen like gjerne kan skje epå et verksted eller ute i skogen - som i et klasserom.

– Å legge til rette for at flere typer barn og unge kan lære og at vi gjør skolen mer relevant for flere, er vesentlig. At ingen elever kjeder seg noen gang, er nok for ambisiøst. Men kanskje kan vi klare å gjøre ungdomsskolen enda mer relevant for det samfunnet elevene skal ut i etter hvert.

LIKER LIVSSYN: Caleb Matulu kommer fra bydelen Fjell i Drammen, hvor det er et flertall beboere med bakgrunn fra innvandrer-familier. Han etterlyser mer religions- og livssynsundervisning i ungdomsskolen. Viktig å få innsikt i ulike livssyn, mener Caleb.

Caleb mener ungdomsskolen kan hjelpe flere elever med å få vite hva de kan vente seg fremover i livet.

– Jeg savner mer forberedelse og læring om fremtiden. Mange elever er usikre på hva de skal bli, på hva ulike valg av videregående innebærer, og generelt hva livet fremover vil innebære, sier Matulu.

Både han og medelev Vik synes å ha forståelse for at få ting tar så lang tid som å skape resultater av skolepolitikk.

– Hvor fort kan det skje noe konkret da, kunnskapsminister?

– Vi er i gang med stortingsmeldingen nå. Vår plan er å legge den frem i 2024, så tar det jo noe tid å få den implementert ute i skolene. Men det viktigste i denne fasen er å høre på dem som har skoene på ute i skolene - og de mange som forsker på- og kan noe om skole, svarer Brenna.

– Hører på oss

– Føler du Emilie som elev at kunnskapsministeren virkelig tar dere på alvor og vil bruke det dere har å komme med?

– Ja, jeg opplever henne som en veldig sosial og tilstedeværende person. Hun hører på hva vi sier. Hun kommer hit til skolen få å få vite hva vi elever synes, svarer Emilie som er helt innforstått med at hun selv ikke får oppleve den nye ungdomsskolen som Brenna vil utforme.

Les også Behold eksamen Å gå opp til eksamen er ikke et nødvendig onde. Det er en rettighet. Alle elever fortjener lik mulighet til å vise hva…

– Selv om det ikke skjer noe med dette mens vi går på ungdomsskolen, så betyr det ikke at det er noe mindre viktig for de mange som kommer etter oss, sier hun.

Tonje Brenna blir nesten rørt.

– Jeg blir imponert over perspektivet hennes. Da jeg gikk på ungdomsskolen var jeg ikke så smart som dere, sier hun henvendt til Caleb og Emilie.

NOK TIMER: Det er tilstrekkelig med skoletimer i ungdomsskolen, mener denne trioen. Hovedjobben blir å finne ut hvilke fagtimer som skal ut for å gi plass til en mer praktisk innrettet skole.

Hun er opptatt av å gjøre hele grunnskolen forberedende for alle elever, enten de skal ta fagbrev eller lengre høyere utdanning.

– Å gjøre grunnskolen mer yrkesforberedende er viktig av en rekke grunner. Det handler om at vi i 2035 vil mangle 90.000 fagarbeidere, om vi ikke endrer utviklingen, minner hun om.

Hun er skeptisk til å stadig utvide timetallet, slik blant andre Høyre har gått inn for de siste årene.

Hun mener det er å starte i feil ende, og minner om at de siste 40 årene har timetallet i norsk skole blitt utvidet med nesten to skoleår.

En time på ett skoletrinn har en prislapp på rundt 250 millioner kroner, og er dermed et av de dyreste skolepolitiske tiltakene som finnes, påpeker Brenna.

– Jeg er usikker på om vi skal fortsette med utvidelser av antall timer i det uendelige. Vi må tørre å prioritere og se hvordan vi bruker de pengene vi allerede har på en bedre måte, sier Brenna.