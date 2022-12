ALENE: Ge Zhang (19) kom til Norge som seksåring. Hun har også kjent på utenforskap, som kommer frem i rapporten til Røde Kors.

Ge (19) gruet seg til spisepausen når alle tok frem matpakken

En ny rapport fra Røde Kors viser hvordan ungdom selv opplever å vokse opp i familier med svært dårlig råd. – Jeg måtte vokse opp mye raskere og ta mye ansvar selv, sier 19-åringen.

– Alle går gjennom tøffe perioder, men jeg tror min barndom var preget av mye mer stress og mye mer byrde på skuldrene mine enn vanlig, sier Ge Zhang (19) fra Kristiansand.

Zhang er født og oppvokst i Kina, og da hun kom til Norge som seksåring hadde ikke familien mye å rutte med.

– Jeg skylder ikke på foreldrene mine, fordi de gjorde det beste for at vi skulle få et bedre liv. Men jeg følte jeg måtte vokse opp mye raskere og ta mye mer ansvar selv enn det venner og andre jevnaldrende gjorde, sier 19-åringen.

Hun synes det var vanskelig å være med på avslutninger på barneskolen, i og med at foreldrene ikke kunne bidra med mat, kaker eller fruktfat som alle andre.

SOM SEKSÅRING: Ge Zhang (19) flyttet til Norge med familien da hun var liten fordi faren fikk jobb her.

– Det var en periode vi slet veldig med økonomien, hvor jeg gruet meg mest til spisepausen når alle skulle ta frem deres matpakke. I begynnelsen var det tilfeller der jeg ikke spiste noe, jeg sa jeg ikke var sulten og sånne ting, som selvfølgelig var løgn.

Familien hadde heller ikke penger til å ha med matpakke på skolen.

– De første gangene husker jeg det var noen klassekamerater som ga det lille ekstra de hadde. Etter hvert begynte jeg å gjemme meg på toalettet. For å unngå all kommunikasjon i midttimen, for å unngå at folk skulle spørre for mye, sier Zhang.

Viser utenforskap blant barn og unge

Den nye rapporten til Røde Kors, «Når barn må være voksne», beskriver hvordan de unge har blitt holdt utenfor viktige arenaer for læring og opplevelser både på skolen og i fritiden, på grunn av familiens manglende økonomiske ressurser.

Åtte unge i alderen 18 til 26 år har blitt dybdeintervjuet og det har også blitt gjennomført en landsdekkende spørreundersøkelse blant unge i alderen 15 til 25 år om tematikken oppvekst i familier med lavinntekt.

Noe av det ungdommen forteller er:

Nesten 1 av 5 sier at de ofte var sultne på skolen.

20 prosent har latt være å delta i én eller flere fritidsaktiviteter fordi familien ikke hadde råd.

Skildringene viser en barndom preget av voksne bekymringer .

Skolen skal være gratis, men mange opplever å ikke få være med på skoleutflukter på grunn av familiens økonomi.

4 av 10 barn som vokser opp i fattigdom, sier at de gruer seg til å gå på skolen.

Flere har behov for hjelp

Tidligere denne uken kom en undersøkelse fra Frelsesarmeen. Den viser at én av fire har bedt venner og familie om økonomisk hjelp i år.

Pernille Lemming er leder for landsråd omsorg i Røde Kors. Hun forteller at de akkurat i denne perioden vi er i nå, merker at det er stadig flere som har behov for Røde Kors og andre organisasjoner til å være med på ting som ikke koster noe.

Dette kan være møteplasser eller gratis ferie, som Røde Kors arrangerer. Hun sier de opplever at utenforskap blant unge er et økende problem.

– Det er et stort problem som Norge ikke har klart å ta tak i. Nå har det blitt enda større fordi flere har kommet inn i den kategorien. Det må vi gjøre noe med. Det er flere familier og barn i Norge som kommer i denne lavinntektsgruppen på grunn av utviklingen som har skjedd i Norge og verden den siste tiden.

Pernille Lemming sier hun har jobbet i Røde Kors i 50 år. Hun er leder for landsråd omsorg i Røde Kors.

Røde Kors ønsker at det skal bli et bedre samarbeid mellom organisasjoner og myndighetene for å få hjulpet flere i vanskelige økonomiske situasjoner.

– Alle aktørene må være på plass. Vi må ha med lokale myndigheter. Vi setter på noen plaster rundt omkring, men det er ikke godt nok, sier hun.

– Alle skal ha like muligheter til å leve gode liv

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til VG at det er helt grunnleggende for regjeringen at alle skal ha like muligheter til å leve gode og betryggende liv.

Hun forteller at hun har satt ned en ekspertgruppe som skal se på barn i lavinntektsfamilier. De skal vurdere hvilke tiltak som har best effekt og hvordan den offentlige innsatsen bør prioriteres for å sikre sosial mobilitet og forebygge at fattigdom går i arv.

– Dessverre bekrefter rapporten mye av det vi allerede vet om utfordringene med å vokse opp i lavinntekt, og at det kan bidra til økt utenforskap.

– Barn er gode til å lojalt dekke over om familieøkonomien er dårlig. Men dette går ut over barna selv og fremtidsmulighetene deres, sier Toppe.

EKSPERTGRUPPE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) forteller at hun har satt ned en ekspertgruppe som skal se på barn i lavinntektsfamilier.

Statsråden sier at budsjettet det er enighet om, er det mest omfordelende budsjettet på lang tid, og at de styrker mange ordninger for barnefamilier.

– Slik som billigere og gratis barnehage, gratis kjernetid i SFO, bostøtte, strømstøtte og en stor styrkelse av tilskuddsordningen som gir kommuner og frivillige organisasjoner mulighet for å arrangere gratis aktiviteter for barn. Jeg er glad for budsjettavtalen med SV hvor vi har fått til en prisjustering og styrkelse av barnetrygden for enslige forsørgere, og øke i barnetillegget ved gjentatte sosialytelser.

Regjeringen foreslår også å styrke tilskudd til å inkludere barn og unge med 96 millioner kroner. Av disse skal 20 millioner kroner prioriteres til utstyrssentraler.

Har det fint i dag

I dag studerer Zhang i Oslo, og familien har det romsligere økonomisk.

– Vi er jo ikke rike, men foreldrene mine jobber fortsatt hardt.

Hun sier det har vært vanskelig i oppveksten, blant annet med at hun ønsket å ha det som alle andre hadde, og ble lei seg for at det ikke var mulig.

Hun har et godt forhold til familien som har hjulpet henne.

– Foreldrene prioriterte mine interesser først og det er jeg evig takknemlig for, avslutter Zhang.

VG har snakket med Ge Zhangs familie som er klar over at hun forteller historien sin.