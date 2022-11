DÅRLIG RÅD: Knut Ragnar Hegseth Bakke (51) på NRK «Debatten».

Nedringt av fattige etter «Debatten»: − Det setter seg i hjerterota

Knut Ragnar Hegseth Bakke ga fattigdommen et ansikt på NRKs «Debatten», men det tok på: – Jeg tåler ikke så fryktelig mye stress, sier 51-åringen.

Den uføretrygdede brumunddølen møtte arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) hos Fredrik Solvang i «Debatten» tirsdag.

Der fortalte han statsråden hvordan det var å sitte igjen uten penger på konto når faste utgifter, mat og strøm er betalt.

– Jeg prøver så godt jeg kan hver bidige måned å vri og vrenge på hva jeg trenger og ikke trenger, sier Knut Ragnar Hegseth Bakke til VG.

Moren var omtrent den eneste som hadde fått vite at han skulle på TV.

– Hadde jeg ikke klart det, ville det vært utrolig flaut. Etterpå var mor utrolig stolt, både fordi jeg stilte opp og fordi hun vet hva jeg har slitt med.

Mistet samboeren

Bakke måtte gi opp jobben på sentralen til Taxi Innlandet og ble uføretrygdet for knapt tre år siden. Tone, samboeren gjennom tolv år, døde i sommer.

I mange år har han hatt angst, depresjoner og hjerteproblemer.

Som uføretrygdet får han ubetalt 18.748 kroner, medregnet bostøtte. Han spiser stort sett pølser og får mat fra Frelsesarmeen en dag i måneden.

51-åringen tror økt trygd og lavere skatt kunne hjelpe dem som har minst. Han mener også at dem som trenger nødhjelp, burde slippe å sitte i avhør hos Nav.

I klippet under kan du se programleder Fredrik Solvang som ble tydelig beveget under sendingen:

– Gjør vondt å høre

Etter «Debatten» har mange kontaktet ham og fortalt om sin egen fattigdom.

– De forteller om møter med Nav og hvor vanskelig det er å klare seg med lite. Det gjør vondt å høre. Jeg er et følelsesmenneske, det setter seg i hjerterota.

Bakke sier mange kommer med støtteerklæringer.

– De synes det var tøft av meg å stille opp, sier brumunddølen.

På «Debatten» viste han at han hadde 9,99 kroner på konto.

– Noen har vipset meg penger. Ikke så fryktelig mye, men et beløp som er nok til at det går rundt frem mot jul.

Ribbebiter på julaften

51-åringen sier at han ikke er så julete av seg, at han pleide å jobbe julaften og egentlig synes nyttårsaften er en verre dag for en som sitter alene.

– For da vet jeg at alle andre har det artig. Det gruer jeg meg mer til.

– Men nå slipper du i det minste å spise pølser på julekvelden?

– Vi har en butikk her i Brumunddal der du kan kjøpe ferdigstekte ribbebiter. Jeg vil kjøpe meg et par stykker. Nå slipper jeg spørre mor om penger.

Bakke tror kronene som er vipset til ham, vil gå til å kjøpe «Nille-briller». De han hadde, røk nettopp, og han trenger dem til å se på skjermen.

Arbeids- og inkluderingsministeren antydet i «Debatten» at han kunne ha krav på en viss økning i utbetalingen fra Nav.

– Det synes jeg er litt merkelig, Jeg har snakket med Nav to-tre ganger og spurt om det er andre rettigheter jeg kan ha. Svaret er at det er det ikke.

Luksus å besøke mor

– Hva er det du ikke har penger til?

– Luksus, som for meg ville være å ta taxi inn til Brumunddal og besøke moren min. Jeg sliter med sosial angst og kommer meg ikke på bussen.

– Ser du noen vei ut av uføret?

– Å ja. Ellers hadde jeg tapt, da ville vitsen vært borte, hvis jeg ikke hadde tro på at jeg kunne komme meg ut av ulendet.

51-åringen forklarer at privatøkonomien hans blir annerledes, når han får betalt ned forbrukslån han har fått refinansiert.

– Da får jeg frigitt 2500 kroner i måneden. Det vil ta noen år. Men det tror jeg er veien ut. Og så må jeg ikke ta opp flere kortsiktige kredittlån.