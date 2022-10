TÅREGASS: Molook Moradi forteller at hun ble sprayet med tåregass av politiet.

Molook (52) havnet på legevakten etter Iran-demonstrasjon: − Gjorde ikke noe annet enn å rope om frihet

To personer måtte behandles på legevakt etter at politiet brukte tåregass mot demonstranter utenfor Irans ambassade torsdag. Molook Moradi var en av dem.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var ikke nødvendig. Jeg gjorde ikke annet enn å rope om frihet, sier Moradi til VG gjennom sin forsvarer, advokatfullmektig Donya Alizadeh, som oversetter for henne.

Nå er hun en av de ni som er siktet etter opptøyene som oppsto under demonstrasjonen utenfor Irans ambassade i Oslo på torsdag. Flere av de rundt 100 oppmøtte var aggressive og kastet stein, ifølge politiet.

Moradi forteller til VG at hun fikk tåregass i øynene to ganger – og at hun ble arrestert av politiet. Ifølge Moradi var hun ikke blant dem som kastet stein.

I et dokument fra legevakten i Oslo, som VG har sett, står det at «pasienten har overnattet i arrest etter å ha blitt anholdt ifm. demonstrasjon utenfor den iranske ambassaden i går».

Videre står det at Moradi ble funnet på gulvet på cellen av personalet, «tilsynelatende bevisstløs».

– Da jeg våknet var jeg hos legevakten, sier hun.

Totalt 85 personer ble arrestert under demonstrasjonen.

VG har også vært i kontakt med en 59 år gammel kvinne, som også forsvares av Alizadeh. Hun sier hun også ble sendt til legevakt på grunn av tåregass. Hun ønsker ikke navnet sitt på trykk, men har gitt VG tillatelse til å bruke bildet:

TÅREGASS: Den 59 år gamle kvinnen VG har vært i kontakt med under demonstrasjonen i Oslo fredag. Hun ønsker ikke navnet sitt på trykk, men har gitt VG tillatelse til å bruke bildet.

Alizadeh er forsvarer for begge kvinnene.

– To eldre damer ble sendt til legevakt på grunn av bruk av tåregass. Ingen av dem kastet stein. Dette viser at oppførselen til politiet var uforholdsmessig, sier advokat Alizadeh til VG.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er todelt:

Opptøyene som har oppstått i Iran etter at Mahsa Amini (22) døde i varetekt etter å ha blitt arrestert av det iranske moralpolitiet

Droneangrepet mot basene til den iransk-kurdiske opposisjonsgruppen KDPI i Nord-Irak. Minst ni mennesker ble onsdag drept.

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, sier til VG at de ikke har mulighet til å kommentere detaljene i saken av hensyn til personvern og taushetsplikt.

– Vi anbefaler de som mener seg urettmessig behandlet av politiet til å klage, skriver Grøndal i en e-post til VG.

– Veldig såret

Moradi er kurder. Hun sier at hun har mistet venner og bekjente på grunn av regimet i Iran, og at hun møtte opp utenfor ambassaden for å rope høyt om urett, og for å be om frihet.

– Jeg er veldig såret. Når man kommer til et fredelig land og protesterer og sier ja til frihet så skal ikke politiet komme og spraye tåregass på meg, sier hun, gjennom sin forsvarer.

Hun sier at politiet behandlet demonstrantene likt, selv om ikke alle var aggressive.

– Politiet presset alle sammen mot hverandre, selv om vi sto helt fredelig, og begynte å spraye på oss. Jeg har dårlig helse og mener det var veldig urettferdig å bli behandlet på denne måten, sier hun.

FLERE DEMONSTRASJONER: Dødsfallet Mahsa Amini (22) har skapt i Iran, og ført til demonstrasjoner over hele verden. Her fra en demonstrasjon utenfor Stortinget lørdag forrige uke.

Vurderer rettslige skritt

Nå vurderer Moradi å gå til rettslige skritt mot politiet for måten hun ble behandlet på.

– Jeg mener at det politiet gjorde var urett, og at det ikke var nødvendig.

– Du er selv siktet i saken. Hva tenker du om det?

– Jeg har jo ikke fått noen papirer på hva jeg skal bli siktet for, og kommer til å vurdere det med min advokat og ta stilling til det. Det er ingen grunn til å ha noen dom på meg.

Forsvarer Donya Alizadeh mener politiet har tråkket over streken i måten de behandlet demonstrantene på.

– Det har vært flere ting som ikke har blitt tatt hensyn til. Eldre kvinner burde ikke blitt sprayet med tåregass. Politiets inngrep og aggresjon ansees som uforholdsmessig, sier hun.

Alizadeh forsvarer totalt 20 av de som ble innbrakt for politiet etter demonstrasjonene.

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, sier til VG at i situasjonen som oppsto i forbindelse med markeringen så politiet seg nødt til å benytte tåregass.

– Flere personer opptrådte voldelig og utagerende i situasjonen, og tok seg inn på ambassadens område. Da situasjonen utartet seg videre benyttet politiet tåregass. Politiet hadde i forkant benyttet seg av lempeligere virkemidler. De som var der fikk beskjed fra politiet om å trekke unna, skriver hun i en e-post.